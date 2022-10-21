Боевой медик "Сокол" рассказал о спасении раненого оккупанта: Выяснилось, что он был в Буче, на руке женские часы, в кармане - телефон 13-летнего ребенка Источник: https://censor.net/ru/v3375268. ВИДЕО

Боец с позывным "Сокол" один из тех, кто занимается эвакуацией наших раненых с передовой. Каждый день он вместе с другими военными медиками спасает жизнь нашим бойцам. Среди тех, кого спас, был и российский военнослужащий, которого бросили умирать на Харьковщине. Как оказалось позже – этот оккупант был в Буче.

Об этом "Сокол" рассказал в интервью, опубликованном на странице главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в Youtube.

"Мы на Харьковщине взяли одного "трехсотого". Их. Разведчика. Они говорят, что "своих не бросаем". Но этого они бросили с БМП, когда убегали. Мы этого "трехсотого" подобрали. Он был тяжело ранен в грудную клетку. Учитывая гуманизм украинских врачей и вообще украинских военных, ему оказали необходимую медицинскую помощь. На сегодня – я его видел в тик-токе, он уже счастлив, хорошо разговаривает и так далее. Когда мы его брали, и когда мы ему оказывали медицинскую помощь, я увидел на его руках женские часы, а в его кармане нашли чужой телефон. Когда телефон открыли, там были фотографии и рисунки девочки 13-14 лет. Все признаки того, что он отжал эти часы и телефон. Когда мы начали его расспрашивать, выяснилось, что это "чудо" было в Буче. У меня, как у врача, есть чувство сочувствия, но когда я увидел и услышал это, то это сострадание исчезло. Они к нам пришли и должны остаться удобрять землю и запомнить на сотни лет, что украинцев не стоит лезть, если Украина не приглашает в гости", - говорит "Сокол".

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