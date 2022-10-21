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На предприятии под Белгородом произошел пожар в результате попадания снаряда. Рядом расположен лагерь для частично мобилизованных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Белгородской области РФ раздались взрывы на предприятии в Шебекинском городском округе. Власти РФ заявляют, что причиной стало попадание снаряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа Белгородской области РФ произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть один пострадавший.

По неподтвержденной информации рядом был лагерь для частично мобилизованных.

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взрыв (6742) мобилизация (2762) Белгород (449)


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Топ комментарии
+33
Зачем войска московского режима обстреливают жителей Белгородской Народной Республики? Зеленский, введив войска для защиты украиномовных граждан молодой республики
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21.10.2022 18:36
+31
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21.10.2022 18:36
+27
Сльози знов заважають навіть писати-так жалка кацапав...
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21.10.2022 18:34
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Файно горить!
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21.10.2022 18:31 Ответить
Непонятно, как мог какой-то шальной снаряд залететь в такую даль, или, к нему, может, был подвязан двигатель от мопеда? )
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21.10.2022 18:57 Ответить
Hi, - зрештою, там написано, що неподалік табір могилизантив.
Тобто п'яні могилізанти в один одного снарядами кидаючи трошки перестаралися.
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22.10.2022 01:24 Ответить
косоокі, однако
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21.10.2022 18:32 Ответить
та нормально !! ( и про диарею с перепугу у русни... тоже забывать не надо)))
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21.10.2022 18:48 Ответить
чмобіки курили мабуть.
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21.10.2022 18:32 Ответить
Сльози знов заважають навіть писати-так жалка кацапав...
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21.10.2022 18:34 Ответить
Халь кацапа.
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21.10.2022 18:36 Ответить
Це вечірня казка кацапам від Бавовнятка. Бавиться маленьке, розважається чарівне створіннячко!
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21.10.2022 18:35 Ответить
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21.10.2022 19:28 Ответить
Ути-пути, пуси мусить...
Бавовник... у лузi кацапчик знайшов -
Немае кцапа : у вирiй пiшов...
ЗЫ...Бавовнятко жги ИстЧьо...
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21.10.2022 19:55 Ответить
Зачем войска московского режима обстреливают жителей Белгородской Народной Республики? Зеленский, введив войска для защиты украиномовных граждан молодой республики
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21.10.2022 18:36 Ответить
Пора белгараду сйопывать за урал.
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21.10.2022 18:36 Ответить
в Воронеж разве шо ))) там теперя тихо...спокойно...
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21.10.2022 18:49 Ответить
озверела даунецкая вата...братов по разуму поджигает..
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21.10.2022 18:36 Ответить
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21.10.2022 18:36 Ответить
а що це за чмо? поруч з хенералом
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21.10.2022 18:45 Ответить
Полупокер всея расеи.
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21.10.2022 18:49 Ответить
жопоголовые
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21.10.2022 19:22 Ответить
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21.10.2022 19:40 Ответить
Похоже целились в лагерь орков но попали в "предприятие"...
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21.10.2022 18:36 Ответить
Та ну, в них таке ППО, що через день щось трощить.

Добу попищать, що то ми, а потім сдуються, що таки їхне с300 або панцир.
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21.10.2022 18:46 Ответить
В предприятие тоже не плохо.

Или в чем то не согласен???
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21.10.2022 18:52 Ответить
залишилося уважно послухати радіоперехоплення і перенаправити народ з цигарками частину до лагерю частину на підприємство
))
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21.10.2022 18:40 Ответить
Частично мобилизованными они стали уже после попадания снаряда?
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21.10.2022 18:43 Ответить
то скоріше частково демобілізовані
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21.10.2022 18:44 Ответить
Чудово.
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21.10.2022 18:47 Ответить
"Мы из всех любим, но нам не оставили выбора!"
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21.10.2022 18:47 Ответить
На підприємстві під Бєлгородом сталася пожежа в результаті попадання снаряда. Поруч розташовано табір для частково мобілізованих.

Нє...
Отак буде стилістично довершеніше:

На частковомупідприємстві під частковим Бєлгородом сталася часткова пожежа в результаті часткового попадання снаряда. Поруч розташовано табір для частково мобілізованих.
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21.10.2022 18:49 Ответить
Рукожопи.
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21.10.2022 18:50 Ответить
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21.10.2022 18:50 Ответить
Ніколи не було і тут знову. Блін...
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21.10.2022 19:07 Ответить
Водка, або бояра?
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21.10.2022 19:13 Ответить
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21.10.2022 19:14 Ответить
А це не ми!
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21.10.2022 19:16 Ответить
Ну, у декого з новобранців відразу виходить влучно стріляти.
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21.10.2022 19:27 Ответить
Мда. Чмобіки фашистської федерації обстрілюють мирне населення Білгородщини яке є проукраїнським та виступає проти війни.

Треба допомогти цим мирним та визволити їх із під гніту фашистів.
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21.10.2022 19:49 Ответить
Дуже сумна новина 😄
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21.10.2022 20:08 Ответить
Да как так то?!
А Воронеж?! Воронеж уже когда?! Ведь его обещали, если что, то сразу, первым.
Воронежцы в претензии!
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21.10.2022 20:56 Ответить
Насілєніє Воронєжа за час війни з переляку стільки цегли згенерувало своїми дупами, що її вистачило на створення серйозного захисту від усього на світі. Тому нема сенсу чіпати це багатостраждальне місто...
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22.10.2022 00:19 Ответить
Що си на світі білому діє!
Від чудасій голова аж лисіє... (с)

І котрий же ж то гицель ковбасить по Белгаротскай Наротнай Ріспублікє? Невже той, що в Єйську?
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22.10.2022 00:15 Ответить
ай промахнулись
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22.10.2022 00:17 Ответить
Це вам чмобики презентація від України. Готуйте мішки.
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22.10.2022 00:26 Ответить
Нас там ніт!
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22.10.2022 01:39 Ответить
 
 