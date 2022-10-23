РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10250 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
10 442 30

Как меня бесит это #баное правительство. Оно такое тупое, - российский оккупант дает характеристику своей власти, - перехват ГУР. АУДИО

ГУР Минобороны перехватило разговор, в котором военнослужащий РФ рассказывает матери об отношении оккупантов к российским властям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись разговора опубликована на официальном канале ГУР Минобороны Украины.

Читайте также: "Заехали мы, тут п#здец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили": российский оккупант рассказал, как мародерил в украинской деревне, - перехват ГУР. АУДИО

Автор: 

армия РФ (19350) разведка (4179) перехват (343)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
показать весь комментарий
23.10.2022 22:27
+27
Тупое парашное правительство достойно тупого парашного народца. Или наоборот. А какая разница?
показать весь комментарий
23.10.2022 22:27
+21
а ви ж йшли вбивати й грабувати..

а жертви почали відстрілюватись..от такий він нєжданчик по-бендерівські
показать весь комментарий
23.10.2022 22:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які ви, таке і воно.
показать весь комментарий
23.10.2022 22:26 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2022 22:27 Ответить
Тупое парашное правительство достойно тупого парашного народца. Или наоборот. А какая разница?
показать весь комментарий
23.10.2022 22:27 Ответить
а ви ж йшли вбивати й грабувати..

а жертви почали відстрілюватись..от такий він нєжданчик по-бендерівські
показать весь комментарий
23.10.2022 22:31 Ответить
Это уже война за сохранение при власти путина! Нормальные люди выходят на митинги против этого диктатора! На манежку, на болотную! Против этих триллионеров, которые воруют дворцами! А дебилы идут умирать за сохранение путина при власти !
показать весь комментарий
23.10.2022 22:34 Ответить
как сказал классик "И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство" Ф. Энгельс.
показать весь комментарий
23.10.2022 22:44 Ответить
та срали вони на того путєна. вони в першу чергу українців ненавидять. не буде сцикуна путєна, буде якийсь новий сталін.
показать весь комментарий
24.10.2022 02:05 Ответить
просто інформація для ...для когось )))) мені , наприклад, було цікаво))))
///
літаки, що самознищились на території рф з 24 лютого 20 22 р. по тепер :

1 випадок «самоліквідації» стався 24 лютого. Тоді Ан-26, розбився у Воронежі разом із військовим майном. Весь екіпаж загинув.
2 - МіГ-31, що 8 квітня розбився під час тренувального польоту в ленінградській області. Екіпаж катапультувався;
3 - Су-25, який зазнав аварії 17 квітня у білгородській області. Льотчик встиг катапультуватись;
4 - ще один Су-25, який розбився у ростовській області 21 червня. Пілот загинув;
5 - військово-транспортний Іл-76, що здійснив жорстку посадку і розбився. Це сталося 24 червня. Четверо осіб загинули;
6 - винищувач-бомбардувальник Су-34, який ймовірно збила російська ППО 11 вересня. Екіпаж катапультувався;
7 - літак, що згорів на аеродромі «Бельбек». Пілот врятувався;
8 - Су-34, який зазнав аварії та впав у ростовській області 9 жовтня. Пілоти вижили;
9 - Су-25, що того ж дня вилітав на бойове завдання, але впав поблизу хутора Рогалик ростовської області. Льотчик загинув.
Останні випадки (10 та 11 випадки) сталися 17 та 23 жовтня - російські літаки впали на житлові будинки в Єйську та Іркутську відповідно. Росавіація втратила ще по одному Су-34 та Су-30. У першому випадку загинули 14 людей, а в другому відомо про смерть екіпажа.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
показать весь комментарий
23.10.2022 22:35 Ответить
гремліни - вони такі..
показать весь комментарий
23.10.2022 22:52 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2022 22:56 Ответить
******.
показать весь комментарий
23.10.2022 22:38 Ответить
Я же говорю, что хороший россиянин - просто молчит. Лежит и молчит. И никому никакой угрозы не представляет.
показать весь комментарий
23.10.2022 22:42 Ответить
та у Меня есть Родственница безобидная Учительница начальных классов вна Срасии в глубинке возле Ярославля!..у Нее Муж Северный флот....говорит надеюсь не нужен этот флот в Украине и ревет)))...Я напугала ее))) еще как Нужен!!! Ани прям с Айсбергом приплывут и Сдохнут в Степях под Бимбасом)))))
показать весь комментарий
23.10.2022 22:43 Ответить
Американцы пообещали стереть северный флот..
Это конечно не так, но как версия..не всё так однозначно))
показать весь комментарий
24.10.2022 01:56 Ответить
Це тупе чмо жалкує лише про те що йому українці не дають себе безкарно вбивати...
показать весь комментарий
23.10.2022 22:47 Ответить
Гомункули якісь
показать весь комментарий
23.10.2022 22:54 Ответить
Щоб ти **** до ранку не дожив, щоб вашу парашу зрівняли з землею. Такі виродки не мають права на життя. Оце розмова мами і сина, одні матюки!!!!
показать весь комментарий
23.10.2022 22:58 Ответить
Орки не люди.
показать весь комментарий
23.10.2022 23:01 Ответить
яка самка - такий і випердиш, додати нічого. Потвори...
показать весь комментарий
23.10.2022 23:07 Ответить
Послушал.
Таких надо убивать.
показать весь комментарий
23.10.2022 23:25 Ответить
Мерзотні кацапські фашисто-нацисти!
Їх не хвилює вбивство іньших їх тільки починає хвилювати коли у самих під ср#кою стає гаряче.... але всерівно раби йдуть на забій.
показать весь комментарий
23.10.2022 23:31 Ответить
Нервує сученя лапотне - ЗСУ випишуть єму заспокійливе.
показать весь комментарий
23.10.2022 23:45 Ответить
140 мільйонів кончених
показать весь комментарий
24.10.2022 00:19 Ответить
80
показать весь комментарий
24.10.2022 02:11 Ответить
не важно скільки, просто ВСІ кончені
показать весь комментарий
24.10.2022 06:09 Ответить
які глибинні кацапи то такий і уряд
який уряд то такі і глибинні кацапи
показать весь комментарий
24.10.2022 06:52 Ответить
если не до польши то до урала точно дойдут
показать весь комментарий
24.10.2022 08:30 Ответить
Вы прослушали запись диалога старой кацапской самки с белыми жигулями.
показать весь комментарий
24.10.2022 09:25 Ответить
***** тому й досяг таких масштабів влади у парашці, що почав вголос висловлювати таємні бажання їхнього населення: бажання рабства, злоби, заздрощів, халяви, приниження слабших, життя "пА пАнятіям", а головне - це вічна, на генетичному рівні, ненависть до українців і України! Вони навіть не можуть пояснити, на чому базується ця ненависть, бо вона вікова! Це дійсно генетика. Це одвічні заздрощі і звідти ненависть рабів до вільних людей. ***** - це втілення населення всієї мокшанії. Не стане його, вони не заспокоються, поки до влади не прийде його аналог. Саме тому тільки знищення парашки зніме це питання.
показать весь комментарий
24.10.2022 10:32 Ответить
"Мама, тут п...ц, б...ь, е...ть, нах...й, 20 тыщ в изюм превратились, власть говно, польша нападет" - "Да, сынок, бл...дь, нах...й. все должно быть официально". Беседа интеллектуалов левел сто пиццот. Так и чешутся руки тапком их прибить, паразитов. Или, мож, дихлофосом? Хотя нет, они привычные к дури всякой. Тапком надежнее как-то
показать весь комментарий
25.10.2022 02:13 Ответить
 
 