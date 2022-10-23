Как меня бесит это #баное правительство. Оно такое тупое, - российский оккупант дает характеристику своей власти, - перехват ГУР. АУДИО
ГУР Минобороны перехватило разговор, в котором военнослужащий РФ рассказывает матери об отношении оккупантов к российским властям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись разговора опубликована на официальном канале ГУР Минобороны Украины.
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а жертви почали відстрілюватись..от такий він нєжданчик по-бендерівські
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літаки, що самознищились на території рф з 24 лютого 20 22 р. по тепер :
1 випадок «самоліквідації» стався 24 лютого. Тоді Ан-26, розбився у Воронежі разом із військовим майном. Весь екіпаж загинув.
2 - МіГ-31, що 8 квітня розбився під час тренувального польоту в ленінградській області. Екіпаж катапультувався;
3 - Су-25, який зазнав аварії 17 квітня у білгородській області. Льотчик встиг катапультуватись;
4 - ще один Су-25, який розбився у ростовській області 21 червня. Пілот загинув;
5 - військово-транспортний Іл-76, що здійснив жорстку посадку і розбився. Це сталося 24 червня. Четверо осіб загинули;
6 - винищувач-бомбардувальник Су-34, який ймовірно збила російська ППО 11 вересня. Екіпаж катапультувався;
7 - літак, що згорів на аеродромі «Бельбек». Пілот врятувався;
8 - Су-34, який зазнав аварії та впав у ростовській області 9 жовтня. Пілоти вижили;
9 - Су-25, що того ж дня вилітав на бойове завдання, але впав поблизу хутора Рогалик ростовської області. Льотчик загинув.
Останні випадки (10 та 11 випадки) сталися 17 та 23 жовтня - російські літаки впали на житлові будинки в Єйську та Іркутську відповідно. Росавіація втратила ще по одному Су-34 та Су-30. У першому випадку загинули 14 людей, а в другому відомо про смерть екіпажа.
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Это конечно не так, но как версия..не всё так однозначно))
Таких надо убивать.
Їх не хвилює вбивство іньших їх тільки починає хвилювати коли у самих під ср#кою стає гаряче.... але всерівно раби йдуть на забій.
який уряд то такі і глибинні кацапи