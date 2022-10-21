В России собирают средства на тепловизоры, потому что оккупанты "просто мерзнут". ВИДЕО
В России собирают средства на тепловизоры, чтобы "помочь согреться нашим военным".
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+63 Артур Пирожков #156165
показать весь комментарий21.10.2022 18:06
+53 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий21.10.2022 18:30
+38 Вадим Владимирович #491919
показать весь комментарий21.10.2022 18:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Приблизно так " мислить" ця тупа свинороска🤮🤮🤮
Aaaaa, ento u ZSU peči v blindažax. U mogilizantiv jama-mama, nebo-papa.