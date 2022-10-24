Родственникам ликвидированных в Украине оккупантов отказывают в выплате "гробовых": "Нету тела - нету денег". ВИДЕО
Родственники ликвидированных в Украине оккупантов жалуются на то, что кремлевские власти отказывают им в выплате так называемых "гробовых" выплат.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам одной из женщин, сын-оккупант которой погиб в Украине, это чаще всего это касается тех военных, тела которых не найдены.
"У нас много матерей, которые ищут своих детей. Две мамы уже похоронили... Девушка из Нижнего Новгорода... Ее муж был в той колонне, что и мой сын. Ей сказали, что он погиб. Но результат ДНК был отрицательным. Тела нет. У нее маленький ребенок и она спросила о зарплате мужчины, боевых выплатах и деньгах за командировку. "Нету тела – нету денег", – ответили ей", – говорит россиянка.
Топ комментарии
+45 Аллоизий #3
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+29 Daro Doro
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+26 ьля
показать весь комментарий24.10.2022 11:49
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Vedj moglo by rukavoctvo baxatoj naraissiji xotj po mešku jagelia materjam vydatj...
Лежу и слышу как жена
Со всей семьёю делит шкуру
В бою убитого меня!
Жена и тёща подгоняют:
"Иди скорей в военкомат!"
Рюкзак мне старый собирают:
Буханку, кружку, "Доширак"...
"Не вздумай сдуру в плен сдаваться!
И без вести не пропади!
Чтоб труп оформили - как надо!
И "гробовые" к нам пришли!
Не шуткали: СЕМЬ МИЛЛИОНОВ!
Мы купим всё, что захотим!
Кредиты наши все закроем!
А летом все поедем в Крым!"
Жена кричит: "Куплю машину!"
Сынишка: "Новый самокат!"
А тестю - новую теплицу
И самогонный аппарат!
Вот тесть кричит: "Ты будь героем!
В атаку первым там иди!"
И тут я, наконец-то, понял
Как много значу для семьи!...
(Андрей Поляков)
Ще був кадр, як воно порається на кухні і бубонить "ох паднімут матері бунт, ох паднімут".
раша мечтает нас вбомбить в 18 век ))) хервам....вы сами застряли в рабовладельческом строе...суки
Филипп Филлипыч,наш Шариков жив оказался,правда без рук,ног и головы..., но дышит сабака...
Доктор Борменталь,такое дерьмо выживет даже в АДу вместе с путлером,в Рай они не попадут Априори
ланцюжок замкнувся кацапи....
штА ??? где маи законные деньги ???
за вАнюшку маго всех сичаз разорву, суки!!! где деньги ?
https://www.meme-arsenal.com/memes/184d5516e594495e26a98d7d55550b1e.jpg
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