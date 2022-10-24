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Новости Видео Война
18 092 21

Оккупанты рассказали об успешной атаке украинских минометчиков: "Два человека погибли. Они уже сгорели. Кости одни торчат". ВИДЕО

Российские оккупанты опубликовали видеозапись, на которой рассказывают о результате прилета мины со стороны украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, минометный выстрел был успешным – украинские бойцы ликвидировали двух оккупантов.

Смотрите также: Вражеская БМП подорвалась на противотанковой мине. ВИДЕО беспилотника

армия РФ (19350) уничтожение (7001) миномет (98)


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Топ комментарии
+41
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24.10.2022 12:28
+21
Апять так жалка кацапав-пишу та ридаю
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24.10.2022 12:29
+17
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24.10.2022 12:31
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24.10.2022 12:28 Ответить
ані не погіблі, ані пашлі на канцетт каздона ... )))))))))))))
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24.10.2022 12:28 Ответить
Апять так жалка кацапав-пишу та ридаю
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24.10.2022 12:29 Ответить
"У нас единицы, а у них тысячи"
Я правильно понял, что это была одна мина?
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24.10.2022 12:30 Ответить
сегодня собаки опять будут кушать жаркое ))
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24.10.2022 12:31 Ответить
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24.10.2022 12:31 Ответить
А чё трупы не снимаешь?Приказ не снимать-что б не дай бог родственники не опознали и не потребовали "гробовые" на белую "Ладу"? А так по тихому проигорнут ногами и запишут в безвести пропавшие.Я б на месте кацапского ВАЗа подавал бы в суд на таких военкоров за упущенную выгоду.
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24.10.2022 12:31 Ответить
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24.10.2022 12:32 Ответить
говорит "трупы принципиально не снимаю"... а шо, этот лысобородый "спецназовец" - Мак-Лауд, что ли??
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24.10.2022 12:33 Ответить
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24.10.2022 12:37 Ответить
акцент показался кавказским и фраза "Аллах акбар". Кадіровці?
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24.10.2022 12:46 Ответить
Да, кака.дыровцы. Стоит только посмотреть не рыло этого козо..е..ба.
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25.10.2022 06:24 Ответить
помощники ссыбирателя зямель руских педофила путенина должны дохнуть ежесекундно...
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24.10.2022 12:48 Ответить
Один віддав життя за скабєєву
другий за салафьова...
Чекаємо інших жертвоприношень
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24.10.2022 12:53 Ответить
Мені почулося чи вони жаліються на нашу перевагу?
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24.10.2022 12:56 Ответить
Руzні - піzда!!!
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24.10.2022 13:10 Ответить
Kak gavaril ***** ...Chto s nimi sluchilos ? Ani sdohli !
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24.10.2022 13:12 Ответить
Чеченцы воюют за своих оккупантов русских.
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24.10.2022 13:26 Ответить
Так же как и украинцы за руський мир....
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24.10.2022 19:06 Ответить
горіти вам всім у пеклі ублюдки
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24.10.2022 16:06 Ответить
 
 