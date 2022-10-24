Православный оккупант бьет своего побратима-мусульманина и устанавливает ему график молитв: "Да, за#бал ты своим Аллахом! Будешь молиться, когда мы скажем!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой православный оккупант бьет своего побратима-мусульманина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свои удары оккупант сопровождает словами неуважения к мусульманскому вероисповеданию и традициям мусульманства.
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+70 SabakaBarabaka Yo #524041
показать весь комментарий24.10.2022 13:47
+55 Stanislav Bryzhyk
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+35 Advokat Savchuk
показать весь комментарий24.10.2022 13:51
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Столько снято реальных видео, и по форме и по содержанию куда более страшных и обвиняющих.
Может не стоило такое неоднозначное выкладывать, чтобы не порождать ненужных сомнений?
Я никоим образом не отрицаю вероятность таких событий, сомнение своей подлинностью вызывает именно это видео.