Кубанский депутат-чмобик Кулыгин жалуется в Минобороны РФ на условия службы: "Нас как собак выбросили где-то в полях Украины. Есть "калаши" без патронов и штык-ножи". ВИДЕО

Кубанский депутат-чмобик Антон Кулыгин, поддерживавший "спецоперацию" и мобилизацию в РФ, на собственном опыте увидел "вторую армию мира" и записал "где-то в полях Украины" обращение к российским властям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение путинист опубликовал в соцсетях.

"Месяц нас типа к чему готовили. К чему? Неясно. Потом туда-сюда возили. Сейчас мы где-то в украинских полях. Выбросили нас здесь, как собак. Лопат нет. Ничего нет.. Есть вещи личные. Те что нам как гуманитарку передали. Живем прямо в поле. Правда дважды в день есть привозят. Палим костер. Рубим деревья и копаем - чем Бог послал. Нам выдали "калаши" и "штык-ножи" и крутитесь, как хотите. Информации никакой и командования тоже нет. Сидим, как на иглах, потому что не знаем где свои, а где чужие. Ни рации, ни патронов, нихера...", - рассказывает боевую обстановку депутат-чмобик.

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