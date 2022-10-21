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Новости Видео Война
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Россия сознательно задерживает прохождение кораблей, которые перевозят украинское зерно - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 240-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На этих неделях становится все более напряженной ситуация вокруг экспортной зерновой инициативы. Враг делает все, чтобы затормозить наш экспорт продовольствия. На сегодняшний день более 150 суден стоят в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке нашей агропродукции. Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей.

Каждый день стояния судов с продовольствием в очереди означает рост социального и политического напряжения в странах, потребляющих нашу агропродукцию. За время работы нашей зерновой инициативы из-за российского торможения мы недоэкспортировали около 3 миллионов тонн продовольствия. А это годовой объем потребления для 10 миллионов человек.

Россия делает все, чтобы минимум сотни тысяч из этих людей стали вынужденными мигрантами, которые будут искать убежища в той же Турции или странах ЕС, или погибли от голода. А мы с партнерами должны сделать все, чтобы зерновая инициатива не только сохранилась, но и работала на 100% мощности", - сказал Зеленский.

Читайте: Были скоординированы дальнейшие шаги по деоккупации украинских территорий, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Зеленский Владимир (20362) зерно (1070)


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Топ комментарии
+15
Зебіл так готував країну до війни що тепер нам треба дозвіл терористичної росії на торгівлю в українських портах...
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21.10.2022 20:38
+8
во-первых, Нибулон - это украинская аграрная компания. УКРАИНСКАЯ.
То есть дает работу украинцам и платит налоги в украинский бюджет, а деньги, полученные от продажи зерна, так или иначе остаются в нашей экономике и работают на нашу экономику.
а хозяин Нибулона - Алексей Вадатурский - мразина ты поганая - погиб при рашистском ракетном обстреле в июле этого года.
а что ты подонок, сделал для Украины кроме срать на успешный украинский бизнес в комментах?
ты и все твари, лизнувшие твой высер.
горите в аду мрази.
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21.10.2022 20:46
+7
Та канєшна-канєшна!
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21.10.2022 20:49
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А навіщо домовлялся з Московією? Щоб з неї санкціє зняли ?
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21.10.2022 20:29 Ответить
Шо ти печешся про інших іранців та негрів? Про своїх думай. у тебе війна. Найшов з ким домовлятися. Ганьбище!
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21.10.2022 20:49 Ответить
свидомо невменяемые...
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21.10.2022 20:32 Ответить
А там що вже геть з голодухи помирають через затримку зерна? То нехай пиз***ть кацапів то не буде затримок!
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21.10.2022 20:35 Ответить
Зебіл так готував країну до війни що тепер нам треба дозвіл терористичної росії на торгівлю в українських портах...
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21.10.2022 20:38 Ответить
а что непонятно Люся Орестовна четко ответила - про#бали...
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21.10.2022 20:42 Ответить
виноват не только он но и все любители "договориться посередине". 73% голосовавших дебилов...
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21.10.2022 20:43 Ответить
а зачем им что-то поставлять???, пусть дают оружие - тогда поставим... всяким Нибулонам бабла не хватает??
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21.10.2022 20:39 Ответить
во-первых, Нибулон - это украинская аграрная компания. УКРАИНСКАЯ.
То есть дает работу украинцам и платит налоги в украинский бюджет, а деньги, полученные от продажи зерна, так или иначе остаются в нашей экономике и работают на нашу экономику.
а хозяин Нибулона - Алексей Вадатурский - мразина ты поганая - погиб при рашистском ракетном обстреле в июле этого года.
а что ты подонок, сделал для Украины кроме срать на успешный украинский бизнес в комментах?
ты и все твари, лизнувшие твой высер.
горите в аду мрази.
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21.10.2022 20:46 Ответить
спокойнее..дамочка!!!... налоги с наших аграриев, 0,01 бюджета... нас, в условиях войны, поддерживают исключительно США и ЕС с 5 млрд в месяц.... не хотят жрать-пусть жрут песок в пустынях... и 200-300 миллионов соверншенно де делают погоды в нашем бюджете....
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21.10.2022 21:14 Ответить
США і ЄС не платять зарплатню ЗСУ. Українську армію утримують українські платники податків. А пенсії, і зарплати бюджетникам та ін. іде від західних партнерів.
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21.10.2022 23:07 Ответить
а что я написал про ЗСУ?... да это общая сумма, если бы ее не вливали в бюджет и ЗСУ кормить нечем бы было...
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21.10.2022 23:20 Ответить
Если США и ЕС не будут давать деньги,то все!!!!,жопа полная!!!
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22.10.2022 08:23 Ответить
а ничего, что это экспорт и наполнение бюджета? Удивляет только, почему за 8 месяцев через порты открыли только экспорт зерна, в то время, как металл, руда, стройматериалы и дальше в бане
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22.10.2022 17:11 Ответить
Ответил выше, на ваш вопрос и чего и почему надо требовать ПОЛОЙ деблокада
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22.10.2022 17:45 Ответить
террор и убийства разрушение Украины в этом весь ***** и его банда...
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21.10.2022 20:40 Ответить
типичный террорист. Не пойму только одного, почему США их не признают страной-террористом
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22.10.2022 17:10 Ответить
Та канєшна-канєшна!
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21.10.2022 20:49 Ответить
і Ірану також?
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21.10.2022 20:52 Ответить
Росія свідомо затримує проходження кораблів

Спасибі!
Бо я досьогодні думав, що то в неї виходить ненавмисне, нєчаянно!
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21.10.2022 20:53 Ответить
А ти їх "нептунами" закидай...
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21.10.2022 20:59 Ответить
Килькою.
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21.10.2022 21:10 Ответить
Слава Майдану 2014го года. и Спасибо товарищам Порошенко и Зеленскому за наше счастливое Життя.Тьфу..
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21.10.2022 21:02 Ответить
Багато бовтовні і ніякої конкретики - яким чином росія затримує судна якщо протоки з Середиземного моря повністью під контролем Пєрдогана (до речі - друга путлера)?
У вована не було більш підходящої теми для чергового відосіка?
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21.10.2022 21:05 Ответить
240. Звертається.
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21.10.2022 21:09 Ответить
гнусавый членограй... суд... настоящий суд должен быть и бить....
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21.10.2022 21:13 Ответить
Русские и п энергетической инфраструктуре бьют, чтобы подрывать страну как психологически, так и экономически
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22.10.2022 17:09 Ответить
--Що за Напасть так маштабно сплавляти зерно України. коли точиться така тотальна війна??? Саме так урочисто .під фанфари--вивозили хліб України у 30-их а потім їли лободу і один одного ... Вже сьогодні. як пенсіонер Я НЕ поспіваю купити "соціальний "хліб. а крашанки. за 70 грн. ---вже реальтно НЕ доступні... /недостатньо зерна--курочки НЕ хочуть нести прості яїчки. а лише золоті...Що СІОНІСТИ дали вказівку .як НЕ війною так новітнім голодомором дотиснути нас ??? А я все думаю--- гадаю : чому всі надають нам зброю. а срулики аж нічого.../в той час. коли мають непробивне ППО ???/
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22.10.2022 18:55 Ответить
 
 