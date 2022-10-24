"Повар Путина" Пригожин снова агитирует российских зэков воевать в Украине: "В зону не вернется никто". ВИДЕО
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снова агитирует российских зеков взять оружие в руки и поехать на войну в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись нового агитречья "повара Путина" в одной из российских тюрем опубликована в соцсетях.
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+15 Ігор Медушівський
показать весь комментарий24.10.2022 10:29
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Хм , який папрочуд - чесний цей кухар . Чеше правду -матку .
вагнеровцы - петухи.
"На зону не вернеться ніхто".
Об этом позаботятся наши славные ВСУ. пригожин, ты, козломордый репоед, самое главное, мешками для мусора запасись, а то наши собаки опять будут жрать ваших дохлых репоедов.