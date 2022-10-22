Украинский оператор дрона с позывным "Сокол" группы "A-Team" роты специальной разведки ликвидирует российского оккупанта прямым попаданием. ВИДЕО
Украинский оператор дрона с позывным "Соколом" группы "A-Team" роты специальной разведки ликвидировал российского оккупанта прямым попаданием.
Соответствующее видео опубликовал Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
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Good night, motherfucker!
https://www.youtube.com/watch?v=LZL7iEmY2jo
Дружина - нє. Вона це завжди підозрювала. І спала із ним, народжуючи фауну навкруги. Рвдялярії там різні.... Спєрохєти...)))
Майже за Лесем війшло)))
дрони це війна вже майже як у "Кіборгу",
для піхоти зараз зовсім кепсько
Дорогувато обійшовсь, *****!
Наш хід, далі буде).
А саме командиром підрозділу "Карлсон"
Він попросив нас скинути йому наше відео з умовою що він нам допоможе з дронами,але залишить лейбу нашого підрозділу
Передаю вітання,не можу назвати їх підрозділом аеророзвідки,можу просто назвати їх крадіями та посміховиськом,до розвідки вони навіть не відносяться так як ні коли не виконували розвідувальних функцій
Саме це відео та влучання було в відповідному районі,умніки скажіть де це було
Ну ви ж журналісти!
Освічені люди (((
- ....з позивним "Соколом" !???🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️
Чи все-таки позивний "Сокол"???