Кулеба призвал лишить Россию места в Совбезе ООН из-за военных преступлений в Украине. ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал лишить Россию места постоянного члена в Совбезе ООН из-за многочисленных военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине.

Об этом он сообщил в твиттере.

"После совершения преступления агрессии против Украины, многочисленных военных преступлений, подрыва глобальной продовольственной и энергетической безопасности должна ли Россия все еще оккупировать место постоянного члена Совета Безопасности ООН?" – написал Кулеба.

Министр также напомнил, что Россия получила место постоянного члена в Совбезе ООН на сомнительных правовых основаниях.

After committing the crime of aggression against Ukraine, numerous war crimes, undermining global food and energy security, should Russia still occupy the seat of a permanent member of the UN Security Council? Remember that Russia is there on dubious legal grounds. @United24media pic.twitter.com/x7eQ3KmDSy