Кулеба призвал лишить Россию места в Совбезе ООН из-за военных преступлений в Украине. ВИДЕО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал лишить Россию места постоянного члена в Совбезе ООН из-за многочисленных военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине.
Об этом он сообщил в твиттере.
"После совершения преступления агрессии против Украины, многочисленных военных преступлений, подрыва глобальной продовольственной и энергетической безопасности должна ли Россия все еще оккупировать место постоянного члена Совета Безопасности ООН?" – написал Кулеба.
Министр также напомнил, что Россия получила место постоянного члена в Совбезе ООН на сомнительных правовых основаниях.
After committing the crime of aggression against Ukraine, numerous war crimes, undermining global food and energy security, should Russia still occupy the seat of a permanent member of the UN Security Council? Remember that Russia is there on dubious legal grounds. @United24media pic.twitter.com/x7eQ3KmDSy— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2022
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Атака на энергосистему имеет цель, которая основана на ложных представлениях обитателей Кремля об украинцах. Для чего атакуются объекты энергосистемы? Для того, чтобы мерзнущие и находящиеся в дискомфортных условиях украинцы согласились бы на переговоры и на условия Кремля. Фактически, это не что иное, как попытка принуждения к капитуляции через давление на гражданское население. Но это не приведёт к желаемому Кремлем результату. Любой украинский политик, который предложит подобное, будет разорван на куски. И это не фигура речи, а фактическая перспектива. Любой представитель власти, который наобщавшись с Абрамовичем и попытавшийся лишь заткнуться о возможности пойти России на уступки, будет поднят на штыки. И если штыков не будет, то просто пристрелен, как предатель.
Но в Кремле этого не понимают и верят, что либо украинцы запросят мира, либо сама власть согласится на переговоры чтобы прекратить атаки и уничтожение энергосистемы Украины. В первом варианте Кремль ошибается не понимая, что эта ситуация лишь ********* украинцев и капитулянтских настроений не будет, а будет желание воевать до последнего россиянина. Во втором варианте Кремль ошибается из-за того, что смотрит на своих граждан и делает выводы думая, что в Украине, как и в России, власть может класть на мнение общества и принимать решения, которые общество не приемлет. Кремль смотрит на своих холопов, но до сих пор не осознает, что в Украине граждане, а не холопы.
Все это делает бессмысленными атаки на энергосистему Украины, потому что не даёт Кремлю желаемого результата. При этом переговоры и конец войны нужны Кремлю, а они становятся теперь невозможными. Невозможность достигнуть Кремлем желаемых целей и факт критического дефицита ресурсов для их достижения, а так же бескончная череда тотальных поражений на фронте загнали Путина в тупик под названием цугцванг, при котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.
А ситуация все больше становится похожей на ту, что сложилась во время первой мировой войны, которая закончилась не только революцией, но и катастрофой для Империи. В Кремле это понимают и судорожно ищут варианты добиться результатов на своих условиях. А такого варианта не существует. Для Украины теперь любые переговоры с Россией, кроме её капитуляции и приношения головы Путина на подносе, неприемлимы. У Кремля на руках остаётся последняя карта, которую он может попытаться использовать - ТЯО. Но на ситуацию это не повлияет, настроения не изменит и вызовет не тот эффект, который ждут в Кремле, а лишь усилит мотивацию украинцев к сопротивлению и рост ненависти к России.
А нам нужно продержаться этой зимой, которая будет самой сложной за все годы Независимости. И мы пройдём это испытание, помогая друг другу и помня, что лучше одна тяжёлая зима, чем вся жизнь под российской оккупацией. А Кремль... Этот "Карфаген" должен быть разрушен! Так и будет!
не може бути одна складова здохшого сесесеру з 15-ти бути наступницею всього союзу.
Никто за неё не голосовал.
САМОЗВАНЦЫ
Буде існувати те саме ООН, але без тупої парашні.
Чим погано ?
не глупите сами. рассея лишь одна из пятнадцати наследниц сесесера.
эрэфия замещает лишь рсфср, а не весь союз. на то, что эрэфия единолично займет место в Совбезе, должно было быть получено согласие всех остальных 14-ти составляющих бывшего союз сесер.
этого не было сделано, подобное согласие письменное рассеей не получено, даже по этой причине эрэфия незаконно вселась в Совбезе, разослав лишь письма с текстом типа этого -
теперича я буду заседать в СБ ООН вместо сесесера !
мас-ква ква-ква .кремлядь.тчк.
паРаша-рассея самолично решила присвоить себе все активы сесесера, якобы за то, что она будет выплачивать долги союза. ее об этом кто-то просил? нет. она сама так решила.
Украина требовала ревизии активов и обязательств, Украина не требовала выплачивать ее долю в задолженности, как и остальные бывшие части сесесера.
это самоличное незаконное решение нахрапом, как и незаконное занятие эрэфией места сесесера в СБ ООН.
P.S. заканчивайте постить рашистский бред и ложь, которые всем набили оскомину уже давным давно.
задания своей жОне-матрёхе давать будете. выздоравливайте.)
@vovabonjour
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5 год
Наразі частина України перебуває без електропостачання. Дехто пояснює, що це через війну. Ні, причина не у війні. Війна - на фронті, а знищення цивільної інфраструктури, від якої залежить життя пересічних громадян називається геноцидом. Таким, як свого часу був Голодомор.