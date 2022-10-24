ВСУ освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области, - ОК "Південь". ВИДЕО

Украинские защитники освободили более 90 населенных пунктов Херсона от российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".

"На Херсонщине силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В освобожденных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий.

Также читайте: Рашисты продолжают "эвакуацию", но не могут полноценно пользоваться мостами, - ОК "Південь"