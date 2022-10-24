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Новости Видео Война
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Военный медик на поле боя оказывает помощь раненым бойцам батальона "Стугна". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой военный медик на поле боя оказывает помощь раненым украинским бойцам из батальона "Стугна".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных фрагментах медик оказывает помощь бойцу, получившему осколочные ранения от взрыва мины. На записи слышен окрик: "Триста!" и врач снова бежит в помощь бойцу, припадая к земле в те моменты, когда раздаются взрывы.

Внимание! Ненормативная лексика!

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медицина (2524) боевые действия (4114)


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Топ комментарии
+33
бережи Боженька кожного і всіх!
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24.10.2022 11:27
+22
Десь там мій племінник-медик. Бережи їх Бог,бо вони потрібні пораненим.
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24.10.2022 11:30
+18
Бойова буденність. Воіни-герої, бийте ворога нещадно, викидуйте мерзоту з нашої землі! Бажаю всім нашим бійцям повернутися живими після перемоги!
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24.10.2022 11:34
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бережи Боженька кожного і всіх!
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24.10.2022 11:27 Ответить
Десь там мій племінник-медик. Бережи їх Бог,бо вони потрібні пораненим.
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24.10.2022 11:30 Ответить
На жаль, вони не потрібні державі так, як судді і прокурори. І поки буде так - державу не можна вважати і називати соціальною
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24.10.2022 11:39 Ответить
але держава це не тільки державний апарат, нашпігований корупціонерами і малоросами. Держава це насамперед ми, і нам наші хлопці потрібні.
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24.10.2022 19:05 Ответить
Бойова буденність. Воіни-герої, бийте ворога нещадно, викидуйте мерзоту з нашої землі! Бажаю всім нашим бійцям повернутися живими після перемоги!
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24.10.2022 11:34 Ответить
Тут бойовий медик рятує бійця, у Маріуполі Тайра рятувала людей (і дітей) у сховищі, у Херсоні лікарі відмовили у допомозі колаборантам після враження на Антонівському мосту, і держава називає себе соціальною, а зарплати і пенсії - лише у суддів і прокурорів. Медики як були у злиднях, так і залишаються. Державний сором у державі, яка винна пожиттєве утримання Віктору Татькову, Богдану Львову, Олександру Тупицькому та тисячам подібним
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24.10.2022 11:37 Ответить
Хай вам щастить .Бог з вами.
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24.10.2022 12:10 Ответить
Нехай у наших медиків буде якомога найменше роботи
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24.10.2022 12:17 Ответить
Господи Ісусе, Матір Божа, всі Ангели і всі Святі, захистіть наших Воїнів!
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24.10.2022 12:34 Ответить
Ніколи не забувайте, кожну секунду хтось можливо втрачає життя чи здоров'я.
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24.10.2022 15:41 Ответить
Как страшно...Боже Милостивый, защити ребят наших!
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24.10.2022 17:02 Ответить
 
 