Оккупанты рассказали об успешной атаке украинских минометчиков: "Два человека погибли. Они уже сгорели. Кости одни торчат". ВИДЕО
Российские оккупанты опубликовали видеозапись, на которой рассказывают о результате прилета мины со стороны украинских воинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, минометный выстрел был успешным – украинские бойцы ликвидировали двух оккупантов.
Топ комментарии
+41 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий24.10.2022 12:28
+21 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий24.10.2022 12:29
+17 Mganga Zambezi
показать весь комментарий24.10.2022 12:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я правильно понял, что это была одна мина?
другий за салафьова...
Чекаємо інших жертвоприношень