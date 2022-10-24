РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10163 посетителя онлайн
Новости Видео Война
7 033 12

ВСУ освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области, - ОК "Південь". ВИДЕО

Украинские защитники освободили более 90 населенных пунктов Херсона от российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".

"На Херсонщине силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В освобожденных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий.

Также читайте: Рашисты продолжают "эвакуацию", но не могут полноценно пользоваться мостами, - ОК "Південь"

освобождение (566) деоккупация (847) Херсонская область (4800)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
24.10.2022 13:53
+13
Ray

@Ray_net_ua

"Это мы растем или Путин и его армия уменьшается?" - ВСУ
показать весь комментарий
24.10.2022 14:35
+11
🙏❤️💙💛Низький уклIн ! Героям Слава!
показать весь комментарий
24.10.2022 14:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.10.2022 13:53 Ответить
🙏❤️💙💛Низький уклIн ! Героям Слава!
показать весь комментарий
24.10.2022 14:15 Ответить
Я з Вами в поклоні до самої землі.
Слава, Слава, Слава!!!!!
показать весь комментарий
24.10.2022 15:23 Ответить
Честь і хвала нашим мужнім захисникам і захисницям та щира подяка
за те , що знищують кацапську мразоту на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
24.10.2022 14:24 Ответить
Слава Героям України!
Слава Господу за захист!
Україна переможе!
показать весь комментарий
24.10.2022 15:24 Ответить
Слава Україні! Але важливе питання - за який період звільнили? Оскільки якщо дивитись той же deepstate мапа бойових дій майже статична… Більш того одне село ми на днях втратили. Це не страшно у великому підсумку, оскільки війна це нажаль річ довга, та ворога ми все одно переможемо, але хотілося б конкретики у новинах. Ато раз на тиждень читаєшь про звільнення 60/70/80 населенних пунктів, а по факту це інфа про одні і ті ж міста, просто за різний проміжок часу.
показать весь комментарий
24.10.2022 14:25 Ответить
справа в тому що конкретики в новинах хоче і наш ворог.
показать весь комментарий
24.10.2022 19:08 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

"Это мы растем или Путин и его армия уменьшается?" - ВСУ
показать весь комментарий
24.10.2022 14:35 Ответить
Це за який час? За останній місяць, тиждень, добу? Чому не уточнюєте?
показать весь комментарий
24.10.2022 15:53 Ответить
ано вам нада? - сматрите телемарафон
показать весь комментарий
24.10.2022 15:54 Ответить
Щоб не засмучуватися, всій країні треба дивитися телемарафон!
показать весь комментарий
24.10.2022 17:37 Ответить
 
 