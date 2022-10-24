Оккупанты рассказали об успешной атаке украинских минометчиков: "Два человека погибли. Они уже сгорели. Кости одни торчат". ВИДЕО

Российские оккупанты опубликовали видеозапись, на которой рассказывают о результате прилета мины со стороны украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, минометный выстрел был успешным – украинские бойцы ликвидировали двух оккупантов.

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