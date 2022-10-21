ВСУ обратились к белорусам: Кремлевская стена не вечна. Империи рушатся, а военные преступники оказываются на скамье подсудимых. ВИДЕО

ВСУ обратились к белорусам с призывом не воевать против Украины.

Видеообращение Вооруженных сил Украины на русском языке размещено в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Вооруженные силы отмечают, что Украина никогда не угрожала Беларуси и с 24 февраля ни разу не ответила на удары по Украине и вторжение на ее землю с территории Беларуси. ВСУ призвали граждан Беларуси не выполнять приказы руководства о вступлении в войну против Украины и не делить с Россией ответственность за военные преступления.

Также читайте: Украина в ОБСЕ призвала Беларусь согласиться на размещение международных наблюдателей на границе

Украина также просит тех, кого все же переправят через украинскую границу с оружием в руках, сдаваться в плен. В таком случае им ничего не будет угрожать.

"Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины… Мы призываем вас не хоронить ваших сыновей, мужей, родителей, братьев, погибших за амбиции и страх Путина и Лукашенко потерять свою власть. Диктаторы уходят в небытие, военные преступники так или иначе оказываются на скамье подсудимых. Стены падают, и кремлевская тоже не вечна. Империи разрушаются, остаются народы, обычные люди, которые могут быть друзьями, а могут – врагами", – говорится в обращении.