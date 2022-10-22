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Кулеба призвал лишить Россию места в Совбезе ООН из-за военных преступлений в Украине. ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал лишить Россию места постоянного члена в Совбезе ООН из-за многочисленных военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине.

Об этом он сообщил в твиттере.

"После совершения преступления агрессии против Украины, многочисленных военных преступлений, подрыва глобальной продовольственной и энергетической безопасности должна ли Россия все еще оккупировать место постоянного члена Совета Безопасности ООН?" – написал Кулеба.

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Министр также напомнил, что Россия получила место постоянного члена в Совбезе ООН на сомнительных правовых основаниях.

After committing the crime of aggression against Ukraine, numerous war crimes, undermining global food and energy security, should Russia still occupy the seat of a permanent member of the UN Security Council? Remember that Russia is there on dubious legal grounds. @United24media pic.twitter.com/x7eQ3KmDSy

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2022

Автор: 

ООН (4168) Совбез ООН (1106) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+18
Росія не мае права бути в ООН , бо вона в нього не вступала
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22.10.2022 19:27
+14
[Переслано від Березовый сок (B.B.)]
Атака на энергосистему имеет цель, которая основана на ложных представлениях обитателей Кремля об украинцах. Для чего атакуются объекты энергосистемы? Для того, чтобы мерзнущие и находящиеся в дискомфортных условиях украинцы согласились бы на переговоры и на условия Кремля. Фактически, это не что иное, как попытка принуждения к капитуляции через давление на гражданское население. Но это не приведёт к желаемому Кремлем результату. Любой украинский политик, который предложит подобное, будет разорван на куски. И это не фигура речи, а фактическая перспектива. Любой представитель власти, который наобщавшись с Абрамовичем и попытавшийся лишь заткнуться о возможности пойти России на уступки, будет поднят на штыки. И если штыков не будет, то просто пристрелен, как предатель.

Но в Кремле этого не понимают и верят, что либо украинцы запросят мира, либо сама власть согласится на переговоры чтобы прекратить атаки и уничтожение энергосистемы Украины. В первом варианте Кремль ошибается не понимая, что эта ситуация лишь ********* украинцев и капитулянтских настроений не будет, а будет желание воевать до последнего россиянина. Во втором варианте Кремль ошибается из-за того, что смотрит на своих граждан и делает выводы думая, что в Украине, как и в России, власть может класть на мнение общества и принимать решения, которые общество не приемлет. Кремль смотрит на своих холопов, но до сих пор не осознает, что в Украине граждане, а не холопы.

Все это делает бессмысленными атаки на энергосистему Украины, потому что не даёт Кремлю желаемого результата. При этом переговоры и конец войны нужны Кремлю, а они становятся теперь невозможными. Невозможность достигнуть Кремлем желаемых целей и факт критического дефицита ресурсов для их достижения, а так же бескончная череда тотальных поражений на фронте загнали Путина в тупик под названием цугцванг, при котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.

А ситуация все больше становится похожей на ту, что сложилась во время первой мировой войны, которая закончилась не только революцией, но и катастрофой для Империи. В Кремле это понимают и судорожно ищут варианты добиться результатов на своих условиях. А такого варианта не существует. Для Украины теперь любые переговоры с Россией, кроме её капитуляции и приношения головы Путина на подносе, неприемлимы. У Кремля на руках остаётся последняя карта, которую он может попытаться использовать - ТЯО. Но на ситуацию это не повлияет, настроения не изменит и вызовет не тот эффект, который ждут в Кремле, а лишь усилит мотивацию украинцев к сопротивлению и рост ненависти к России.

А нам нужно продержаться этой зимой, которая будет самой сложной за все годы Независимости. И мы пройдём это испытание, помогая друг другу и помня, что лучше одна тяжёлая зима, чем вся жизнь под российской оккупацией. А Кремль... Этот "Карфаген" должен быть разрушен! Так и будет!
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22.10.2022 19:56
+12
Россию в Совбез никто не избирал.
Никто за неё не голосовал.
САМОЗВАНЦЫ
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22.10.2022 19:36
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Ещё две недели и Украинская энергосистема будет полностью уничтожена. А НАТО прикрылось Украиной и сидят как обосранные.
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22.10.2022 19:20 Ответить
Далеко не все так трагично. Не нагнетай
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22.10.2022 19:22 Ответить
действительно, такими темпами скоро свет будут включать только по праздникам. Но мы люди каленные, в 90-е и не такое проходили, но нам главное понимать что хоть армия их щимит во все дыры, но и тут пока стоят на месте и это гнитет больше всего. Даешь перемоги на фронте и я готов хоть в землянке жить
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22.10.2022 19:31 Ответить
[Переслано від Березовый сок (B.B.)]
Атака на энергосистему имеет цель, которая основана на ложных представлениях обитателей Кремля об украинцах. Для чего атакуются объекты энергосистемы? Для того, чтобы мерзнущие и находящиеся в дискомфортных условиях украинцы согласились бы на переговоры и на условия Кремля. Фактически, это не что иное, как попытка принуждения к капитуляции через давление на гражданское население. Но это не приведёт к желаемому Кремлем результату. Любой украинский политик, который предложит подобное, будет разорван на куски. И это не фигура речи, а фактическая перспектива. Любой представитель власти, который наобщавшись с Абрамовичем и попытавшийся лишь заткнуться о возможности пойти России на уступки, будет поднят на штыки. И если штыков не будет, то просто пристрелен, как предатель.

Но в Кремле этого не понимают и верят, что либо украинцы запросят мира, либо сама власть согласится на переговоры чтобы прекратить атаки и уничтожение энергосистемы Украины. В первом варианте Кремль ошибается не понимая, что эта ситуация лишь ********* украинцев и капитулянтских настроений не будет, а будет желание воевать до последнего россиянина. Во втором варианте Кремль ошибается из-за того, что смотрит на своих граждан и делает выводы думая, что в Украине, как и в России, власть может класть на мнение общества и принимать решения, которые общество не приемлет. Кремль смотрит на своих холопов, но до сих пор не осознает, что в Украине граждане, а не холопы.

Все это делает бессмысленными атаки на энергосистему Украины, потому что не даёт Кремлю желаемого результата. При этом переговоры и конец войны нужны Кремлю, а они становятся теперь невозможными. Невозможность достигнуть Кремлем желаемых целей и факт критического дефицита ресурсов для их достижения, а так же бескончная череда тотальных поражений на фронте загнали Путина в тупик под названием цугцванг, при котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.

А ситуация все больше становится похожей на ту, что сложилась во время первой мировой войны, которая закончилась не только революцией, но и катастрофой для Империи. В Кремле это понимают и судорожно ищут варианты добиться результатов на своих условиях. А такого варианта не существует. Для Украины теперь любые переговоры с Россией, кроме её капитуляции и приношения головы Путина на подносе, неприемлимы. У Кремля на руках остаётся последняя карта, которую он может попытаться использовать - ТЯО. Но на ситуацию это не повлияет, настроения не изменит и вызовет не тот эффект, который ждут в Кремле, а лишь усилит мотивацию украинцев к сопротивлению и рост ненависти к России.

А нам нужно продержаться этой зимой, которая будет самой сложной за все годы Независимости. И мы пройдём это испытание, помогая друг другу и помня, что лучше одна тяжёлая зима, чем вся жизнь под российской оккупацией. А Кремль... Этот "Карфаген" должен быть разрушен! Так и будет!
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22.10.2022 19:56 Ответить
Русскій, краще помовч, бо відкрию дзюбок...
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22.10.2022 19:26 Ответить
А нема надійного механізму позбавлення місця в радбезі. На цьому крапка
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22.10.2022 19:21 Ответить
Росія не мае права бути в ООН , бо вона в нього не вступала
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22.10.2022 19:27 Ответить
та й мiсце в Радбезi не зрозумiло як отримала.

не може бути одна складова здохшого сесесеру з 15-ти бути наступницею всього союзу.

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22.10.2022 19:30 Ответить
І накопичення вкладників радянських банків теж загребла
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22.10.2022 19:45 Ответить
Росія діе нагло- наглюче . І їй треба відповідати тим . З нею інтелігентно воювати не вийде
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22.10.2022 19:59 Ответить
взагалi майже всi активи савейськi, мотивуючи тим, що мас-ква ква-ква виплачуватиме борги...
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22.10.2022 20:08 Ответить
Сралин спалил фуфло Мавзолейное в 1944году... выдав что Украина Белораша независимые от Дохлого Сссра республики...а посему имеют право голоса в будущем ООН ...
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22.10.2022 19:29 Ответить
Оце вам відповідь Отця Варлаама Гришці-самозванцю в корчмі на литовському кордоні. Взагалі після розвалу СССР в 1991р РСФСР перестала існувати і ніяк не могла замінити СССР в ООН. Вона мусіла б пройти всю процедуру вступу в ООН. А це в котре доводить що ООН створена тим самим кланом котрий заснував МВФ. ФРС США та ще ряд інших умовно міжнародних організацій
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23.10.2022 00:57 Ответить
А что это ООН решает кроме озабоченности больше ничего. Такое ощущение что касапье рулит этой гнилой канторкой.
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22.10.2022 19:31 Ответить
Вони вкрай стурбовані голодуючими Африки. Це їх основна робота.
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22.10.2022 19:47 Ответить
Россию в Совбез никто не избирал.
Никто за неё не голосовал.
САМОЗВАНЦЫ
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22.10.2022 19:36 Ответить
Так і що заважає виставити парашників ?
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22.10.2022 19:44 Ответить
Чого це раптом ?
Буде існувати те саме ООН, але без тупої парашні.
Чим погано ?
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22.10.2022 19:50 Ответить

не глупите сами. рассея лишь одна из пятнадцати наследниц сесесера.
эрэфия замещает лишь рсфср, а не весь союз. на то, что эрэфия единолично займет место в Совбезе, должно было быть получено согласие всех остальных 14-ти составляющих бывшего союз сесер.


этого не было сделано, подобное согласие письменное рассеей не получено, даже по этой причине эрэфия незаконно вселась в Совбезе, разослав лишь письма с текстом типа этого -

теперича я буду заседать в СБ ООН вместо сесесера !
мас-ква ква-ква .кремлядь.тчк.
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22.10.2022 20:18 Ответить
кроме долгов(пасивов) есть еще активы. вы знаете их соотношение? не превышали ли активы сесесера, присвоенные парашей-эрэфией, долги бывшего союза?

паРаша-рассея самолично решила присвоить себе все активы сесесера, якобы за то, что она будет выплачивать долги союза. ее об этом кто-то просил? нет. она сама так решила.

Украина требовала ревизии активов и обязательств, Украина не требовала выплачивать ее долю в задолженности, как и остальные бывшие части сесесера.
это самоличное незаконное решение нахрапом, как и незаконное занятие эрэфией места сесесера в СБ ООН.

P.S. заканчивайте постить рашистский бред и ложь, которые всем набили оскомину уже давным давно.
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22.10.2022 20:30 Ответить
скажу еще проще: сглатывай, тупой кацап
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22.10.2022 20:40 Ответить


задания своей жОне-матрёхе давать будете. выздоравливайте.)
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22.10.2022 20:40 Ответить
Раська фєдєраська у радбезі перебуває незаконно!
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22.10.2022 19:39 Ответить
Мешает. Дикарь-людоед с окровавленными клыками всегда мешает людям, когда находится в одном с ними помещении.
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22.10.2022 19:53 Ответить
Повторюю-потрібно всіх кацапських свиней повикидати з усього цивілізованого світу взад в радной запарєбрікавий свінарнік.Бо тільки там їм і місце...
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22.10.2022 19:41 Ответить
Віталій Чуксін
@vovabonjour
·
5 год
Наразі частина України перебуває без електропостачання. Дехто пояснює, що це через війну. Ні, причина не у війні. Війна - на фронті, а знищення цивільної інфраструктури, від якої залежить життя пересічних громадян називається геноцидом. Таким, як свого часу був Голодомор.
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22.10.2022 19:42 Ответить
З 10 ранку немає світла. Це називається віялове відключення.
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22.10.2022 19:49 Ответить
Та ні. Віялове це година -дві.
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22.10.2022 19:51 Ответить
Два дні поспіль відключали на 4 години. Сьогодні от така хєрня. Місто повністю залежить від електрики.
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22.10.2022 19:53 Ответить
І це лише початок відключень.
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22.10.2022 20:12 Ответить
Щто дикая русня таким образом пытается оправдать свои зверства в Украине?
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22.10.2022 19:54 Ответить
Оправдываешь зверства русни против мирного населения, русский?
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22.10.2022 19:58 Ответить
Тебе не надоело каждый день унижаться на этом сайте?
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22.10.2022 20:09 Ответить
свинорус - я тебя предупреждал...?
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22.10.2022 21:05 Ответить
неужели сынок камацамольца ваньки куляйбы проснулся и у него появились мозги?
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22.10.2022 19:50 Ответить
Більш реальний план - добренько ******* ввечорі по бєлгараду...
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22.10.2022 19:51 Ответить
так, на сьогодні це не реально, потрібен розпуск ООН, тому що міжнародне право знищено
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22.10.2022 19:53 Ответить
Давно пора,но эти импотенты ни на что не способны. Разве что взносы по карманам разпихивать и озабоченность в милилоный раз,как и МАГАТЭ.
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22.10.2022 19:55 Ответить
пришло время для основания новой международной структуры, в которой будут учтены все плюсы и минусы старой и откорректированны на требованиях уже сегодняшнего времени. оон не возможно косметически ремонтировать на заложенных в неё принципах прошлого века. оон скорее мертва чем жива. всё течёт всё должно изменятся. а вот в новую организацию и по новой должен происходить приём участников. тогда автоматом параша не получит там места. хотя, это печально признать, но с таким уровнем коррупции и Украине в такой организации трудно будет стать полноправным членом.
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22.10.2022 19:57 Ответить
И страны-помойки в этих новых структурах точно не будет.
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22.10.2022 20:37 Ответить
новые структуры по усаживанию кацапов на швабру. Кстати, как тебе на бутылке, пересесть на швабру не хочешь?
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22.10.2022 20:43 Ответить
грубо - после войны их юридически оформляют. процесс создания организации занимает годы и идёт во время войны. пример - тот же оон, пришедший на смену при жизни умерше лиге наций. оон на сегодня так же уже не эффективна, как и тогдашняя лига и уже сейчас нужно начинать прорабатывать структуру, принципы новой организации,.... оон исчезнет, и если Украино-парашная война положила начало смерти, показав её не эффективность в решении таких вот вопросов, то высоковероятностная война китая за тайвань, вложит оон в гроб, т.к. решить ещё и эту проблему оон ещё больше будет не в состоянии. процесс спасения жизни оон путём переписывания и изменения устава,..... на сегодня это то же, что и процесс спасения самого себя ******, путём переписывания "конституции". ооновское чиновьё вообще не хочет покидать свои кресла, которые такие уютные и в которых они чуйствуют себя по домашнему.
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22.10.2022 20:50 Ответить
Давено пора. Якщо на це не будуть реагувати - по українській делегації просто дружно встати і вийти, повідомивши про те, що жертва не може із вбивцею знаходитися по одну сторону, тим більше, що вбивця ще має право "вето" і його легетвімність підозріла.
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22.10.2022 20:59 Ответить
по большому счету это ни на что не повлияет. Эти уроды что делали, то и будут делать....ООН войска не введет....так что...
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22.10.2022 21:08 Ответить
а їм соромно не буде там сидіти за одним столом з кацапами, коли не буде України?
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22.10.2022 21:52 Ответить
вы смешной. Им плевать
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22.10.2022 21:59 Ответить
а дуже було соромно усім сидіти,коли американці весело випалювали В єтнам напалмом?
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23.10.2022 02:43 Ответить
 
 