Российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, - Зеленский. ВИДЕО

23 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Владимира Зеленского.

В сообщении отмечается: "Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все всё хорошо понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне.

Всюду, куда Россия принесла смерть и деградацию, мы возвращаем нормальную жизнь. Именно это – об украинцах. Там, где Украина, – никогда не уничтожается жизнь.

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А вот там, куда приходит Россия, она повсюду оставляет массовые могилы, пыточные, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы. И если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить.

Полагаю, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать. Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно и до какой-либо новой своей "грязи", должна увидеть, что мир это не проглотит".

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