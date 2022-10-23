"На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать": Макаревич спел песню о России. ВИДЕО
Российский певец, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич опубликовал песню о современной России.
Соответствующее видео он разместил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Далее приводим текст песни:
"Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену.
Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать.
Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу.
Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну,
где гонят шнягу про напасть, мол "мир грозит на нас напасть".
Где так мозги заср#ты, хоть разгребай лопатой.
Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану.
На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать.
Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты
Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну,
и на лету, сменив стезю, трясут козой под букву "зю".
Возвышенно и даже почти что в камуфляже.
Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет,
иль будете возмущены: "на свете нет такой страны".
А я скажу вам: "знаете, езжайте побывайте"
Пожалуйста, подождите...
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Ти вже давно пройшов "другу стадію"! Твоя брехня вже гарно помітна!
К нам в Холуево приезжает Путин
https://youtu.be/hNJoPViDwrY
А http://www.bible-for-you.org/Biblio/bible/by.php Библия учит "не убей, не укради, не пожелай чужого"
Молитесь Богу Библии, это помогает реально, кто еще не убедился