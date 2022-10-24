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Новости Видео Война
18 018 35

"Здесь хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем, если нет, то всем хана", - перехват ГУР разговора российского оккупанта в Херсонской области. АУДИО

Российский оккупант на Херсонском направлении почти прощается с сестрой.

В перехвате ГУР военный РФ рассказал о том, что готовится сдавать позиции перед наступлением ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Также слушайте: Как меня бесит это #баное правительство. Оно такое тупое, - российский оккупант дает характеристику своей власти, - перехват ГУР. АУДИО

"Здесь хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем, если нет, то всем хана", - рассказал оккупант

"Здесь новости плохие. Я же говорю: хохлы наступают. Пока мы единственные остались", - добавил он.

Он тоже добавил. что отступать планируют через день-два, но пока ждут приказа. Относительно количества оставшихся "в ожидании" военных он отметил, что их 100-150.

армия РФ (19350) разведка (4179) перехват (343) Херсонская область (4800)


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Топ комментарии
+49
Не надо им отступать. Урожайность наших арбузов в 2023-м от этого снизится.
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24.10.2022 19:36
+27
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24.10.2022 19:44
+25
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24.10.2022 19:35
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24.10.2022 19:35 Ответить
Хана то и хана -- значить так карта лягла .
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24.10.2022 19:36 Ответить
Не надо им отступать. Урожайность наших арбузов в 2023-м от этого снизится.
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24.10.2022 19:36 Ответить
Ну оно и понятно - буряты помельче будут.
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24.10.2022 19:45 Ответить
Они питаются хуже - меньше азота, меньше фосфора.
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24.10.2022 20:10 Ответить
дело не в питании. Это обусловлено тысячелетиями эволюции - из-за твёрдой почвы в их ареале обитания тело небольшого размера легче хоронить.
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24.10.2022 20:17 Ответить
Кацапская самка уже в прєдвкушеніі кампєнсациі за дохлава ваньку...
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24.10.2022 19:37 Ответить
Догадывается ли она что когда ваньки закончится, придётся лечь под любого китайца.
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24.10.2022 19:43 Ответить
Она уже там
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24.10.2022 19:48 Ответить
Як мінімум поки не навчаться називати українців українцями-будуть здихати в промислових масштабах.
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24.10.2022 19:40 Ответить
Вони ніколи не навчаться. Тому й дохнуть за сцаря пачками.
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24.10.2022 19:44 Ответить
Ніяких "если" - тільки хана, або як варіант - піZдєц
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24.10.2022 19:41 Ответить
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24.10.2022 19:44 Ответить
авдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині, - Генштаб
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24.10.2022 19:45 Ответить
М'ясожарівка -- зачотна назва. 👍😎
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24.10.2022 19:50 Ответить
Переіменоване з "Андріївки" чи чогось такого (в гуглі дивився).
Мабуть наші хлопці навесні пару танчиків з кацапами там вже прожарили...
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24.10.2022 19:54 Ответить
З "Артемівки"...
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24.10.2022 19:55 Ответить
І це вони ще не починали тікати.
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24.10.2022 19:46 Ответить
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24.10.2022 19:53 Ответить
В точку и смешно. Особенность украинского юмора. Украинцы и на тачанках писали "Хрен поймаешь!", а русские - что-то вроде "Слава Красной Армии"
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24.10.2022 19:51 Ответить
порция чмобов на одну суточную сводку ГШ:

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24.10.2022 20:01 Ответить
It's a one-way ticket,
One way ticket
TO HELL. 😬
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24.10.2022 20:10 Ответить
включив цю музичку і дивлюся на це фото...
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25.10.2022 09:16 Ответить
Один брикет биотоплива)))
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24.10.2022 20:13 Ответить
Вам не "хана" буде. А накриєтеся пиз.. ой такою волохатою (але не шкірою тварини)
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24.10.2022 20:07 Ответить
А немає перехоплення розмови богуслаєва з кацапами, яким підганяв мотори на кораблі, літаки, вертольоти? Краще нарід веселити розмовою єфрестора, а богуслаєви свої, їх не можна, статут Омана не дозволяє? А скільки кораблі, літаки і вертольоти вбили українців, знищили заводів і будинків?
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24.10.2022 20:27 Ответить
Есть перехоплення Ещё с утра все слушали
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24.10.2022 21:57 Ответить
Пильнумо ситуацію, рашистам ***** вірити, себе не поважати!!
Це так, як вагнерівцями….
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24.10.2022 20:34 Ответить
Краще хана, ой краще...
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24.10.2022 20:50 Ответить
Не ходив би ти іВАНЕ у солдати!
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24.10.2022 23:38 Ответить
"Вся армия такая "
Да ... уж ...
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24.10.2022 23:40 Ответить
Бестолковая кацапская армия.
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24.10.2022 23:59 Ответить
поплачься козломордый своей свиноматке, поплачься... все-равно тебя свинопаса замочат... подохнешь как бездомный пёс шелудивый...
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25.10.2022 06:46 Ответить
 
 