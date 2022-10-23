На российском госканале призывали убивать украинских детей: "Топить их, жечь прямо в их хатах". ВИДЕО
Ведущий российского государственного телеканала "Russia Today" Антон Красовский предложил топить в реке детей, считающих, что Россия оккупировала Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире RT.
Так, российский писатель Сергей Лукьяненко рассказал Красовскому, что, будучи ребенком, в 80-м году оказался на Закарпатье, где лечил астму. И там украинские дети рассказали ему о том, что "Украина оккупирована москалями".
"Это были полностью русскоязычные с русскими фамилиями пацаны. У кого-то отец был военный, у кого-то кто-то еще. Это были абсолютно русские", - сказал Лукьяненко.
В ответ на это Красовский заявил, что таких детей нужно топить.
"Прямо вот там, где плывет кача. Прям топить надо таких детей, прямо в Тысыне. Это наш метод. Сказал, что "москали оккупировали" - и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. ... Карпаты это отвратительно. Там каждая изба называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей", - сказал Красовский.
Отметим, Russia Today является российским государственным телеканалом, финансируемым из бюджета страны-оккупанта.
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но я сумніваюсь, що ці фашисти хоч раз були там де розказують
Зараз якби це нормою вважають, але....
мотузкою за ОДНУ ногу I на лIхтар.
Поки розIрветься навпIл.
****** зелене чмо здалося і зупинило всі відповіді і наступи. Цей план був обговорений в Омані - буцім спочатку боротися, а потім скиглити, наводити розпач і зраду, терпіти обстріли знущання і не відповідати НІЧИМ І НІКОМУ!!!
Значить треба почати з нього, його сім'ї і його дітей. Ось це істинне обличчя москальщини! Наврочило воно собі, падло, лиху долю!
Телеканал Russia Today https://theins.ru/news/256308 "останавливает сотрудничество" с директором вещания на русском языке Антоном Красовским после его слов об украинских детях. Об этом заявила глава RT Маргарита Симоньян.
В своём телеграм-канале Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным". "Ни я, ни остальной коллектив не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь", - написала она, при этом добавив, что ей "сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей".
https://www.svoboda.org/a/rt-ostanavlivaet-sotrudnichestvo-s-krasovskim-iz-za-prizyva-szhigatj-detey/32097163.html