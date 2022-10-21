Боевой медик "Сокол" рассказал о спасении раненого оккупанта: Выяснилось, что он был в Буче, на руке женские часы, в кармане - телефон 13-летнего ребенка Источник: https://censor.net/ru/v3375268. ВИДЕО
Боец с позывным "Сокол" один из тех, кто занимается эвакуацией наших раненых с передовой. Каждый день он вместе с другими военными медиками спасает жизнь нашим бойцам. Среди тех, кого спас, был и российский военнослужащий, которого бросили умирать на Харьковщине. Как оказалось позже – этот оккупант был в Буче.
Об этом "Сокол" рассказал в интервью, опубликованном на странице главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в Youtube.
"Мы на Харьковщине взяли одного "трехсотого". Их. Разведчика. Они говорят, что "своих не бросаем". Но этого они бросили с БМП, когда убегали. Мы этого "трехсотого" подобрали. Он был тяжело ранен в грудную клетку. Учитывая гуманизм украинских врачей и вообще украинских военных, ему оказали необходимую медицинскую помощь. На сегодня – я его видел в тик-токе, он уже счастлив, хорошо разговаривает и так далее. Когда мы его брали, и когда мы ему оказывали медицинскую помощь, я увидел на его руках женские часы, а в его кармане нашли чужой телефон. Когда телефон открыли, там были фотографии и рисунки девочки 13-14 лет. Все признаки того, что он отжал эти часы и телефон. Когда мы начали его расспрашивать, выяснилось, что это "чудо" было в Буче. У меня, как у врача, есть чувство сочувствия, но когда я увидел и услышал это, то это сострадание исчезло. Они к нам пришли и должны остаться удобрять землю и запомнить на сотни лет, что украинцев не стоит лезть, если Украина не приглашает в гости", - говорит "Сокол".
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Біля 2000 років тому Ісус Христо, коли толпа хотіла побити грішницю камінням , сказав: "«Кто з вас без гріха, той хай ПЕРШИМ бросить в неї камінь".
Мабуть, багатьом відомо, що далі було.
Тому, той, хто радить бійцю Сокілу, хай піде, та ПЕРШИМ зробить те, що радить.
Колись один чоловік затримав злодія. Приїхали міліціянти. Цей чоловік стоїть спокійно, хоча з плеча тече кров.
А міліціянти починають мутузити затриманого (не їми).
То у кого психіка не здорова?
У бійця Сокіла чи в тих, хто безпосередньо не мав справи?
Особисто мені не легко було б на місці Сокіла, тому можу сказати, що я його поважаю .