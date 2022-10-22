Мощные взрывы были слышны в оккупированном Херсоне вечером 21 октября, - соцсети. ВИДЕО
Поздним вечером 21 октября в оккупированном россиянами Херсоне были слышны мощные взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Х##вый Херсон.
"Предварительно снова обстрел орков в районе Антоновки", - отмечает канал.
Топ комментарии
+50 константен
показать весь комментарий21.10.2022 23:30
+30 Валерий Викторович #508978
показать весь комментарий21.10.2022 23:41
+28 Evgeny N
показать весь комментарий21.10.2022 23:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А на те, що для цивільних переправа перестає працювать о 20:00, а комендантська година з 22:00, то о 23:00 "укро-фашисти" стріляють тільки по цивільним! Ага!
Нє, ну є ж довбні, які у це повірять!
В мене таке враження, що на московії, при родах, дитині роблять трепанацію і виймають мізки останні років 20-25... А до цього їм просто в голову (при народженні) додавали просте лайно, але з імперським "душком"...
Там немає проблем з електрикою виявляється.
За наш рахунок окуповані території шикують
Там лаптєй туєва хуча панаєхала за херсонськими кавунами.
- Мы эвакуируемся?
- Нет, дура ***, можешь туда насрать!