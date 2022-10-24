Военный медик на поле боя оказывает помощь раненым бойцам батальона "Стугна". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой военный медик на поле боя оказывает помощь раненым украинским бойцам из батальона "Стугна".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных фрагментах медик оказывает помощь бойцу, получившему осколочные ранения от взрыва мины. На записи слышен окрик: "Триста!" и врач снова бежит в помощь бойцу, припадая к земле в те моменты, когда раздаются взрывы.

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