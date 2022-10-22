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Украинский оператор дрона с позывным "Сокол" группы "A-Team" роты специальной разведки ликвидирует российского оккупанта прямым попаданием. ВИДЕО

Украинский оператор дрона с позывным "Соколом" группы "A-Team" роты специальной разведки ликвидировал российского оккупанта прямым попаданием.

Соответствующее видео опубликовал Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19238) ликвидация (3542) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+74
Аплодирую снайперу
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22.10.2022 20:17
+64
Башка улетела на трибуны. Угловой отменяется.
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22.10.2022 20:16
+59
Карлсону-респект...
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22.10.2022 20:15
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Харошій руське защітіл родіну
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22.10.2022 20:15 Ответить
Аплодирую снайперу
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22.10.2022 20:17 Ответить
Раскінул мозгамі орк, і падумал що нагі уж маєй тут нє будєт
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22.10.2022 22:42 Ответить
А вот ещё один соснул и заснул... на века.
Good night, motherfucker!
https://www.youtube.com/watch?v=LZL7iEmY2jo
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24.10.2022 00:59 Ответить
Карлсону-респект...
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22.10.2022 20:15 Ответить
да то нічого, голова в москаля потім відросте
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22.10.2022 21:28 Ответить
Йому баранячу пришиють...
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23.10.2022 16:50 Ответить
як може відрости те чого не було в кацапа?
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23.10.2022 18:00 Ответить
Там саме жахливе саме в тому, що дружина не те, що не помітить різницю, а у тому, що кацапи дуже турбуються що коли п\яні лікарі пришиють на х бошку барана на рештки імбмціла... Оце донька здивується!

Дружина - нє. Вона це завжди підозрювала. І спала із ним, народжуючи фауну навкруги. Рвдялярії там різні.... Спєрохєти...)))

Майже за Лесем війшло)))
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23.10.2022 19:58 Ответить
це точно - фауну
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23.10.2022 21:28 Ответить
Здається мені що там мінус два кацапи. Правіше ще один став хорошим!
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22.10.2022 20:16 Ответить
Занадто активно він відповзає для цього....можливо - поранений.
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22.10.2022 23:16 Ответить
Агония
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23.10.2022 14:39 Ответить
Башка улетела на трибуны. Угловой отменяется.
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22.10.2022 20:16 Ответить
на щастя, кацапи не користуються головою, тому нічого важливого не втратили.
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22.10.2022 21:05 Ответить
цікаво, а скільки кацап може прожити без голови, наче орган для нього не дуже важливий
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23.10.2022 02:20 Ответить
Допоки не вмре з голоду.
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23.10.2022 09:26 Ответить
Круто,насправді круто. Тільки каска вбік відлетіла. Шкода лишень,що одного.
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22.10.2022 20:18 Ответить
каска? каска м'ячиком не покотилася б...
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22.10.2022 20:29 Ответить
Чого одного - там двох москалів зроблено красивими - там правіше від того, що прийняв заряд на свою макитру сидів ще один - і також отримав по хлємалу, яке було направлено якраз в сторону вибуху.
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22.10.2022 20:33 Ответить
жуть....

дрони це війна вже майже як у "Кіборгу",
для піхоти зараз зовсім кепсько
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22.10.2022 20:20 Ответить
Оператор - ювелір !
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22.10.2022 20:20 Ответить
Супер ювелир. Мастера наши пацаны.... и это мягко сказано. Как же радует , что эта орковская кацапсина здохла
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22.10.2022 20:32 Ответить
Нейрохирург
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22.10.2022 21:22 Ответить
Крутий шлем - далеко летить
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22.10.2022 20:21 Ответить
Низенько летів - до дощу певне..
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23.10.2022 19:21 Ответить
Отэта каски крепкие у репоедов, сам на куски, а каска целая😀
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22.10.2022 20:23 Ответить
це кокошнік був кевларовий.
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23.10.2022 18:03 Ответить
Це якийсь особливий рузьге, що заслужив персональної бомбочки?
Дорогувато обійшовсь, *****!
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22.10.2022 20:24 Ответить
Центр вог, він вважай що безкоштовний.
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22.10.2022 20:26 Ответить
Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором. Дикое-о! Но симпатишное…
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22.10.2022 20:24 Ответить
Йоооопт! То макитра полетіла??? Оператору дрона - респект і уважуха!
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22.10.2022 20:26 Ответить
філігранна робота
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22.10.2022 20:26 Ответить
Оце Майстер!!! Дякуємо!
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22.10.2022 20:27 Ответить
Ай яй яй... Застегивать каску надо...
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22.10.2022 20:28 Ответить
Ювелірна робота
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22.10.2022 20:29 Ответить
этого инвалида будут приглашать в школы на "урок мира" 1-го сентября и он будет рассказывать как боролся с украинскими нацистами
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22.10.2022 20:30 Ответить
200- тых не приглашают))
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22.10.2022 22:01 Ответить
Двохсоті запрошують двохсотих.
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22.10.2022 23:20 Ответить
Руснява Мста-С програла в артилерійській дуелі
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22.10.2022 20:31 Ответить
Котелок дырявый, как теперь в нем щи варить?
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22.10.2022 20:31 Ответить
Также як лаптьом хлєбать...
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23.10.2022 16:54 Ответить
Привет малыш! Меня зовут Карлсон
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22.10.2022 20:32 Ответить
Каску жалко. Далеко полетела. Досталось ей наверное. Помялась.
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22.10.2022 20:33 Ответить
Стільки землі попортив -- а треба 2 на 1 метр .
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22.10.2022 20:34 Ответить
в прямом смысле слова, прям отрыв башки
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22.10.2022 20:36 Ответить
Сєкір башка .
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22.10.2022 20:38 Ответить
То о чем я и говорил, когда один маленький копеечный дрон ефективнее вертолетов отстреливающего неуправляемыми нурсами куда попало.
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22.10.2022 20:36 Ответить
аеродинаміка каски вражає
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22.10.2022 20:37 Ответить
Укатился колобок
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22.10.2022 20:40 Ответить
В данном случае- круглобок))
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22.10.2022 20:42 Ответить
Ааа-втоо-мооо-биль ! Чудово. Насипають мінометом, русакі ховаються, у небо не дивяться, нічого не чують... та з'являється друже Карлсон
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22.10.2022 20:40 Ответить
В "десятку" і нова, біла "лада" батькам. Запитати, чого ти приперлося в Україну?
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22.10.2022 20:43 Ответить
Орк какой-то обезбашенный.
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22.10.2022 20:43 Ответить
відео - відрив башки
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22.10.2022 20:50 Ответить
каска... бо ще пробує повзти.
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22.10.2022 20:56 Ответить
в предсмертному шоці ще пробує відповзати.... від смерті не відповзеш, кацапська гнидо.
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22.10.2022 20:54 Ответить
Це просто феєрично як бошка мобіка відлітає разом з ноцніком !
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22.10.2022 20:57 Ответить
И родная, не узнает, где у парня был конец
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22.10.2022 21:12 Ответить
Це я називаю нормальний рузській, удобрив землю фаршем
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22.10.2022 21:28 Ответить
аж бошка отлетела
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22.10.2022 21:36 Ответить
Headshot!!!
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22.10.2022 21:49 Ответить
його й каменюкою з дрона можна було б вбити.Всеодно орк дешевший був би
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23.10.2022 18:07 Ответить
Ще той Карлсон!
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22.10.2022 22:20 Ответить
Оце так! Мистецтво розпису довкілля москалями! Бравіссімо!!!
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22.10.2022 22:35 Ответить
Как сказал бы комментатор Озеров: мяч ушёл за пределы поля. Угловой!
Наш хід, далі буде).
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22.10.2022 23:14 Ответить
граната в стакане?
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22.10.2022 23:14 Ответить
Какие же русские - дебильный народ.
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22.10.2022 23:37 Ответить
Навіть кабздон не знайде
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22.10.2022 23:43 Ответить
Мені здалось, чи після вибуху запчастина з орка полетіла кудись вбік?
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23.10.2022 00:00 Ответить
The post strike close-up would be great. I'd like to see if that was just a helmet or the helmet with the head. The latter would be much preferred.
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23.10.2022 00:05 Ответить
блохер хіращенеко працює денно-нощно. І коли встигає?
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23.10.2022 00:59 Ответить
Втратив голову від краси нашої землі ))
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23.10.2022 07:48 Ответить
kaska shur-shur-shur
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23.10.2022 09:59 Ответить
Ампута́ція (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. amputo - відрізаю) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F хірургічна операція , що полягає у відтинанні периферичної частини будь-якого https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F) органу .
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23.10.2022 10:02 Ответить
Спершу нажахався від відео, а потім насміявся від коментарів, день удався
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23.10.2022 12:58 Ответить
ще одного можна буде на 9 травня на палочкі поносить. ще й шолом якомусь ванькі перепаде.
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23.10.2022 14:29 Ответить
немає москаля...
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23.10.2022 16:08 Ответить
Як не соромно видавати чуже відео за своє. Цей скид зробили бійці спецпідрозділу А-ТЕАМ, а якийсь Карлсон його шахрайським шляхом присвоїв. Ось ранішнє відео https://youtu.be/YOUPXloEc_Y
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23.10.2022 17:37 Ответить
Це відео було вкрадено в групи А-ТЕАМ
А саме командиром підрозділу "Карлсон"
Він попросив нас скинути йому наше відео з умовою що він нам допоможе з дронами,але залишить лейбу нашого підрозділу
Передаю вітання,не можу назвати їх підрозділом аеророзвідки,можу просто назвати їх крадіями та посміховиськом,до розвідки вони навіть не відносяться так як ні коли не виконували розвідувальних функцій
Саме це відео та влучання було в відповідному районі,умніки скажіть де це було
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23.10.2022 17:39 Ответить
да это видео уже "старое " где то неделя тому было где то в телеграмме или в ттоке (((
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23.10.2022 19:20 Ответить
зря ты КАСКУ не пристегнул , голова б твоя мозла бы остаться в ней целой , а так (((((
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23.10.2022 19:18 Ответить
Опа, нічого не розумію🤔. Це відео було опубліковано групою A-TEAM 74 ОРБ шість-сім днів тому. До чого тут Карлсон?
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23.10.2022 19:29 Ответить
Естетика війни
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23.10.2022 20:56 Ответить
Диагноз у рузького - сотрясенiє каски.
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23.10.2022 22:08 Ответить
Надеюсь другому орку тоже досталось.
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24.10.2022 06:07 Ответить
Сором!
Ну ви ж журналісти!
Освічені люди (((
- ....з позивним "Соколом" !???🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
Чи все-таки позивний "Сокол"???
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24.10.2022 12:15 Ответить
"Соколу" аплодуємо стоячи👏
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06.11.2022 14:55 Ответить
 
 