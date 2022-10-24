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Родственникам ликвидированных в Украине оккупантов отказывают в выплате "гробовых": "Нету тела - нету денег". ВИДЕО

Родственники ликвидированных в Украине оккупантов жалуются на то, что кремлевские власти отказывают им в выплате так называемых "гробовых" выплат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам одной из женщин, сын-оккупант которой погиб в Украине, это чаще всего это касается тех военных, тела которых не найдены.

"У нас много матерей, которые ищут своих детей. Две мамы уже похоронили... Девушка из Нижнего Новгорода... Ее муж был в той колонне, что и мой сын. Ей сказали, что он погиб. Но результат ДНК был отрицательным. Тела нет. У нее маленький ребенок и она спросила о зарплате мужчины, боевых выплатах и деньгах за командировку. "Нету тела – нету денег", – ответили ей", – говорит россиянка.

Смотрите: Катапультирование российского пилота и падение вражеского самолета СУ-25, сбитого украинскими воинами. ВИДЕО

армия РФ (19350) пропаганда (3681) уничтожение (7001)


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Топ комментарии
+45
Настільки *****, шо аж невдобно.
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24.10.2022 11:49
+29
з вищесказаного можна зробити висновок що російський окупант не лише повинен здохнути за хана, але й пред'явити останьому власну здохлу тушку для звітності
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24.10.2022 11:49
+26
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24.10.2022 11:49
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Тут головне шоб верещучка з дерьмаком свого носа не всунули.
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24.10.2022 11:49 Ответить
денег не было когда мьясом отправляли на убой в Украину... но ЛОХ НЕ МАМОНТ НЕ ВЫМРЕТ слова основателя самой крутой лоховской пирамиды покойного уже Мавроди... на Раиссии никто и никогдла не прибирает грабли и опять и снова никогда не было но те же грабли вид сбоку в анфас и профиль и снизу...
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24.10.2022 12:24 Ответить
А рашики еще возмущаются когда им майор Чорнобаев тоже самое говорит)))
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24.10.2022 14:48 Ответить
Настільки *****, шо аж невдобно.
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24.10.2022 11:49 Ответить
nu njet, ni pačelavečeski kak-ta.
Vedj moglo by rukavoctvo baxatoj naraissiji xotj po mešku jagelia materjam vydatj...
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24.10.2022 20:07 Ответить
з вищесказаного можна зробити висновок що російський окупант не лише повинен здохнути за хана, але й пред'явити останьому власну здохлу тушку для звітності
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24.10.2022 11:49 Ответить
Пришла с военкомата мне повестка...
Лежу и слышу как жена
Со всей семьёю делит шкуру
В бою убитого меня!

Жена и тёща подгоняют:
"Иди скорей в военкомат!"
Рюкзак мне старый собирают:
Буханку, кружку, "Доширак"...

"Не вздумай сдуру в плен сдаваться!
И без вести не пропади!
Чтоб труп оформили - как надо!
И "гробовые" к нам пришли!

Не шуткали: СЕМЬ МИЛЛИОНОВ!
Мы купим всё, что захотим!
Кредиты наши все закроем!
А летом все поедем в Крым!"

Жена кричит: "Куплю машину!"
Сынишка: "Новый самокат!"
А тестю - новую теплицу
И самогонный аппарат!

Вот тесть кричит: "Ты будь героем!
В атаку первым там иди!"
И тут я, наконец-то, понял
Как много значу для семьи!...
(Андрей Поляков)
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24.10.2022 12:43 Ответить
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24.10.2022 11:49 Ответить
БЛЕТ ! ВОНИ , ШО РЕАЛЬНО ДУМАЛИ ,ЩО БУДЕ ІНАКШЕ ?!!!!!
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24.10.2022 12:03 Ответить
Ну тупые ... (С) Кобздон-Задорнов.
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24.10.2022 12:04 Ответить
кобздорнов
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24.10.2022 12:29 Ответить
Слово "думали" не применимо к той популяции.
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24.10.2022 15:32 Ответить
Для женщины в трауре очень странный вид....
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24.10.2022 11:51 Ответить
Нет тела - нет похоронки - нет траура.
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24.10.2022 12:57 Ответить
Лапатнікі шо нє смєйьотєсь,нє смєшно...Ета же расєя...
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24.10.2022 11:52 Ответить
Ця курка наче давно по інтернету гуляє.

Ще був кадр, як воно порається на кухні і бубонить "ох паднімут матері бунт, ох паднімут".
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24.10.2022 11:53 Ответить
Так зато какой почьот. За путена памирал.
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24.10.2022 11:53 Ответить
классика...ну что тут добавить? какого хера эти тела делали в Украине? так вам ***** и надо...
раша мечтает нас вбомбить в 18 век ))) хервам....вы сами застряли в рабовладельческом строе...суки
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24.10.2022 11:56 Ответить
думаю, найдутся на парашеньке предприниматели с бизнесом "поставка тел для выплаты гробовых. компактность пакета и сертификат генетического соответствия гарантируем" ))
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24.10.2022 12:04 Ответить
Вартість послуг 50% від отриманих коштів...
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24.10.2022 12:57 Ответить
Нету тела - нету денег. Это лайфхак. Пойду сниму худую проститутку
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24.10.2022 11:57 Ответить
Справа майора Чернобаєва живе та процвітає.
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24.10.2022 11:58 Ответить
а шо вона гєкае як Химка?
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24.10.2022 11:58 Ответить
с Бєлгорода, навєрноє. там всі гекають.
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24.10.2022 13:01 Ответить
Доктор Борменталь, где у нас Шариковы путлера лежат?
Филипп Филлипыч,наш Шариков жив оказался,правда без рук,ног и головы..., но дышит сабака...
Доктор Борменталь,такое дерьмо выживет даже в АДу вместе с путлером,в Рай они не попадут Априори
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24.10.2022 12:00 Ответить
У кацапок ще залишилось одне місце, яке цікавить Ашотів і Джамшутів. Саме час рівними колонами упірьод на трасу к дальнобоям. Кацапки, гойда!!!!
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24.10.2022 12:10 Ответить
И того-сосите член у погибшей обезьяны!вот ************* свинособаки.............................................
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24.10.2022 12:11 Ответить
Так грусно, что хочется танцевать.
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24.10.2022 12:14 Ответить
Нету тела - нету денег.Это так неожиданно.
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24.10.2022 12:18 Ответить
нету тела - нету денег. нету денег - нету Лады!
ланцюжок замкнувся кацапи....
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24.10.2022 12:21 Ответить
Лада сильно жирно. Уже лишь бы овощей дали
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24.10.2022 12:36 Ответить
Свинюшки съели. Нех шастать Нехай Щастить!
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24.10.2022 12:26 Ответить
Зате поля України будуть урожайніші.
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24.10.2022 12:27 Ответить
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24.10.2022 12:33 Ответить
Губейку раскатали
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24.10.2022 12:36 Ответить
та й родинам тих, чиє тіло все-таки нєхотя забрали кацапи, видають далеко не 7 млн, як було обіцяно, а набагато менше.
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24.10.2022 13:03 Ответить
Какиевашидаказательства что у вас был сын?
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24.10.2022 13:11 Ответить
Калымаг уже на всех не хватает. Оркоматки успокойтесь.
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24.10.2022 13:59 Ответить
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штА ??? где маи законные деньги ???

за вАнюшку маго всех сичаз разорву, суки!!! где деньги ?


https://www.meme-arsenal.com/memes/184d5516e594495e26a98d7d55550b1e.jpg

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24.10.2022 14:01 Ответить
 
 