ВСУ ежедневно продвигаются вперед, их не остановят удары по инфраструктуре, - Зеленский. ВИДЕО

Украинскую жизнь невозможно сломать, даже если враг может оставить нас временно без света.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы! Украинки!

Продолжаем ликвидацию последствий ударов террористов по нашей инфраструктуре. География этого очередного массированного удара очень широка: Волынь, Одесщина, Хмельницкая область, Кировоградская область, Днепропетровщина, Ривненская область, Николаевщина, Запорожская область и другие.

Основная мишень террористов – энергетика. Поэтому сейчас, пожалуйста, внимательнее, чем раньше, относитесь к необходимости сознательно потреблять электричество. От каждого города и района Украины зависит стабильность работы энергетики всего нашего государства.

Пожалуйста, ограничивайте работу техники, потребляющей много электричества. И особенно в часы пикового потребления утром и вечером. Пожалуйста, обращайте внимание на сообщения от местных властей и энергокомпаний о том, когда могут быть стабилизационные отключения на вашей улице или в вашем районе. Планируйте свой день с учетом этой информации.

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На части территории нашего государства, где электричество было отключено в результате сегодняшнего удара, уже удалось возобновить энергоснабжение. Частично в Одесской области, частично на Хмельнитчине электричество уже вернули, Ривненщина – большинству восстановили, есть положительные отчеты из других областей. Но во многих городах, во многих районах восстановительные работы еще продолжаются. Стараемся как можно быстрее вернуть людям свет.

Я хочу поблагодарить всех, кто задействован в этой работе: энергетики, работники коммунальных служб и местного самоуправления, чиновники и бизнес, который также помогает. Все вместе мы сейчас показываем, что украинскую жизнь невозможно сломать. Даже если враг может оставить нас временно без света, ему все равно никогда не удастся оставить нас без стремления исправить все, починить и вернуть в норму.

И даже сейчас – частично во тьме – жизнь в нашем государстве, в нашей Украине, все равно цивилизованная. В отличие от России, несущей нам этот террор. У них там и с электричеством все равно дикость, как в древнейшие времена. Только дикари могут нести такое зло миру.

Я хочу подчеркнуть: ни этот удар террористов, ни какие-либо другие подобные их удары не остановят наших защитников.

Российские пропагандисты врут, когда говорят, что этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне. Украинцы объединены и точно знают, что у России нет шансов выиграть в этой войне. Наши Силы обороны получают все необходимое для защиты государства и ежедневно, я подчеркиваю, ежедневно продвигаются вперед.

Хорошие результаты показывают и наши Воздушные силы. Конечно, у нас еще нет технической способности сбивать 100% российских ракет и ударных дронов. Постепенно мы придем и к этому – с помощью наших партнеров, я уверен. Но уже сейчас большинство крылатых ракет, большинство дронов сбиваем. Только за первую половину этих суток сбито 20 ракет - "Калибров" и Х-101 - также более 10 иранских "Шахедов".

В очередной раз хочу сегодня поблагодарить наших воинов – истребителей и зенитчиков воздушных командований "Захід", "Південь" и "Центр", а также мобильные огневые группы всех Сил обороны за спасенные жизни наших людей и сохраненную инфраструктуру Украины.

Готовим почву для того, чтобы распространить мировую санкционную политику на всех российских пропагандистов, так называемых лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, поддерживающих или оправдывающих террор. Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют Майкл Макфол и Андрей Ермак, подготовила Дорожную карту индивидуальных санкций. Подготовила базовый перечень всех причастных к распространению нарративов, без которых российский террор невозможен. Должны четко оценивать такую ​​"информационно-эмоциональную" составляющую террора: российская армия проигрывает и отступает на поле боя, а потому результаты террора против нашего гражданского населения и инфраструктуры представляются российской пропагандой как заменитель военных побед.

Также разные российские информационники и звезды вовлечены в оправдание преступной попытки аннексии нашей территории и мобилизации на войну против нас, против Украины. Абсолютно все такие лица должны получить полный пакет индивидуальных санкций, чтобы вообще ничего не могли делать в мире. Работаем над этим.

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Очень хорошо Украина была представлена ​​на этой неделе во Франкфурте на крупнейшей в Европе и одной из крупнейших в мире книжной ярмарке. Это не просто событие для издательского бизнеса и писателей. Это одна из ключевых европейских дискуссионных площадок и влиятельное информационное событие.

Первая леди Украины представила свои проекты поддержки образования и культурной сферы. В частности, инициативу "Книги без границ" – это обеспечение детей наших вынужденных переселенцев книгами на украинском языке. А также проект "Украинская книжная полочка", представленный уже в 20 странах мира.

Всего во Франкфуртской ярмарке приняли участие более 40 украинских издательств, известные писатели, известные публицисты, историки. Я благодарю всех, кто работал во Франкфурте, за то, что Украину там услышали и поняли. Каждый вклад в мировую поддержку Украины жизненно важен.

Я благодарю всех, кто работает и помогает ради нашей победы!

Вечная слава всем воюющим за Украину!

Слава нашему несокрушимому народу!

Слава Украине!" - заявил Зеленский.