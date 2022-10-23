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"Тикай быстрее! Саша, бегом!", - видеорегистратор зафиксировал падение военного самолета в российском Ейске. ВИДЕО

В сети появилась новая запись "отрицательного взлета" военного самолета РФ, который произошел 17 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Момент зафиксировал проезжавший мимо видеорегистратор автомобиля.

"Тикай быстрее! Саша, бегом! Люди, люди, не сбей никого", - говорит женщина, увидев аварию.

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Напомним, 17 октября в российском городе Ейск (Краснодарский край, Российская Федерация) военный самолет Су-34 упал на здание. Минобороны РФ официально подтвердило этот факт. В результате падения погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения.

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Автор: 

авиакатастрофа (1722) россия (95546) самолет (3591)


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Топ комментарии
+68
Судячі з акценти,Кубань досі Україна.
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23.10.2022 11:34
+31
судячи по акценту, це відео з реєстратора українських деверсантів. тепер у соловйова на руках картбланш для пропаганди : )
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23.10.2022 11:32
+30
Тікай, - поступово переходять на українську. Певно, стрес допомогає швидкому засвоєнню.
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23.10.2022 11:34
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Впіймали ми якось у Придністрянщині кубанського козачка, що свого часу приїхав туди воювати з "бендерами". Ми (українські добровольці) розмовляємо українською, у селі люди - українською (Лівобережжя Дністра то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями.) І козачок "защебетав" по-нашому (українською)!. Питаємо його - ми всі тут українці, за що ти приперся сюди воювати? Він каже - то не українська мова, то наша кубанська балачка.
 А, щодо "недонадлюдини", як виразилистися - то його фраза блискуча - війни дійсно виграються у школах.
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23.10.2022 14:04 Ответить
куяк на голову ...а город подумал ученья идут...
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23.10.2022 13:35 Ответить
Всё понимают правильно: наверное, это прилёт.
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23.10.2022 15:22 Ответить
А где там собственно люди? Не вижу их.
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02.11.2022 17:58 Ответить
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