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Российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, - Зеленский. ВИДЕО

23 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Владимира Зеленского.

В сообщении отмечается: "Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все всё хорошо понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне.

Всюду, куда Россия принесла смерть и деградацию, мы возвращаем нормальную жизнь. Именно это – об украинцах. Там, где Украина, – никогда не уничтожается жизнь.

Читайте также: Шойгу заявил Уоллесу о якобы возможных провокациях Украины с "грязной бомбой"

А вот там, куда приходит Россия, она повсюду оставляет массовые могилы, пыточные, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы. И если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить.

Полагаю, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать. Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно и до какой-либо новой своей "грязи", должна увидеть, что мир это не проглотит".

Читайте также: Россия не должна использовать обман о "грязной бомбе" как повод для большей эскалации войны в Украине, - Уоллес


Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Шойгу Сергей (714) ядерное оружие (1336)


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Топ комментарии
+15
То телефонний терорист. Звонить і лякає бомбою.
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23.10.2022 20:54
+14
А ти подзвони Байдену та нагадай як Україна повіддавала за папірець з буквами чисті ядерні бомби.
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23.10.2022 20:43
+10
карусель потрібна.Переговори для )(уйла як кров з носа..він вже давно цього домагається,бо на фронті жопа..Шантажує Европу..удари по енергетичні системі України..та інші підлості..)(уйло показує своє безумство-то дамбу підірвати.то ядерною бомбою страшить,щоб тільки домогтись свого результату
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23.10.2022 20:45
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Воронежу приготовиться
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23.10.2022 20:41 Ответить
Думаю донецку.
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23.10.2022 20:43 Ответить
чирий лахти ********, надо стерти севаст ядеркой по ******* занадто десятиріччями!
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23.10.2022 22:20 Ответить
Слухайте, але ж ми справді можему зробити брудну ядерну бомбу. І беспілотники у нас от-от будуть вироблятися, які можуть на 1000 км літати (до мацкви - долетить). Звучить як гарний план, як на мене .
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23.10.2022 21:49 Ответить
Чувак с мозгом кацапа, а поганит Українську мову.
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24.10.2022 08:37 Ответить
Пусть расскажет Остину про "грязную" бомбу.
Узнает, куда ему идти.
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23.10.2022 20:41 Ответить
Генерал СВР:

Суббота 22.10.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 68893 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 21 октября это 21282 погибших.

Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 28 октября.

И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери Росгвардии с начала военных действий 5125 убитыми и пропавшими без вести.
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23.10.2022 20:42 Ответить
скоро стольнік по 200 розміняє !
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23.10.2022 21:26 Ответить
А дамбасянє рахуються?
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24.10.2022 12:50 Ответить
Зачем?
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25.10.2022 17:33 Ответить
Та ото ж!
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25.10.2022 18:53 Ответить
А ти подзвони Байдену та нагадай як Україна повіддавала за папірець з буквами чисті ядерні бомби.
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23.10.2022 20:43 Ответить
Тобто, готують всіх до ядерного примирення? А що буде, якщо по них потім ніхто не влупить? (
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23.10.2022 20:43 Ответить
карусель потрібна.Переговори для )(уйла як кров з носа..він вже давно цього домагається,бо на фронті жопа..Шантажує Европу..удари по енергетичні системі України..та інші підлості..)(уйло показує своє безумство-то дамбу підірвати.то ядерною бомбою страшить,щоб тільки домогтись свого результату
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23.10.2022 20:45 Ответить
по даних Іларіонова валюти у рашки вистачить на 1 рік війни

 буйло зрозумів, що вдолгую не потягне
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23.10.2022 21:28 Ответить
Дід на пенсію готується, пранкером підробляє нічого, в Гаазі в теплій камері він щей мемуари скоро буде писати.
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23.10.2022 20:49 Ответить
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23.10.2022 20:53 Ответить
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24.10.2022 10:32 Ответить
Може його забанити як спамера?
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23.10.2022 20:53 Ответить
цей тунгус, як баба пліткарка
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23.10.2022 20:54 Ответить
То телефонний терорист. Звонить і лякає бомбою.
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23.10.2022 20:54 Ответить
При биолаборатории было интереснее.
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23.10.2022 20:54 Ответить
******* сдурел!
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23.10.2022 20:55 Ответить
оленевод обзванює,бо наші тиснуть рашистьську наволоч....хоче,щоб зменшили поставки зброї.Але хто їм повірить....
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23.10.2022 21:00 Ответить
Наш ответ - эту грязную бомбу кацап может купить в любом военторге !
Хоть на Арбате.....
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23.10.2022 21:01 Ответить
Убивця телефонує свідкам, щоб вони не вірили СВОЇМ ОЧАМ!!!
Видно Аргентинська мука, таки добряче торкнула учня ветеринара!!!
московіту вірити, себе не поважати !!

Смерть рашистам ***** та гнидам, що крисячать гроші на смертях Українців !!
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23.10.2022 21:21 Ответить
Добре, аби акторська група нарешті зрозуміла для чого існує цілий корпус дипломатів, і чим має займатись МЗС.
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23.10.2022 21:21 Ответить
- Здравствуйте! Я хочу вам рассказать о грязной украинской бомбе...
- Fuck off!
- Здравствуйте! Я хочу вам рассказать о грязной украинской бомбе...
- Fick dich!
- Здравствуйте! Я хочу вам рассказать о грязной украинской бомбе...
- Аllez vous faire foutre!
- Здравствуйте! Я хочу вам рассказать о грязной украинской бомбе...
- Que te jodan!
...
...
...
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23.10.2022 21:32 Ответить
Ad infernum cum eo))
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23.10.2022 21:56 Ответить
возможно, что парашная истерика по поводу грязной бомбы возникла, если при тестировании тактического ядрёного заряда доставшегося от дидов, вместо ядрёного взрыва произошёл просто взрыв, расбросавший радиоактивные материалы заряда, что и приведит к загрязнению местности. такими вбросами тестирует аленевод реакцию запада, на провальность использования ядерных зарядов как именно ядрёных.
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23.10.2022 21:55 Ответить
завтра цікава річниця..

Катастрофа на космодроме https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80 Байконур https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 24 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1960 года (на Западе известна как «Катастрофа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Неделина » - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Nedelin catastrophe) - крупная катастрофа с многочисленными человеческими жертвами при подготовке к первому испытательному пуску https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 межконтинентальной баллистической ракеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-16 Р-16 .

За 30 минут до запланированного пуска произошёл несанкционированный запуск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C двигателя второй https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 ступени Р-16. Произошло разрушение баков первой ступени и взрывообразное возгорание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE компонентов ракетного топлива . В пожаре, по официальным данным, погибло 74 человека. Позже от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%BE%D0%B3 ожогов и ран скончались ещё четверо (по другим данным погибло от 92 до 126 человек). Среди погибших был главнокомандующий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 РВСН , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA Главный маршал артиллерии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. И. Неделин .

Катастрофа, повлёкшая за собой большие человеческие жертвы, была вызвана грубыми нарушениями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 правил техники безопасности при подготовке к пуску и стремлением успеть провести запуск не до конца подготовленной ракеты к приближавшемуся празднику - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8 годовщине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F Великой Октябрьской социалистической революции . Данные о катастрофе были засекречены, и первые упоминания о ней в советских средствах массовой информации появились только https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C в 1989 году .
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23.10.2022 22:04 Ответить
тк Клоун!))) ну в смысле Оленевод))) хотя....на выбор)))
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23.10.2022 22:29 Ответить
Шойгу без военного образования в генеральской форме. Выглядит как клоун. Он никто.

Путлер его так нарядил, чтобы тувинцы гордились ним и радостно шли воевать.
А вместе с ними и завидующие буряты и подобные, думающие: "мы ничем не хуже тувинцев".
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24.10.2022 01:05 Ответить
А та "грязная бомба" взагалі долетить, чи вибухне на території підарстану?
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24.10.2022 08:40 Ответить
чат рулетка.
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24.10.2022 09:56 Ответить
у кого шо болить, той про те і говорить.
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24.10.2022 10:09 Ответить
То йому ***** таке покарання призначив , бо звільнити його ***** не вирішується , але "апустіть" вимагає лохотрат й "елітка" .
Ось й наказали Тувін-бошкє грати роль "сумного кловуна" ...
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24.10.2022 20:14 Ответить
Шо, опять?
После Херсона обосрались так, что дерьма хватит еще на одну "грязную бомбу", или на несколько.
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13.11.2022 19:46 Ответить
 
 