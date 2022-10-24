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"Повар Путина" Пригожин снова агитирует российских зэков воевать в Украине: "В зону не вернется никто". ВИДЕО

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снова агитирует российских зеков взять оружие в руки и поехать на войну в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись нового агитречья "повара Путина" в одной из российских тюрем опубликована в соцсетях.

Читайте: Заявления "Повара Путина" Пригожина расходятся с нарративами Кремля о ходе боевых действий, - ISW

ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+15
Прямо на зоні і до повної перемоги .
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24.10.2022 10:29
+10
Зеков можно не агитировать - дайте автоматы и они сразу начнут воевать.
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24.10.2022 10:27
+10
"В зону не вернется никто")) -- бо нікому буде повертатись ..
Хм , який папрочуд - чесний цей кухар . Чеше правду -матку .
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24.10.2022 10:57
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Зеков можно не агитировать - дайте автоматы и они сразу начнут воевать.
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24.10.2022 10:27 Ответить
Прямо на зоні і до повної перемоги .
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24.10.2022 10:29 Ответить
опущенные против блатных
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24.10.2022 10:47 Ответить
Из Пригожина борщ во все стороны брызнет.
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24.10.2022 10:29 Ответить
Навальному теж пропонував?
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24.10.2022 10:31 Ответить
А що таке? Минула партія - всьо?
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24.10.2022 10:34 Ответить
так їм змінити треба статті до КК рифи ..Наприклад стаття вбивство : 15 років позбавленням волі ,або на перегній в Україну .Крадіжка : 5 років ,або на перегній і так далі ...І на всіх тюрмах на воротах написати :" На зону не вернется никто "
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24.10.2022 10:47 Ответить
Звісно що ніхто не повернеться в зону. Або на фронті задвохсотять, або свої обнулять. Навіть якщо ноги відірве, то воювати доведеться навіть на карачках. Не хочеш - обнулять, воюєш - двохсотять наші. Безвідходне переробка зеків на грунт.
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24.10.2022 10:53 Ответить
"В зону не вернется никто")) -- бо нікому буде повертатись ..
Хм , який папрочуд - чесний цей кухар . Чеше правду -матку .
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24.10.2022 10:57 Ответить
Так он и не соврал. Не вернется никто.
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24.10.2022 13:55 Ответить
опущенных набрал на зонах.

вагнеровцы - петухи.
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24.10.2022 10:59 Ответить
Фантазія на інше відсутня.
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24.10.2022 11:00 Ответить
"В зону не вернется никто" - Они сами понимают, что сказали? Конечно не вернется - покойников везут на погост, а не в зону. И то, если везут.
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24.10.2022 11:29 Ответить
Чиста правда. Не збрехав.
"На зону не вернеться ніхто".
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24.10.2022 11:31 Ответить
Ну конечно же, не вернётся никто, а почему, да потому что, вся эта мразь пойдёт на удобрение!
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30.10.2022 17:54 Ответить
Душевно толкнул, я аж прослезился
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24.10.2022 11:48 Ответить
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24.10.2022 20:05 Ответить
уверен что пройдет время и зэков уже никто спрашивать не будет ...
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24.10.2022 11:49 Ответить
Следующая речь будет покороче и не такой пафосной-"Кто не спрятался-я не виноват."
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24.10.2022 18:52 Ответить
В зону ні, звичайно. Корм для свинок та песиків.
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24.10.2022 12:00 Ответить
В зону не вернется ни кто - зона сама вернется к вам!
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24.10.2022 12:02 Ответить
не ,, В,, а ,, НА ,, если он в прошлом сиделец , то разницу должен понимать , это залет номер один , иметь дело с опущенными , если у него статус важняка , это зашквар , а как выясняется в его отрядах ( которые на прямую финансируются им ) нет уважаемых людей , ******, людоеды , насильники , и тд , если ты с ними в одной камере , это один вопрос , не ты решаешь с кем сидеть , но если ты формируешь коллектив , не важно в каких целях , иметь дело с такими это залет номер два , интересно какое отношение к нему после всего этого со стороны сидельцев , круговой пидаросизм получается .
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24.10.2022 12:32 Ответить
вони називають то "скрєпи"
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24.10.2022 12:53 Ответить
Все вірно, "в зону не вернеться никто". Але є нюанс.
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24.10.2022 13:08 Ответить
Кстати большинство воров, блатных, порядочных мужиков не поддерживают войну и считают, шо те, кто сейчас берет оружие и идет убивать - это *****. Так шо за Пригожиным идут только или опущенные или отмороженные - таких в плен брать не нужно, гасить всех.
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24.10.2022 13:38 Ответить
Звичайно що ніхто не вернеться на зону - будуть удобрювати українську земельку
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24.10.2022 13:40 Ответить
Только к кобзону козлы только туда.
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24.10.2022 13:49 Ответить
В Україні також давно пора сформувати штрафбати і мобілізувати всіх зеків на війну. А то кращі,патріотичні громадяни гинуть,а зеки і різні алкаші живуть приспівуючи.
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24.10.2022 15:03 Ответить
Скоро "джентельмены удачи" приедут на "свадьбу в малиновке"
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24.10.2022 16:43 Ответить
Так правду кукарекает пригожин, ...в зону не вернется никто...
Об этом позаботятся наши славные ВСУ. пригожин, ты, козломордый репоед, самое главное, мешками для мусора запасись, а то наши собаки опять будут жрать ваших дохлых репоедов.
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24.10.2022 20:01 Ответить
Все по Стругацким
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24.10.2022 20:39 Ответить
нарешті сказав правду, ніхто не повернеться, бо навіть якщо не забаранять в Україні, по поверненню забаранять вже в рашці.
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24.10.2022 20:59 Ответить
Есть такие зэки -"умные" для которых, лучше отсидеть свой срок в тепле, чем быть под прицелом и погибнуть ни за хрен собачий!
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30.10.2022 18:06 Ответить
 
 