"Тикай быстрее! Саша, бегом!", - видеорегистратор зафиксировал падение военного самолета в российском Ейске. ВИДЕО
В сети появилась новая запись "отрицательного взлета" военного самолета РФ, который произошел 17 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Момент зафиксировал проезжавший мимо видеорегистратор автомобиля.
"Тикай быстрее! Саша, бегом! Люди, люди, не сбей никого", - говорит женщина, увидев аварию.
Напомним, 17 октября в российском городе Ейск (Краснодарский край, Российская Федерация) военный самолет Су-34 упал на здание. Минобороны РФ официально подтвердило этот факт. В результате падения погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения.
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+68 Владимир Николенко #234291
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А, щодо "недонадлюдини", як виразилистися - то його фраза блискуча - війни дійсно виграються у школах.