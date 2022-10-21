На росТВ предлагают уничтожить еще 40% энергосистемы Украины: "Нам всех жалко, мы всех любим, но нас до этого довели". ВИДЕО
Российские пропагандисты рассказывают об эффективности ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре и предлагают продолжить обстрелы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кремлевские пропагандисты уверены, что для того, чтобы "Киев поплыл в дерьме" необходимо уничтожить, еще 40 процентов энергетических объектов в Украине.
"Нам всех жалко, мы всех любим, но нас до этого довели и другого выбора у нас нет", - подытожила монолог одного из своих коллег пропагандистка Скабеева.
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21 век, ***. Слов нет...
Лікуйтесь хворенькі .
Ви ще не знаєте з ким ви зв'язались , і на що ми здатні , коли нас доводять до - белого каления .. !!
Их жалеть никто не будет.
Подивіться на ці наглі злорадні харі.Вони на весь світ заявляють що воюють з цивільним беззбройним населеенням.Якщо вони так бажають залишити Україну без світла то треба щоб ********* соловей та інші зображали "фонарные столбы"і кожен буде світити для України двома фонарями лівим і правим бо вже пора
Питання:"А *****?"