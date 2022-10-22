Российский снайпер в первые дни вторжения убил десятилетнюю девочку, - Нацполиция. ВИДЕО

Национальная полиция задокументировала в Новом Бурлуке еще одно преступление россиян: снайпер попал в машину и убил десятилетнюю девочку.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в селе Новый Бурлук, который с первого дня полномасштабного вторжения попал под оккупацию. Туда 10-летнюю Катю перевезли к бабушке и дедушке из Харькова, потому что взрослые считали, что так будет безопаснее.

"25 февраля девочка вместе с дедушкой поехали в магазин за бабушкой. В это время российский снайпер прострелил их автомобиль. Пуля попала в ребенка и прошла насквозь.Во время транспортировки раненой девочки в медицинское учреждение в город Чугуев, их автомобиль снова попал под обстрел. Девочка погибла, дедушка с бабушкой получили ранения. Тело ребенка мужчина нес на руках в ближайшее село", - говорится в сообщении полиции.

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Дедушка сначала похоронил Катю на дворе собственного дома, а затем перезахоронил на кладбище.