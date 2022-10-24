Украинский пилот-вертолетчик пролетает над родным домом, чтобы увидеть семью: "Маши ручкой! Папа летит!". ВИДЕО
Пилот украинского вертолета пролетел над родным домом, чтобы увидеть семью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди приветствовавших украинского пилота был его маленький ребенок.
Топ комментарии
+79 vuiko dobrui
показать весь комментарий24.10.2022 12:44
+78 Вася Шевченко #371210
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+61 Sergey Stolyarenko
показать весь комментарий24.10.2022 12:48
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дочекайтесь живим-здоровим і з Перемогою вашого татка !!
(храни Боженька і татка і його родину і всіх хто б"ється, допомагає, вірить і чекає )
На пілотажному ЯКу в одній Бр ТРО на півдні давно ловлять сітками)))
прошу якщо дитина бачила батька в військовій формі/виконання завдання - зніміть чортенят з плечей та посадіть біленьких, щоб доля та щастя в таких серцях відроджувало мужність та незламність. Нації цього забагато НІКОЛИ не буде!
Буде так.
Орки не останній ворог, нажаль, але здолаємо, браття!
Боже бережи наших Захисників!
Боже, милосердний дай сил побороти нечисть расіянську.
Боже, даруй Україні мир і спокій!
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В ім'я Ісуса Спасителя Амінь!