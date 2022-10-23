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На российском госканале призывали убивать украинских детей: "Топить их, жечь прямо в их хатах". ВИДЕО

Ведущий российского государственного телеканала "Russia Today" Антон Красовский предложил топить в реке детей, считающих, что Россия оккупировала Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире RT.

Так, российский писатель Сергей Лукьяненко рассказал Красовскому, что, будучи ребенком, в 80-м году оказался на Закарпатье, где лечил астму. И там украинские дети рассказали ему о том, что "Украина оккупирована москалями".

"Это были полностью русскоязычные с русскими фамилиями пацаны. У кого-то отец был военный, у кого-то кто-то еще. Это были абсолютно русские", - сказал Лукьяненко.

В ответ на это Красовский заявил, что таких детей нужно топить.

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"Прямо вот там, где плывет кача. Прям топить надо таких детей, прямо в Тысыне. Это наш метод. Сказал, что "москали оккупировали" - и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. ... Карпаты это отвратительно. Там каждая изба называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей", - сказал Красовский.

Отметим, Russia Today является российским государственным телеканалом, финансируемым из бюджета страны-оккупанта.

Автор: 

пропаганда (3676) россия (95546)


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Топ комментарии
+105
Діти казали правду про москалів!
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23.10.2022 10:51
+96
Підарок спідозний лютує.
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23.10.2022 10:49
+94
А хвашисти саме українці-не переплутайте...
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23.10.2022 10:49
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Страница 3 из 3
Кто владеет английским языком, просьба сделать английские субтитры к этому видео, чтобы его можно было распространять среди тех, кто до сих пор настроен к нейтрально к рашистам или даже позитивно. В частности венграм не помешало бы узнать, кого они на самом деле поддерживают.
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23.10.2022 15:38 Ответить
Какая проблема, прямо в интернете прямой перевод текста. А предложение правильное, перевести на англ. и во все международніе агенства єти цитаты
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24.10.2022 11:33 Ответить
Уже есть
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24.10.2022 12:54 Ответить
Надеюсь этот ******* спидоносец сдохнет страшной смертью.
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23.10.2022 15:40 Ответить
росія імперія зла, в'язниця народів, а росіяни в ній вертухаї...!?А цей виродок один із них...! Нічого ж нового, мільйони людей знищили, топили, рубали голови, морили голодом , війнами, репресіями...! Кричали ГОЙДА, вбивай, топи,спалюй, души,,,!
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24.10.2022 06:27 Ответить
Господи люди! До чего же мы дошли. Хуже фашистов! Я русская по крови. Какой то гомик ,обиженный на весь мир, говорит с государственного канала о том, что надо топить и сжигать украинский детей! У меня крестник украинец. Надо остановиться!
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23.10.2022 15:46 Ответить
Не мы , а вы ... не нас а вас...
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23.10.2022 16:29 Ответить
А Лукьяненка ви читали? То давній українофоб. В нього жодного твору немає без того, щоб якось не принизити українців чи Україну, хоч пару фраз та напише, хоч і пише фантастику. І це не при путіні почалось, це з 90х років ще. Так що не треба видавати це за "ексцес виконавця", і ведучий, і гість повністю на одній хвилі, всі з усім згодні, і таких там 99%, місце гостя у красовсього завжди буде зайняте.
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24.10.2022 10:34 Ответить
Эту тварь притопить в бензине а потом поджечь бензин а перед этим отрезать его мерзкий язык и никакой Гааги
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23.10.2022 15:55 Ответить
Судячи з темпів вимирання Росії, язик природньо відріжеться сам!
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23.10.2022 21:19 Ответить
І хто після цього фашист (нацист)??
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23.10.2022 16:11 Ответить
публичный призыв к детоубийству
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23.10.2022 16:19 Ответить
" АДИН НАРОД "
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23.10.2022 16:28 Ответить
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23.10.2022 21:43 Ответить
чим тільки підтвердили правоту того, що казали діти))
но я сумніваюсь, що ці фашисти хоч раз були там де розказують
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23.10.2022 16:34 Ответить
Эта мразь - одна из приоритетных целей для уничтожения.
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23.10.2022 16:43 Ответить
На кацапии таких уже минимум 80%. Многие в нацистском угаре, как это было в Германии в 30ые
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24.10.2022 00:29 Ответить
тут удивлятся нечему это орки ...ничего общего с человечеством у этой мрази нет
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23.10.2022 16:48 Ответить
Цей підар колись в кацапії вважався лібералом, але зараз зовсім головою поїхав.
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23.10.2022 17:01 Ответить
Їх ліберали відрізняються від їхніх нацистів тільки тим, що хочуть щоб до корита був доступ не одній зграї, а ще кільком конкуруючим.
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23.10.2022 21:03 Ответить
Ви чули, щоб хтось у Московії обурився від цих слів?
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23.10.2022 21:45 Ответить
Судя по высказываниям и поведению данного поциента у него очень серьезные проблемы в половой сфере.
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23.10.2022 17:33 Ответить
Антон Красовский: «я гей». Я сказал: «Я гей, и при этом я такой же человек, как вы, мои дорогие зрители, как президент Путин, как премьер Медведев, как депутаты Государственной думы»

Зараз якби це нормою вважають, але....
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24.10.2022 10:35 Ответить
Потрібно на цього виродка відкрити кримінальну справу. Під наш Кримінальний кодекс такі заклики чітко підпадають. А може і СБУ зайнятись ним персонально. Якщо я не помиляюсь, раніше, він ще хотів палити українську Конституцію на Хрещатику.
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23.10.2022 17:45 Ответить
О! Оказывается он ВИЧ-инфицирован! Вот где оказывается свинособака зарыта!
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23.10.2022 18:20 Ответить
тут лікування лише одне - сокира, навіть, не куля.
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23.10.2022 18:21 Ответить
Чому тIльки сокира?

мотузкою за ОДНУ ногу I на лIхтар.
Поки розIрветься навпIл.
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23.10.2022 23:58 Ответить
В декабре 2017 года красовский сообщил, что с 2011 года является ВИЧ-положительным. Является открытым гомосексуалом. Живёт и работает в Москве. В феврале 2022 года против него в Европейском союзе были введены персональные санкции в связи со вторжением России на Украину.
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23.10.2022 18:26 Ответить
треба не коменти тут писати, а закидивати жалобами ютуб. з цієї вирізки навіть незрозуміло на якій це хвилині - що ж цю х...ню цілком дивитись?
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23.10.2022 18:42 Ответить
Хоч одна розумна ідея....
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24.10.2022 09:21 Ответить
"Святая Русь" у всій красі.
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23.10.2022 18:44 Ответить
Вони дискредитували це слово, хоча не мають до нього ніякого відношення.
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23.10.2022 21:11 Ответить
Ти, мерзотнику, точно своєю смертю не вмреш! Пристрілить хтось, а може повісять на сухій гіляці...
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23.10.2022 19:02 Ответить
Та на сухой ветке нельзя, она обломится, и этот урод останется жив!
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23.10.2022 19:43 Ответить
Ну от тепер спокійно можна казати, що вбивати будь-якого кацапа, кацапку, кацапську личинку можна з чистою совістю.
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23.10.2022 19:06 Ответить
Вроде еврей и гей к тому же, чего ж ты Изя такой злой фашист??? Может тебя кто то сзади не удовлетворяет и в рот плохо даёт??? Так а украинцы тут при каких делах??
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23.10.2022 19:26 Ответить
За ці слова можно в міжнародний розшук подавати, та заарештувати все майно телеканала, чого Кулева та охфіт мовчить, не зрозуміли,
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23.10.2022 19:43 Ответить
Тварь, что тебе плохого сделали украинские дети, что ты так их возненавидел, неужели и вправду, кто-то из них тебе на х#й соли насыпал?
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23.10.2022 19:49 Ответить
Мордокнига мене надовго забанила за фразу: "Якщо ти не уб'єш кацапа, то він уб'є тебе і виріже усю твою родину."
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23.10.2022 19:52 Ответить
Мордокнига - це прикацапнута клоак
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24.10.2022 00:00 Ответить
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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23.10.2022 21:05 Ответить
Терпимо... терпимо... терпимо...

****** зелене чмо здалося і зупинило всі відповіді і наступи. Цей план був обговорений в Омані - буцім спочатку боротися, а потім скиглити, наводити розпач і зраду, терпіти обстріли знущання і не відповідати НІЧИМ І НІКОМУ!!!
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23.10.2022 21:06 Ответить
В УКРАЇНІ навіть діти ще з часів СРСР знають хто такі орки.
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23.10.2022 21:09 Ответить
Красіво сказано
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23.10.2022 21:24 Ответить
А царь вважає цього чела своїм духовним наставником, томики його марення видає. ну як так можна говорити про скрепоносців.
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23.10.2022 22:17 Ответить
Аж кров мені з носу пішла..
Значить треба почати з нього, його сім'ї і його дітей. Ось це істинне обличчя москальщини! Наврочило воно собі, падло, лиху долю!
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23.10.2022 21:31 Ответить
Власний МОССАД вкрай потрIбен !
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24.10.2022 00:03 Ответить
То что люди русскоговорящие не значит что они русские, тем более абсолютно. Слава Украине !!!
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23.10.2022 21:49 Ответить
Доктора в студію. Температура в палаті зашкалює. Шаріков реінкарнувався.
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23.10.2022 22:18 Ответить
Красовский сам себе помазал лоб зелёнкой.
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23.10.2022 22:38 Ответить
боевой пи дор
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23.10.2022 23:22 Ответить
******** на всю голову создания,- просто ********- это еще раз доказано.
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23.10.2022 23:58 Ответить
А що ви хотіли від пасивного гомосексуаліста-рашиста?
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24.10.2022 00:39 Ответить
В итоге сами пересрались от высера этого петуха(хотя, не верю, что боброедка это искренне, скорей всего просто не хочет, чтобы им вещание везде поперекрывали):

Телеканал Russia Today https://theins.ru/news/256308 "останавливает сотрудничество" с директором вещания на русском языке Антоном Красовским после его слов об украинских детях. Об этом заявила глава RT Маргарита Симоньян.
В своём телеграм-канале Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным". "Ни я, ни остальной коллектив не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь", - написала она, при этом добавив, что ей "сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей".

https://www.svoboda.org/a/rt-ostanavlivaet-sotrudnichestvo-s-krasovskim-iz-za-prizyva-szhigatj-detey/32097163.html
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24.10.2022 02:16 Ответить
100% не искренне! Если бы они могли, убивали бы и топили несколько раз подряд сконтрольными выстрелами, что их расистская мразь сейчас и делают в Украине!!
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24.10.2022 09:34 Ответить
Зливають свої, щоб всю їх брудну помийку не заборонили. А так вони згодні з висловлюванням.
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24.10.2022 10:37 Ответить
Нехай придурок згадає рассейську приказку -"устами младенца глаголит истина"
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24.10.2022 05:45 Ответить
надо этим выродкам каждый день крутить песню МАКАРЕВИЧА про деревню холуево
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24.10.2022 06:32 Ответить
С этим созданием точно случится что-то нехорошее!
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24.10.2022 06:53 Ответить
Тільки я чі і ви помітили схожість цього урода з Сосєдовим? Підар мокрожопий.
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24.10.2022 08:38 Ответить
на дурке место этого ******* свинопасного...
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24.10.2022 08:42 Ответить
справа не в ньому, це лінія партії. Він лише її язик
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24.10.2022 09:29 Ответить
Це треба перекладати і в твітері розповсюджувати для іноземної аудиторії, хай побачать "загадочную русскую духовность" (тм)
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24.10.2022 09:05 Ответить
Боевой *******
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24.10.2022 09:28 Ответить
по человечески, по доброму, его следует посадить на кол. и сжечь. боброедку тоже ))
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24.10.2022 09:40 Ответить
А интервью то с дрочащим на Совок "фантастом" Сережей Лукяненко... Тоже тварь пропутинская. Там таких валом - Тьюрин, Головачев, Вершинин, Судоплатов и другие мрази...
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24.10.2022 10:08 Ответить
я цього підараса знаю, він нашу Конституцію хотів спалити на Хрещатику.
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24.10.2022 10:26 Ответить
У кого що болить, той про те і говорить, напевно у цього пропагондона вже пукан підгорає, от він про це і меле.
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24.10.2022 12:46 Ответить
Це запамятають на все житття не тільки старші, але й діти. Ця гидота випросила собі смерть -спочатку його підпалити знизу , а потім потроху, стояком занурювати в Тису з пят до макушки. Раки смажене *******.
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24.10.2022 11:28 Ответить
Сергій Лук'яненко - письменник-фантаст з Пуйлостану. Називає свій жанр «фантастикою жорсткої дії». Повний дебіл. Здається що розповіді про "московську окупацію" у 1980 році це з якоїсь його фантастично дебільної писанини.
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24.10.2022 12:44 Ответить
Думаю, буде у нас свій мосад. Надто багато горя принесли ці виродки на нашу землю. Мають відповісти за все.
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24.10.2022 12:50 Ответить
Вот и вся идеология русского фашизма - топить украинских детей, только из-за того, что они украинские дети и любят свою Родину Украину.
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24.10.2022 15:14 Ответить
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