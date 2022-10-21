Кубанский депутат-чмобик Кулыгин жалуется в Минобороны РФ на условия службы: "Нас как собак выбросили где-то в полях Украины. Есть "калаши" без патронов и штык-ножи". ВИДЕО
Кубанский депутат-чмобик Антон Кулыгин, поддерживавший "спецоперацию" и мобилизацию в РФ, на собственном опыте увидел "вторую армию мира" и записал "где-то в полях Украины" обращение к российским властям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение путинист опубликовал в соцсетях.
"Месяц нас типа к чему готовили. К чему? Неясно. Потом туда-сюда возили. Сейчас мы где-то в украинских полях. Выбросили нас здесь, как собак. Лопат нет. Ничего нет.. Есть вещи личные. Те что нам как гуманитарку передали. Живем прямо в поле. Правда дважды в день есть привозят. Палим костер. Рубим деревья и копаем - чем Бог послал. Нам выдали "калаши" и "штык-ножи" и крутитесь, как хотите. Информации никакой и командования тоже нет. Сидим, как на иглах, потому что не знаем где свои, а где чужие. Ни рации, ни патронов, нихера...", - рассказывает боевую обстановку депутат-чмобик.
Пожалуйста, подождите...
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властиОПГ" так же не хочут подземньіе военньіе заводи завести... а то не дай бог Московию разстреляем...
ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ _ РАДИ "осушки" от биороботов. что орков что Нас.
Если кормится с ТВ - будут такие же зомби как и в РФ... не дай им телека 6 мес - они на людей становятся похожи. А представьте есть люди не видящие тв совсем... все свои долгие годьі...
Провладні кабінети авжеж будуть тільки з Павликів морозових - тобто найгірших манкуртів..
Саме тому немає сенсу втрачати час на полеміку з запроданцями чи дурними створіннями, а щоб виявити хто саме мій співрозмовник маю питання:
1) Чим відрізняється манкурт від історичного Павлика Морозова?
2) До якої категорії, на Вашу думку, відносяться зараз соціально-політичні боти?
3) Чому УНР не вистояла перед Московією? Як Ви це пов'язуєте з бездіяльністю Ліги Націй та Боєм під Крутами?
4) Які завершальні слова сказав Степан Хмара після "повинної" "захисника" Медведчука на судовому засіданні?
5) В чому полягає національна ідея України?
6) Патріоти ОУН/УПА боролись з загарбниками, на зараз їх ідеологія вам імпонує?
7) Хто такий Сашко Білий та чому він посварився з Аваковим?
8) Що Ви пам'ятаєте про відстріл групи Музичка? Вбачаєте паралелі на НКВД та вбивство ОУН в закарпатських лісах?
9) В якому році скасовали індексація соціальних видатків? Як це пов'язано з "оздоровленням банківської системи"?
10) Як формула розрахунку "Роттердам+" корелюється зі статтею 13 Конституції України?
11) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
12) Як ви ставитеся до Ірини Фаріон? Це власна оцінка її діяльності?
13) Що ви думаєте про Савченко та "спецоперації" по її звільненню? Яка оцінка Піар-шоу?
14) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
15) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
16) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
17) Олігархи то зло, але у вас є логічне пояснення чому так склалася ситуація що вони скупляють депутатів, відколи це взялося?
18) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну у 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?
Якщо це не варте вашої уваги - то автоматично зрозуміло що ти не належиш до патріотичної спільноти. Перевзувайся запроданець чи приєднуйся та розвивайся в ключі патріотичних устремлінь виплекати краще майбутнє для наступних поколінь. Чи заслабкий? Найкраща та найпростіша клініка - канал ютуб Ірини Фаріон - по 1-3 відео в день протягом 100 днів. До зустрічі!
властиОПГ" так же не хочут подземньіе военньіе заводи завести... а то не дай бог Московию разстреляем...
ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ _ РАДИ "осушки" от биороботов. что орков что Нас.
Якщо це вам не зрозуміло - задайте конкретне питання: відповім всім, мені 60+ знаю більше ніж Вікі. Сам воював за чеченців щоб вони не лягли під Кремль... А із-за того що таких як я було не більше 0,1% серед слов'ян - чеченці 20 років підсилювали окупаційну владу "озеру" - і як наслідок отримали ВІЙНУ з Нами.
ІДІОТ - той що не розуміє управління геноциду Землі. Павлик Морозов - манкурт який схилив коліна перез НКВД - та здав своїх рідних щоб їх вбили за патріотизм, як зараз АЗОВ....
Яка скотиняка банить за це? Та яка на Беную та Прокладинку Пороха процює. Чістіть мізки скоріше - 24 рік - кінец цієї епохи. Далі - Киберпанк2077, Корпорації пересядуть на ШІ роботів в Китаї - а слов'ян всіх вистріляють які з голодомору виживуть...
У нас же санитаров всех уволили, вам, павлик морозов во плоти, бьі переобуться)
Судячи з реакції навряд ви маєте інтелектуальні джерела своєї інформації... Але ж все може бути:
питання:
апелюйте до того що вас замучило в тексті контраргументами. Без "фе"
та: чому москалі бетонку, вкрадену Зе, не ******** по мостам і тд?
Провладні кабінети авжеж будуть тільки з Павликів морозових - тобто найгірших манкуртів..
Саме тому немає сенсу втрачати час на полеміку з запроданцями чи дурними створіннями, а щоб виявити хто саме мій співрозмовник маю питання:
1) Чим відрізняється манкурт від історичного Павлика Морозова?
2) До якої категорії, на Вашу думку, відносяться зараз соціально-політичні боти?
3) Чому УНР не вистояла перед Московією? Як Ви це пов'язуєте з бездіяльністю Ліги Націй та Боєм під Крутами?
4) Які завершальні слова сказав Степан Хмара після "повинної" "захисника" Медведчука на судовому засіданні?
5) В чому полягає національна ідея України?
6) Патріоти ОУН/УПА боролись з загарбниками, на зараз їх ідеологія вам імпонує?
7) Хто такий Сашко Білий та чому він посварився з Аваковим?
8) Що Ви пам'ятаєте про відстріл групи Музичка? Вбачаєте паралелі на НКВД та вбивство ОУН в закарпатських лісах?
9) В якому році скасовали індексація соціальних видатків? Як це пов'язано з "оздоровленням банківської системи"?
10) Як формула розрахунку "Роттердам+" корелюється зі статтею 13 Конституції України?
11) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
12) Як ви ставитеся до Ірини Фаріон? Це власна оцінка її діяльності?
13) Що ви думаєте про Савченко та "спецоперації" по її звільненню? Яка оцінка Піар-шоу?
14) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
15) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
16) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
17) Олігархи то зло, але у вас є логічне пояснення чому так склалася ситуація що вони скупляють депутатів, відколи це взялося?
18) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну у 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?
Якщо це не варте вашої уваги - то автоматично зрозуміло що ти не належиш до патріотичної спільноти. Перевзувайся запроданець чи приєднуйся та розвивайся в ключі патріотичних устремлінь виплекати краще майбутнє для наступних поколінь. Чи заслабкий? Найкраща та найпростіша клініка - канал ютуб Ірини Фаріон - по 1-3 відео в день протягом 100 днів. До зустрічі!
даже застрелиться нельзя, только зарезаться тупым штык-ножом.
больна-а-а-а.... !
"дадим пожрать и ватник !"
так швидше дійде
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"ЧЁ НЕ СМЕЕТЕСЬ, НЕ СМЕШНО? НЕ ПОНЯЛИ, ДА? ЭТО расия!"
Это карма...
Скоро дощі,морози,сніг...вони в гумових чоботях...майже без зброї...больні,без ліків.
Це друга армія світу?Позорище!
пуйло шукає ракети у диктаторів,щоб далі вбивати цивільних українців.
Ось я точно знаю,що мій бієць ситий,одягнений та озброєний.
Вірю ЗСУ! Вірю в нашу перемогу.
ЗСУ позбавлять вас від страждань та вирішать всі проблеми! ОСТАТОЧНО
И шо ему таки не хватает? Пуля дура, штык молодец! В атаку, чудо-богатыри!
"Как" в його промові явно зайве.