Руководитель ритуальной службы Николаева сливал информацию врагу, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Чиновник сливал россиянам персональные данные военных и силовиков, собирал данные о маршрутах ВСУ и информировал врагов о работе объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Предателя задержали прямо в горсовете.

"Чиновник пытался привлечь к разведывательно-подрывной деятельности двух своих подчиненных и еще двух жителей города, среди которых - старший оперуполномоченный районного управления полиции. Задокументировано, что все они имеют прокремлевские взгляды и неоднократно подтверждали это в личных разговорах и сообщениях в соцсетях", - отметили в СБУ.

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Также следователи установили личность представителя спецслужб РФ, координировавшего деятельность российской агентуры с территории временно оккупированного Херсона.

Производство открыли по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок 15 лет или пожизненно, с конфискацией имущества.







