На предприятии под Белгородом произошел пожар в результате попадания снаряда. Рядом расположен лагерь для частично мобилизованных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Белгородской области РФ раздались взрывы на предприятии в Шебекинском городском округе. Власти РФ заявляют, что причиной стало попадание снаряда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа Белгородской области РФ произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть один пострадавший.
По неподтвержденной информации рядом был лагерь для частично мобилизованных.
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показать весь комментарий21.10.2022 18:36
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+27 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий21.10.2022 18:34
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Тобто п'яні могилізанти в один одного снарядами кидаючи трошки перестаралися.
Бавовник... у лузi кацапчик знайшов -
Немае кцапа : у вирiй пiшов...
ЗЫ...Бавовнятко жги ИстЧьо...
Добу попищать, що то ми, а потім сдуються, що таки їхне с300 або панцир.
Или в чем то не согласен???
))
Нє...
Отак буде стилістично довершеніше:
На частковомупідприємстві під частковим Бєлгородом сталася часткова пожежа в результаті часткового попадання снаряда. Поруч розташовано табір для частково мобілізованих.
Треба допомогти цим мирним та визволити їх із під гніту фашистів.
А Воронеж?! Воронеж уже когда?! Ведь его обещали, если что, то сразу, первым.
Воронежцы в претензии!
Від чудасій голова аж лисіє... (с)
І котрий же ж то гицель ковбасить по Белгаротскай Наротнай Ріспублікє? Невже той, що в Єйську?