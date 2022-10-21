Россия сознательно задерживает прохождение кораблей, которые перевозят украинское зерно - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 240-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На этих неделях становится все более напряженной ситуация вокруг экспортной зерновой инициативы. Враг делает все, чтобы затормозить наш экспорт продовольствия. На сегодняшний день более 150 суден стоят в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке нашей агропродукции. Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей.

Каждый день стояния судов с продовольствием в очереди означает рост социального и политического напряжения в странах, потребляющих нашу агропродукцию. За время работы нашей зерновой инициативы из-за российского торможения мы недоэкспортировали около 3 миллионов тонн продовольствия. А это годовой объем потребления для 10 миллионов человек.

Россия делает все, чтобы минимум сотни тысяч из этих людей стали вынужденными мигрантами, которые будут искать убежища в той же Турции или странах ЕС, или погибли от голода. А мы с партнерами должны сделать все, чтобы зерновая инициатива не только сохранилась, но и работала на 100% мощности", - сказал Зеленский.

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