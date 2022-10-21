На росТВ предлагают уничтожить еще 40% энергосистемы Украины: "Нам всех жалко, мы всех любим, но нас до этого довели". ВИДЕО

Российские пропагандисты рассказывают об эффективности ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре и предлагают продолжить обстрелы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кремлевские пропагандисты уверены, что для того, чтобы "Киев поплыл в дерьме" необходимо уничтожить, еще 40 процентов энергетических объектов в Украине.

"Нам всех жалко, мы всех любим, но нас до этого довели и другого выбора у нас нет", - подытожила монолог одного из своих коллег пропагандистка Скабеева.

Также смотрите: Фрагмент боя с российскими оккупантами. ВИДЕО