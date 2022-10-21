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Кубанский депутат-чмобик Кулыгин жалуется в Минобороны РФ на условия службы: "Нас как собак выбросили где-то в полях Украины. Есть "калаши" без патронов и штык-ножи". ВИДЕО

Кубанский депутат-чмобик Антон Кулыгин, поддерживавший "спецоперацию" и мобилизацию в РФ, на собственном опыте увидел "вторую армию мира" и записал "где-то в полях Украины" обращение к российским властям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение путинист опубликовал в соцсетях.

"Месяц нас типа к чему готовили. К чему? Неясно. Потом туда-сюда возили. Сейчас мы где-то в украинских полях. Выбросили нас здесь, как собак. Лопат нет. Ничего нет.. Есть вещи личные. Те что нам как гуманитарку передали. Живем прямо в поле. Правда дважды в день есть привозят. Палим костер. Рубим деревья и копаем - чем Бог послал. Нам выдали "калаши" и "штык-ножи" и крутитесь, как хотите. Информации никакой и командования тоже нет. Сидим, как на иглах, потому что не знаем где свои, а где чужие. Ни рации, ни патронов, нихера...", - рассказывает боевую обстановку депутат-чмобик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После поджога гостиницы с украинцами в Германии Киев просит ЕС не предоставлять убежища уклонистам из РФ: Россияне угрожают физической расправой украинским женщинам и детям

армия РФ (19224) мобилизация (2762)


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Топ комментарии
+32
А кульки?Кульки то хоть дали?
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21.10.2022 17:49
+23
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21.10.2022 17:48
+16
Как диды
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21.10.2022 17:49
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21.10.2022 17:48 Ответить
Дак что не война то просто сливание в унитаз зомбированих славян... Наши "властиОПГ" так же не хочут подземньіе военньіе заводи завести... а то не дай бог Московию разстреляем...

ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ _ РАДИ "осушки" от биороботов. что орков что Нас.
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21.10.2022 19:42 Ответить
Скажите, где Вы берете этот бред?
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21.10.2022 20:00 Ответить
Напишите конкретньій вопрос, просто слюни распустить могут все 98% которьіе не имеют и 50 IQ...
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22.10.2022 03:48 Ответить
Вам же задали конкретный вопрос... Но до самокритичности , в чем-то вы правы.
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22.10.2022 09:55 Ответить
Если в вопросе присутствует негативное отношение до незнакомого человека, то значит что его интересует только оскорбление или изживание своей боли. И только на третьем месте - интерес к информации.
Если кормится с ТВ - будут такие же зомби как и в РФ... не дай им телека 6 мес - они на людей становятся похожи. А представьте есть люди не видящие тв совсем... все свои долгие годьі...
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22.10.2022 15:15 Ответить
Ну то не распускай тут слюни, а поясни откуда ты берешь этот шизофренический бред.
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22.10.2022 18:05 Ответить
Ключеффое слофо "шизофренический" 😁
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22.10.2022 18:07 Ответить
Доки більшість стада є манкурти Вагнергейти, Оленівки, Дебальцеви, Іловайськи, Врадіївки, вбивства ОУН буде з нами.
Провладні кабінети авжеж будуть тільки з Павликів морозових - тобто найгірших манкуртів..
Саме тому немає сенсу втрачати час на полеміку з запроданцями чи дурними створіннями, а щоб виявити хто саме мій співрозмовник маю питання:

1) Чим відрізняється манкурт від історичного Павлика Морозова?
2) До якої категорії, на Вашу думку, відносяться зараз соціально-політичні боти?
3) Чому УНР не вистояла перед Московією? Як Ви це пов'язуєте з бездіяльністю Ліги Націй та Боєм під Крутами?
4) Які завершальні слова сказав Степан Хмара після "повинної" "захисника" Медведчука на судовому засіданні?
5) В чому полягає національна ідея України?
6) Патріоти ОУН/УПА боролись з загарбниками, на зараз їх ідеологія вам імпонує?
7) Хто такий Сашко Білий та чому він посварився з Аваковим?
8) Що Ви пам'ятаєте про відстріл групи Музичка? Вбачаєте паралелі на НКВД та вбивство ОУН в закарпатських лісах?
9) В якому році скасовали індексація соціальних видатків? Як це пов'язано з "оздоровленням банківської системи"?
10) Як формула розрахунку "Роттердам+" корелюється зі статтею 13 Конституції України?
11) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
12) Як ви ставитеся до Ірини Фаріон? Це власна оцінка її діяльності?
13) Що ви думаєте про Савченко та "спецоперації" по її звільненню? Яка оцінка Піар-шоу?
14) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
15) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
16) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
17) Олігархи то зло, але у вас є логічне пояснення чому так склалася ситуація що вони скупляють депутатів, відколи це взялося?
18) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну у 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?

Якщо це не варте вашої уваги - то автоматично зрозуміло що ти не належиш до патріотичної спільноти. Перевзувайся запроданець чи приєднуйся та розвивайся в ключі патріотичних устремлінь виплекати краще майбутнє для наступних поколінь. Чи заслабкий? Найкраща та найпростіша клініка - канал ютуб Ірини Фаріон - по 1-3 відео в день протягом 100 днів. До зустрічі!
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22.10.2022 18:31 Ответить
Лечись. А то, не дай Бог, еще покусаешь кого...
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22.10.2022 18:34 Ответить
Достатньо вашої Супрун, так вилічила, так вилічила, тепер вас так лікує як бачу
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22.10.2022 18:40 Ответить
Ты не рассуждай, а таблетки принимай.
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22.10.2022 18:45 Ответить
... а бред то - дремучий...
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22.10.2022 09:50 Ответить
Выращивает. И не факт, что канабис.
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22.10.2022 18:01 Ответить
Katsap detected!
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21.10.2022 21:26 Ответить
Современньій ИИ бот - норма для геноцида... Умри создатель идиотов.
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22.10.2022 03:39 Ответить
"филателист", марку из под языка достань
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22.10.2022 13:13 Ответить
Дак что не война то просто сливание в унитаз зомбированих славян... Наши "властиОПГ" так же не хочут подземньіе военньіе заводи завести... а то не дай бог Московию разстреляем...

ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ _ РАДИ "осушки" от биороботов. что орков что Нас.

Якщо це вам не зрозуміло - задайте конкретне питання: відповім всім, мені 60+ знаю більше ніж Вікі. Сам воював за чеченців щоб вони не лягли під Кремль... А із-за того що таких як я було не більше 0,1% серед слов'ян - чеченці 20 років підсилювали окупаційну владу "озеру" - і як наслідок отримали ВІЙНУ з Нами.

ІДІОТ - той що не розуміє управління геноциду Землі. Павлик Морозов - манкурт який схилив коліна перез НКВД - та здав своїх рідних щоб їх вбили за патріотизм, як зараз АЗОВ....
Яка скотиняка банить за це? Та яка на Беную та Прокладинку Пороха процює. Чістіть мізки скоріше - 24 рік - кінец цієї епохи. Далі - Киберпанк2077, Корпорації пересядуть на ШІ роботів в Китаї - а слов'ян всіх вистріляють які з голодомору виживуть...
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22.10.2022 03:44 Ответить
Опять с дурки убежал? Санитары уже получили выговор из-за трех твоих побегов, и их могут уволить, так что прячься хорошенько от них, они очень злые на тебя, поймают и опять надругаются над тобой. В извращенной форме.
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22.10.2022 08:51 Ответить
... так и до деменции - не далеко...
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22.10.2022 09:58 Ответить
В москалей подобное норма)
У нас же санитаров всех уволили, вам, павлик морозов во плоти, бьі переобуться)

Судячи з реакції навряд ви маєте інтелектуальні джерела своєї інформації... Але ж все може бути:

питання:
апелюйте до того що вас замучило в тексті контраргументами. Без "фе"

та: чому москалі бетонку, вкрадену Зе, не ******** по мостам і тд?

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22.10.2022 15:21 Ответить
Я понимаю, осень, пора обострения. Но ваш БРЕД похож на тяжелые наркотики.
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22.10.2022 18:02 Ответить
***. У меня стойкое ощущение вашего употребления "лирики" или аналогов.
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22.10.2022 18:09 Ответить
Доки більшість стада є манкурти Вагнергейти, Оленівки, Дебальцеви, Іловайськи, Врадіївки, вбивства ОУН буде з нами.
Провладні кабінети авжеж будуть тільки з Павликів морозових - тобто найгірших манкуртів..
Саме тому немає сенсу втрачати час на полеміку з запроданцями чи дурними створіннями, а щоб виявити хто саме мій співрозмовник маю питання:

1) Чим відрізняється манкурт від історичного Павлика Морозова?
2) До якої категорії, на Вашу думку, відносяться зараз соціально-політичні боти?
3) Чому УНР не вистояла перед Московією? Як Ви це пов'язуєте з бездіяльністю Ліги Націй та Боєм під Крутами?
4) Які завершальні слова сказав Степан Хмара після "повинної" "захисника" Медведчука на судовому засіданні?
5) В чому полягає національна ідея України?
6) Патріоти ОУН/УПА боролись з загарбниками, на зараз їх ідеологія вам імпонує?
7) Хто такий Сашко Білий та чому він посварився з Аваковим?
8) Що Ви пам'ятаєте про відстріл групи Музичка? Вбачаєте паралелі на НКВД та вбивство ОУН в закарпатських лісах?
9) В якому році скасовали індексація соціальних видатків? Як це пов'язано з "оздоровленням банківської системи"?
10) Як формула розрахунку "Роттердам+" корелюється зі статтею 13 Конституції України?
11) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
12) Як ви ставитеся до Ірини Фаріон? Це власна оцінка її діяльності?
13) Що ви думаєте про Савченко та "спецоперації" по її звільненню? Яка оцінка Піар-шоу?
14) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
15) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
16) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
17) Олігархи то зло, але у вас є логічне пояснення чому так склалася ситуація що вони скупляють депутатів, відколи це взялося?
18) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну у 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?

Якщо це не варте вашої уваги - то автоматично зрозуміло що ти не належиш до патріотичної спільноти. Перевзувайся запроданець чи приєднуйся та розвивайся в ключі патріотичних устремлінь виплекати краще майбутнє для наступних поколінь. Чи заслабкий? Найкраща та найпростіша клініка - канал ютуб Ірини Фаріон - по 1-3 відео в день протягом 100 днів. До зустрічі!
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22.10.2022 18:21 Ответить
Корочє їх кидають аби була кількість вони загинуть нових кинуть але знову не забезпечать необхідним
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21.10.2022 17:48 Ответить
сочувствую пасанам!

даже застрелиться нельзя, только зарезаться тупым штык-ножом.
больна-а-а-а.... !
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21.10.2022 18:53 Ответить
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21.10.2022 17:49 Ответить
много буков!

"дадим пожрать и ватник !"

так швидше дійде
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21.10.2022 18:55 Ответить
Как диды
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21.10.2022 17:49 Ответить
От не треба! Тут є прогрєсс - у дідів була 1 гвинтівка Мосіна на 5 чоловік (аружиє дабудєтє в баю), а тут калаші роздали навіть...
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21.10.2022 17:50 Ответить
Діди може навіть в кращих умовах були
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21.10.2022 17:58 Ответить
не в кращих, ці навіть заградотрядів не бачуть. А так би може й рвонули б в протилежну сторону.
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21.10.2022 21:09 Ответить
А кульки?Кульки то хоть дали?
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21.10.2022 17:49 Ответить
кульки в Україні заборонені - хай в папір загортаються
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21.10.2022 18:56 Ответить
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21.10.2022 23:44 Ответить
Рогаьки пусть выдадут- по жлвьтл-блакитних синичках кусочками земли "стрелять".
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21.10.2022 17:50 Ответить
Жилі как сабакі здохнєтє как сабакі зароют как сабак-єслі сабєрут...
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21.10.2022 17:52 Ответить
А чо не по форме, не на коленях?
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21.10.2022 17:52 Ответить
Кубанський депутат-чмобік Кулигін скаржиться в Міноборони РФ на умови служби
===================
"ЧЁ НЕ СМЕЕТЕСЬ, НЕ СМЕШНО? НЕ ПОНЯЛИ, ДА? ЭТО расия!"
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21.10.2022 18:13 Ответить
Якось *****.
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21.10.2022 17:52 Ответить
Відео вистрибувало в Ютубі. Думала, це полонені - так "грізно" виглядають.
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21.10.2022 17:54 Ответить
Дибіли, але якщо самі не здаються в полон то тілько нищити . Тіх довбнів які здалися у полон, обміняти/повернути у *****, най вчать як здаватися у полон.
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21.10.2022 17:57 Ответить
Ваньки кого вы тут защищаете, ******** дамой. Границы рабсеи под угрозой, некому семьи защищать, пока вы тут за *********** амбиции, голые дохните.
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21.10.2022 17:58 Ответить
Він правий тільки у одному - вони прості російски собаки. А от як поводять себе українськи песики - https://ua.korrespondent.net/lifestyle/4528244-u-kramatorsku-bezdomni-sobaky-vyshykuvalysia-v-cherhu-za-yizheui https://ua.korrespondent.net/lifestyle/4528244-u-kramatorsku-bezdomni-sobaky-vyshykuvalysia-v-cherhu-za-yizheui

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21.10.2022 17:58 Ответить
хотель шоб сразу в Берлине выкинули???
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21.10.2022 17:59 Ответить
))
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21.10.2022 18:48 Ответить
Кучно стоят
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21.10.2022 18:00 Ответить
Швиденько з'ясувати де ці тварюки і перестріляти як щурів - мінімум зусиль доки їм зброю не підвезли і заградзагін за спиною не поставили.
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21.10.2022 18:02 Ответить
Тим не менше, вони ще примудряються наступати та контратакувати
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21.10.2022 18:02 Ответить
Вас выкинули потому что вы и есть свинособаки
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21.10.2022 18:04 Ответить
Колись товаристч Сралина отправил в Белоруську отборную сибирскую армию защитить от братана Гитлера Западный фронт генерала армии Павлова..на рубеже Минск-Белосток...все это говно попало в окружение и сдалось в плен...600 000 солдат и офицеров попали в Освенцим и Майданек..из них 43 генарала РККА ..,ни одна армия Мира такого позора за 20 столетий не имела...
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21.10.2022 18:05 Ответить
Скулигин скулит.
Это карма...
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21.10.2022 18:10 Ответить
Відео говорить про те,що кремлю треба тримати цих чмобіків для кількості на фронті.
Скоро дощі,морози,сніг...вони в гумових чоботях...майже без зброї...больні,без ліків.
Це друга армія світу?Позорище!
пуйло шукає ракети у диктаторів,щоб далі вбивати цивільних українців.
Ось я точно знаю,що мій бієць ситий,одягнений та озброєний.

Вірю ЗСУ! Вірю в нашу перемогу.
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21.10.2022 18:10 Ответить
Так будет, пока этот рогатый скот не вкурит, кто на самом деле их враг. Пока это случится, сколько украинцам этого поголовья придётся еще утилизировать
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21.10.2022 18:11 Ответить
У них были все возможности для этого. Интернет, доступ, связь с украинцами. Десять лет. Так что ждать прозрения не стоит.
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21.10.2022 18:51 Ответить
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21.10.2022 18:17 Ответить
Так в совковое время самыми крутыми войсками был стройбат. Так им вообще оружие не давали, они силой мысли крошили НАТО.
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21.10.2022 18:17 Ответить
Жалко до сльоз
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21.10.2022 18:20 Ответить
Тю, так в чому проблема. Зкіньте координати ваші ЗСУ, і буже вам тепло, навіть жарко, але ви цього вже не відчуєте.
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21.10.2022 18:24 Ответить
так не знають вони координат
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21.10.2022 21:11 Ответить
Вы нелюди черти.Так вам и надо.Шоб вам -20 мороза было.Желаю быстрее здохнуть *******.
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21.10.2022 18:37 Ответить
ирония судьбы. Десятки лет в прошлом кубанские казаки были на передовой в борьбе с туземцами на Кавказе. А шас туземцы подбадривают их в затылок.
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21.10.2022 18:40 Ответить
Вони знову на передовій,а туземці тепер їх мають ззаду,як і було на Кавказі.
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21.10.2022 20:56 Ответить
Они не поймут... Геолокация на видео есть?
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21.10.2022 18:47 Ответить
не підсказуйте
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21.10.2022 21:13 Ответить
вшистко єдно вони більш ніж два тиждні непрожиють то нащо витрачатись тим більш яка різниця що там на фаршу було вдягнуто, лисицям та свиням байдуже
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21.10.2022 18:50 Ответить
Знайти цих чмобіків і знешкодити, поки їм патрони не видали
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21.10.2022 18:55 Ответить
кубанські кАзачки... Колись ,років сто назад ,були Кубанськими кОзаками ,Українцями. Але у 2014 вони показали ,хто вони є - посіпаки московського улусу ,зрадники своїх дідів і прадідів ,справжніх козаків. Вони забули ,як їх прадідів та дідів вбивали голодом у тридцяті роки минулого століття москалі. Забули все і пішли війною на Неньку . І зараз теж саме. Здохніть тварюки !

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21.10.2022 19:00 Ответить
Кубанські кОзаки, скоріш за все, вимерли у 1932-33 роках від голоду або були депортовані-репресовані... А те, що заселилося в їхні хати вкрало, як завше, і назву, і історію, і звитяги... Ось тільки чомусь ці кубанськи кАзаки мовчать про часи другої світової...
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21.10.2022 23:05 Ответить
Для удобрення ґрунту патрони не потрібні. Вони довго тухнуть в землі.
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21.10.2022 19:07 Ответить
А наркомовские фронтовые 100 грамм хоть дают?
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21.10.2022 19:16 Ответить
Не панікуйте, кізячки!
ЗСУ позбавлять вас від страждань та вирішать всі проблеми! ОСТАТОЧНО
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21.10.2022 19:43 Ответить
здохніть, сабаки!!!
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21.10.2022 19:49 Ответить
Чтоб вы сдохли все, твари...
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21.10.2022 19:56 Ответить
Здавайсууууууууууууу!
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21.10.2022 20:03 Ответить
Ну надо же точнее сообщать где именно выбросили
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21.10.2022 21:28 Ответить
А навіщо вам патрони? Ви все одно здохнете так і не побачивши наших воїнів
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21.10.2022 21:33 Ответить
...Есть "калаши" без патронов и штык-ножи

И шо ему таки не хватает? Пуля дура, штык молодец! В атаку, чудо-богатыри!
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21.10.2022 21:34 Ответить
сообщите свои координаты для М777, и поедете на концерт к иосифу.
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21.10.2022 22:21 Ответить
дидовпосылале
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21.10.2022 23:50 Ответить
******! Вас треба не госпіталізіровать, а утілізіровать.
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22.10.2022 00:05 Ответить
Кубанський депутат-чмобік Кулигін скаржиться в Міноборони РФ на умови служби: "Нас как собак выкинули где-то в полях Украины."
"Как" в його промові явно зайве.
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22.10.2022 00:31 Ответить
ему б шапку ,как у Колпака)
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22.10.2022 10:25 Ответить
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22.10.2022 10:27 Ответить
Собаки кращі за цю мерзоту. Не треба памплюжити цих відданих тварин.
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22.10.2022 10:57 Ответить
этим деятелям сообщить, что они нарушили законы Украины и довести 100% информацию о порядке сдачи в украинский плен, в случае несдачи немедленно уничтожить, пока не успели уйти
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22.10.2022 11:19 Ответить
А мысль не возникала , а на хера вы вообще приперлися в Украину , вас плять кто то приглашал
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22.10.2022 12:46 Ответить
Взагалі то порівняння кацапа та собаки недоречно. Собаки набагато кращі.
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22.10.2022 13:38 Ответить
 
 