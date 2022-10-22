Российский снайпер в первые дни вторжения убил десятилетнюю девочку, - Нацполиция. ВИДЕО
Национальная полиция задокументировала в Новом Бурлуке еще одно преступление россиян: снайпер попал в машину и убил десятилетнюю девочку.
Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Трагедия произошла в селе Новый Бурлук, который с первого дня полномасштабного вторжения попал под оккупацию. Туда 10-летнюю Катю перевезли к бабушке и дедушке из Харькова, потому что взрослые считали, что так будет безопаснее.
"25 февраля девочка вместе с дедушкой поехали в магазин за бабушкой. В это время российский снайпер прострелил их автомобиль. Пуля попала в ребенка и прошла насквозь.Во время транспортировки раненой девочки в медицинское учреждение в город Чугуев, их автомобиль снова попал под обстрел. Девочка погибла, дедушка с бабушкой получили ранения. Тело ребенка мужчина нес на руках в ближайшее село", - говорится в сообщении полиции.
Дедушка сначала похоронил Катю на дворе собственного дома, а затем перезахоронил на кладбище.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если сгинет с Земли злой кацапский народ.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что их уже нет.
Tetyana Mudrenko from https://twitter.com/hashtag/Skadovsk?src=hashtag_click #Skadovsk , Kherson region was hanged by https://twitter.com/hashtag/Russian?src=hashtag_click #Russian occupiers for her pro-https://twitter.com/hashtag/Ukrainian?src=hashtag_click #Ukrainian position, reports the Media Initiative for Human Rights. On October 7, she was abducted along with her husband.
Мені важко уявити будь де в Україні , що мама називала свою доньку якось "дочєчка" -- виключно , "додня" , "доця" . А до сина - "синку" й навіть "синуля" але ж ніяк не "синок" . Ви ніде не почуєте слово "дєдушка" , виключно "дідусь" , або "дід".
Навіть на Донбасі нема жодної "дєрєвні" , жодної балалайки по хатах . Й дикі й люті окупанти це побачили миттєво . Миттєво побачили сутність дуже чужу до них , дуже невідому ...