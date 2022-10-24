ВСУ освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области, - ОК "Південь". ВИДЕО
Украинские защитники освободили более 90 населенных пунктов Херсона от российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".
"На Херсонщине силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В освобожденных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий.
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Слава, Слава, Слава!!!!!
за те , що знищують кацапську мразоту на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Слава Господу за захист!
Україна переможе!
@Ray_net_ua
"Это мы растем или Путин и его армия уменьшается?" - ВСУ