На предприятии под Белгородом произошел пожар в результате попадания снаряда. Рядом расположен лагерь для частично мобилизованных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Белгородской области РФ раздались взрывы на предприятии в Шебекинском городском округе. Власти РФ заявляют, что причиной стало попадание снаряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа Белгородской области РФ произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть один пострадавший.

По неподтвержденной информации рядом был лагерь для частично мобилизованных.

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