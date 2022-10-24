Родственникам ликвидированных в Украине оккупантов отказывают в выплате "гробовых": "Нету тела - нету денег". ВИДЕО

Родственники ликвидированных в Украине оккупантов жалуются на то, что кремлевские власти отказывают им в выплате так называемых "гробовых" выплат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам одной из женщин, сын-оккупант которой погиб в Украине, это чаще всего это касается тех военных, тела которых не найдены.

"У нас много матерей, которые ищут своих детей. Две мамы уже похоронили... Девушка из Нижнего Новгорода... Ее муж был в той колонне, что и мой сын. Ей сказали, что он погиб. Но результат ДНК был отрицательным. Тела нет. У нее маленький ребенок и она спросила о зарплате мужчины, боевых выплатах и деньгах за командировку. "Нету тела – нету денег", – ответили ей", – говорит россиянка.

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