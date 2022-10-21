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Руководитель ритуальной службы Николаева сливал информацию врагу, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Чиновник сливал россиянам персональные данные военных и силовиков, собирал данные о маршрутах ВСУ и информировал врагов о работе объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Предателя задержали прямо в горсовете.

"Чиновник пытался привлечь к разведывательно-подрывной деятельности двух своих подчиненных и еще двух жителей города, среди которых - старший оперуполномоченный районного управления полиции. Задокументировано, что все они имеют прокремлевские взгляды и неоднократно подтверждали это в личных разговорах и сообщениях в соцсетях", - отметили в СБУ.

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Также следователи установили личность представителя спецслужб РФ, координировавшего деятельность российской агентуры с территории временно оккупированного Херсона.

Производство открыли по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок 15 лет или пожизненно, с конфискацией имущества.

Руководитель ритуальной службы Николаева сливал информацию врагу, - СБУ 01
Руководитель ритуальной службы Николаева сливал информацию врагу, - СБУ 02
Руководитель ритуальной службы Николаева сливал информацию врагу, - СБУ 03
Руководитель ритуальной службы Николаева сливал информацию врагу, - СБУ 04

Автор: 

Николаев (2152) СБУ (19898) чиновник (1560) государственная измена (1540)


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Топ комментарии
+37
Там же і закопати,де він був очільником.
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21.10.2022 14:24
+18
Ви думаєте, що ті рила, які сиділи там за столом якісь інші? Вони заради свого хлібного місця продадуть і рідну матір і коралі з матки Божої.
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21.10.2022 14:33
+14
Спалити його в ритуальному крематорії. Хто де працює, той те й має.
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21.10.2022 14:27
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Там же і закопати,де він був очільником.
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21.10.2022 14:24 Ответить
Потім....спочатку паяльник...
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21.10.2022 14:53 Ответить
Тільки хотів про це сказать - нащо було його затримувать? Хлопчина мені один розказав: " У квітні гнали ми їх Бігли вони з максимальною швидкістю - тільки багнюка і могла затримать Один наш (з місцевих) каже - "Я тут одну доріжку хитру знаю - можемо перехопить за лісом" Взяли РПГ і на двох БТР погнали по вузенькій асфальтованій доріжці через ліс Вискочили з нього - кацапів ще нема Поставили техніку зручніше, собі приямочки знайшли Розмолотили всю колону - вони десь по дорозі техніку гусеничну покидали і тікали на "КамАЗах" Розстріляли впритул Один вивалюється з автоматом і пробує магазин під"єднать А він у мене вже на прицілі Побачив він і кричить - "Брат! Не стеляй! Сдаюсь!" Але автомат ще в руках! А я вже на спуск нажимаю Пересік йому чергою по паху Він лежить "відходить" - а що ми зробимо? З десяток "слив" наскрізь пройшли і весь таз розкришили з кишками Навіть жаль стало! Потім обшукали А у нього мобільний з фоточками - як він жінку гвалтує Так і жалості залишки пропали! "
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21.10.2022 16:46 Ответить
Спалити його в ритуальному крематорії. Хто де працює, той те й має.
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21.10.2022 14:27 Ответить
Бажано живцем
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21.10.2022 15:26 Ответить
В очко очільника!
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21.10.2022 14:30 Ответить
ритуальна служба в Україні це просто золоте дно.
Користуючись монополією, терміновістю і пригніченим станом клієнтів вони заробляють статки, мають віли та яхти.
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21.10.2022 14:31 Ответить
Закопайте его !
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21.10.2022 14:31 Ответить
И на блондинок гляньте))
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21.10.2022 14:32 Ответить
ггг, то добре шо не попкИ молоденькі. так що ритуалець знає шо боха нема.
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21.10.2022 14:53 Ответить
Ви думаєте, що ті рила, які сиділи там за столом якісь інші? Вони заради свого хлібного місця продадуть і рідну матір і коралі з матки Божої.
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21.10.2022 14:33 Ответить
угу, матка боша так родила шо аж 100 богів вспіла.
у багатьох релігіях ті мати боші були, як і у Ісламі про який ви сказав.
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21.10.2022 14:54 Ответить
Стоп, так этих ссук еще и кормить в плену О_о?
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21.10.2022 14:35 Ответить
Нельзя ли воспользоваться его служебным положением, и похоронить живьем?
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21.10.2022 14:38 Ответить
Прямо на нараді мера зрадника прийняли?
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21.10.2022 14:40 Ответить
Якби там на місці ще й духопеликів виділили, то взагалі б було класно.
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21.10.2022 15:22 Ответить
У безлера була така ж професія
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21.10.2022 14:41 Ответить
Він уже жмурик ?
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21.10.2022 14:41 Ответить
*****
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21.10.2022 14:42 Ответить
Вешать прямо перед входом надо
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21.10.2022 14:49 Ответить
Киево-Печерская Лавра сливает любую инфу из Украины 30 лет...но там нет Штирлицов путлера...это поклёп из Госдепа...🤣
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21.10.2022 14:50 Ответить
муклер туда не ходил, так что ты мимо. сталин вообще то атеистом был!
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21.10.2022 14:56 Ответить
Чувачок..ты хоть постановление Сралина читал от 1942 года...где черным по белому написано...православие и попа дьяконах крыс Мавзолейных...типа восстать из пепла...спасти советских баранов любой ценой...🤣🤣🤣👽👽👽спасатель пля
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21.10.2022 15:00 Ответить
дед, да конечно знаю. оттого и смеюсь, зокрема шо ты "срав.ниваешь" путина и Гитлера.
извини, но я чуть читал как последний воевал.... и да - ты наплоди хоть 1000 сыновей, н я гарантирую, что никто из них не будет таким храбрым солдиком как собственно тот, с кем ты, дедок, "сравнил" путина. Тупо никто. это видно даже по твоей категории, мычишь на форуме и кривляешься.
срака ты а не сенатор. хотя.... посмотреть на ""сенаторов" рашки унылой, то да, туда тебя не всуну, ибо ты даже против них - просо адекватная бурчащая старикашка
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21.10.2022 15:25 Ответить
Так, на фронті він був, навіть травонувся газом, Залізний хрест отримав.

Формально служив 1914 -1945 рр. Я і не знав.
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21.10.2022 18:56 Ответить
ви про Гітлера?
я читав як він служив.
у нас таких може 20 набереться, раз.
прикольно було типу - хаває з друзями і чує голос - ана нах - звалив і туди снаряд. пацанів вбило. потім після атаки газової, голос в шпиталі - : блаблабла, будеш ьам тирипири
\\\\\\

я не знаю, але у багатьох таке було по історії.
так шо думаю правда.
та ******* - той же Помпей - мочився без шолома, там тупо тільки бий(пращників було купа) - ніхто не попав. та й купа інших.
ти реально думаєш шо .... ну, типу, "судьби нєт"? ггг смію розчарувати - об.єктивно - вона єсть.
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21.10.2022 19:12 Ответить
роки не такі, просто я читав якусь там.. вроді амер., не дочитав, але це реально супер - дочитав до .... може початку контрудару(давай не будемо казати шо агресія це 3.5. т. лег-сер. танків проти 14тис. -лег-сер-Важ.)
так шо я от реально ... ну як, обідно ті шо кричать шо тіпа - насовочекнапалє(тіпа ти або я напав на Валуєва)
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21.10.2022 19:18 Ответить
Так, німці встигли поперед Союзу провести мобілізацію.
По техніці реально була перевага у СРСР.
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21.10.2022 19:32 Ответить
у себе мобілзували.
я от читав шо вояки СС Галичина навіть в Німеччину їздили проміж тренувань. якийсь в мене вроді дядько, ну чи хто там там служив. а тепер зрівняти навіть з "розвинутою" державою шо з чмобіками роблять
у наших в допоміжних оцмх Ваффен СС було вроді 8 міс. тренувань., це в 43-му здається. ну і бл..дь хтось порівнює оце з бидложуковими - впірьод і давай вплав.
так я і за правду - ясно шо були окупації, але в німецькій було краще. та йомайо - в совку ж ббула графа навіть шо там казати.
а за воїнську доблесть то воїни Німеччини... ну просто я все сказав - воїни, а не це тупе бидло. тупо от кажу шо "звільняли" і пише хтось - асвабадітєль насрав в діжку капусти - шоб зналі. все, побіг далі
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21.10.2022 19:45 Ответить
у себе вони так мобілзували.?
я от читав шо вояки СС Галичина навіть в Німеччину їздили проміж тренувань. якийсь в мене вроді дядько, ну чи хто там там служив. а тепер зрівняти навіть з "розвинутою" державою шо з чмобіками роблять
у наших в допоміжних оцмх Ваффен СС було вроді 8 міс. тренувань., це в 43-му здається. ну і бл..дь хтось порівнює оце з бидложуковими - впірьод і давай вплав.
так я і за правду - ясно шо були окупації, але в німецькій було краще. та йомайо - в совку ж ббула графа навіть шо там казати.
а за воїнську доблесть то воїни Німеччини... ну просто я все сказав - воїни, а не це тупе бидло. тупо от кажу шо "звільняли" і пише хтось - асвабадітєль насрав в діжку капусти - шоб зналі. все, побіг далі
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21.10.2022 19:47 Ответить
мелькая рыбёшка. селява. а от в оп-е зелиной есть такой кротяра, сливающий всё, даже то шо до него стараются не доводить. вот щас наступление по всем фронтам остановил.
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21.10.2022 14:50 Ответить
Спалити за рахунок фірми 🔥
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21.10.2022 15:07 Ответить
Поп Гундяй сдох 16 дней назад..лежит в холодильнике.. достояние сраной РабZSeи...👽☠️💀🦍положить в Мавзолее чЛенина 👽👽💀и РабZe я Астане с кален...зуб даю🦍🦍🦍🤣🤣🤣
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21.10.2022 15:08 Ответить
I шо ментiв посадять? Хочу подивитись. А до речi як там почувае себе мент що втiк пiд час наступу кацапiв, а коли Миколаiв остаточно вiдбили звiдкись всплив i почав розвертати бурхливу дiяльнiсть. Хтось з вiйсковоi верхiвки при всiх назвав його - йо..аний трус. Нiяк не можу згадати його прiзвище.
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21.10.2022 15:16 Ответить
то є цілий начальник патрульної поліції міста. Він був на конференції з Зеленським і в нього все нормально, як і в інших зрадників Миколаєва. Просто в місті багато військових і вони дали відпір ворогу, а заодно не дали здатися поліцаям різних мастей. Частина Миколаївської поліції навіть визволяла аєропорт, б'ються нарівні в військовими, а є такі, про яких Ви написали і головне, щло вони працюють.
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21.10.2022 20:28 Ответить
Керівник ритуальної служби, це хлібне місце, тому нема чого дивуватися вчинкам цих людей, для яких життєвий принцип "Яка різниця звідки і за що, капають гроші". Теж саме можна сказати про перефарбованих у поліціянтів продажних ментів.
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21.10.2022 15:42 Ответить
Скотобаза цвинтарна,черв'як трупний щоб ти здох
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21.10.2022 15:55 Ответить
пля, черговий - абразцова паказательний виступ!!!! шоумени ПЛЯ!!
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21.10.2022 16:00 Ответить
Опять возникает вопрос - зачем замыливать фото "героя" ?
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21.10.2022 16:00 Ответить
В Миколаєві посадовець зливав інформацію ворогу? Якась нісенітниця, там постійно при вліді "патріоти" ОПЗЖ, "Наш край"(філіал ОПЗЖ і "слуги". То де там візьмуться зрадники? Ціле літо лупили по Миколаєву рашисти ракетами по наводці мабуть зі Львова і спецслужби виявилися дуже слабкими, якщо точніше, то нульовими. Там половина поліції, прокуратури, судів чекають приходу "русскоми мира", телефонують в Крим і Херсон.
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21.10.2022 17:59 Ответить
зрадники знайшлись між некромантів
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21.10.2022 18:25 Ответить
Яльо СБУ !! Чому співробітник кайданки так довго вдягає ?? На курси, треба покращити навички !!
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21.10.2022 18:48 Ответить
 
 