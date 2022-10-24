"Здесь хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем, если нет, то всем хана", - перехват ГУР разговора российского оккупанта в Херсонской области. АУДИО
Российский оккупант на Херсонском направлении почти прощается с сестрой.
В перехвате ГУР военный РФ рассказал о том, что готовится сдавать позиции перед наступлением ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем, если нет, то всем хана", - рассказал оккупант
"Здесь новости плохие. Я же говорю: хохлы наступают. Пока мы единственные остались", - добавил он.
Он тоже добавил. что отступать планируют через день-два, но пока ждут приказа. Относительно количества оставшихся "в ожидании" военных он отметил, что их 100-150.
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+49 Бенина Мама
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+27 Вася Шевченко #371210
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Мабуть наші хлопці навесні пару танчиків з кацапами там вже прожарили...
One way ticket
TO HELL. 😬
Це так, як вагнерівцями….
Да ... уж ...