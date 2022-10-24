"Здесь хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем, если нет, то всем хана", - перехват ГУР разговора российского оккупанта в Херсонской области. АУДИО

Российский оккупант на Херсонском направлении почти прощается с сестрой.

В перехвате ГУР военный РФ рассказал о том, что готовится сдавать позиции перед наступлением ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Также слушайте: Как меня бесит это #баное правительство. Оно такое тупое, - российский оккупант дает характеристику своей власти, - перехват ГУР. АУДИО

"Здесь хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем, если нет, то всем хана", - рассказал оккупант

"Здесь новости плохие. Я же говорю: хохлы наступают. Пока мы единственные остались", - добавил он.

Он тоже добавил. что отступать планируют через день-два, но пока ждут приказа. Относительно количества оставшихся "в ожидании" военных он отметил, что их 100-150.