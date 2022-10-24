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Украинский пилот-вертолетчик пролетает над родным домом, чтобы увидеть семью: "Маши ручкой! Папа летит!". ВИДЕО

Пилот украинского вертолета пролетел над родным домом, чтобы увидеть семью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди приветствовавших украинского пилота был его маленький ребенок.

Читайте: Наши воины 22 октября сбили второй российский вертолет Ка-52, - Воздушные силы

авиация (2832) семья (250) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+79
Слава Україні !!! Героям Слава !!!
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24.10.2022 12:44
+78
до сліз!!!
дочекайтесь живим-здоровим і з Перемогою вашого татка !!
(храни Боженька і татка і його родину і всіх хто б"ється, допомагає, вірить і чекає )
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24.10.2022 12:51
+61
Це було зворушливо!
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24.10.2022 12:48
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Слава Україні !!! Героям Слава !!!
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24.10.2022 12:44 Ответить
Таких ніколи не здолати не скорити та не перемогти...
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24.10.2022 12:45 Ответить
В мене поряд з будинком пролітав наш вертоліт - від шуму серце в п'ятки уходить , правда тоді не зрозумів зразу,що наш ,тільки потім,коли на хвості побачив відмітку
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24.10.2022 12:47 Ответить
Зразу видно, що людина захищає свою землю, свій народ і свою родину!
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25.10.2022 07:51 Ответить
Це було зворушливо!
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24.10.2022 12:48 Ответить
Моя ж ти бубочка маленька!!!!!
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24.10.2022 12:50 Ответить
до сліз!!!
дочекайтесь живим-здоровим і з Перемогою вашого татка !!
(храни Боженька і татка і його родину і всіх хто б"ється, допомагає, вірить і чекає )
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24.10.2022 12:51 Ответить
Самое главное что отец где то рядом, даже в вертолете, и это согревает сердце
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24.10.2022 12:57 Ответить
Во Вьетнаме,амеры с верьолетов крошили вьетконговцев-не ужели с него не получится мочить шахедов?Хороший пулемет,да скорость позволяет.... .А то снаряд с моторчиком-гроза войны в 3тысячелетии.Да хоть сетку,морскую,на него хоть сбросит(может запутается😄).
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24.10.2022 13:07 Ответить
..а ще треба знайти цього шахеда візуально... догнати..чи зустріти.. і головне ПОПАСТИ в нього))) Метрів на 50-70 треба підійти... а якщо попасти в бойову частину... то ОДИН шахед Один вертоліт.))) А у В*етнамі крошили вьетконговців..бо совЄти тільки в 1969 році зробили перші ПЗРК...які і в РА були в рідкісних підрозділах...
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24.10.2022 13:22 Ответить
запускають десятками... тупо багато, орда (ц).

На пілотажному ЯКу в одній Бр ТРО на півдні давно ловлять сітками)))
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25.10.2022 09:29 Ответить
От такі вони в Україні зв"язки! На відміну від росіїських скрэп. Їм не зрозуміти, тому і ненавидять.
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24.10.2022 13:07 Ответить
супер!!
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24.10.2022 13:12 Ответить
ДО СЛЕЗ....
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24.10.2022 13:39 Ответить
у нас в селі машина приїде чужа.. то народ збігається...а тут цілий гвинтокрил.. А взагалі то круто..
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24.10.2022 14:02 Ответить
Вищі світлі сили
прошу якщо дитина бачила батька в військовій формі/виконання завдання - зніміть чортенят з плечей та посадіть біленьких, щоб доля та щастя в таких серцях відроджувало мужність та незламність. Нації цього забагато НІКОЛИ не буде!
Буде так.

Орки не останній ворог, нажаль, але здолаємо, браття!
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24.10.2022 14:04 Ответить
Татко, шоб і дітей і усе село покатав на гелікоптері після перемоги
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24.10.2022 14:26 Ответить
ПОВЕРТАЙСЯ ЖИВИМ
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24.10.2022 14:56 Ответить
Не папа, а привіт, татусь, тато, батько!
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24.10.2022 15:06 Ответить
Батько наiкраще! 💛💙
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24.10.2022 15:49 Ответить
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24.10.2022 21:22 Ответить
Дитинка також боронить Україну, оскільки надихає тата! Ми непереможні! Кацапи, ваше місце в пеклі!
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24.10.2022 15:21 Ответить
+++
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24.10.2022 15:30 Ответить
Боже збережи Україну!
Боже бережи наших Захисників!
Боже, милосердний дай сил побороти нечисть расіянську.
Боже, даруй Україні мир і спокій!
"Славімо тебе Боже, бо ти благ і велика милість твоя" Дякую, Боже, що Ти чуєшь нас і допомагаєш нам!
В ім'я Ісуса Спасителя Амінь!
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24.10.2022 15:36 Ответить
Тато Герой! Най Господь оберігає.
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24.10.2022 17:21 Ответить
За одно павшие листя в дворе сдул
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24.10.2022 17:45 Ответить
ПАПА-по хранцузьки)
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24.10.2022 17:55 Ответить
Бог и Семья.таких людей не победить.
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24.10.2022 18:40 Ответить
 
 