Никогда больше Россия не будет субъектом, который может что-либо кому-либо диктовать, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с обращением к украинцам вечером 24 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Владимира Зеленского.

"Сегодня ровно восемь месяцев полномасштабной войны. Что достигнуто за это время?"

Мы отстояли независимость нашего государства – и России это уже не изменить. Шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Сейчас звучат Донбасс, Харьков, Херсон. Но будут звучать и Запорожская область, и Крым: придет время – и вся Украина будет свободной.

Украина ломает так называемую вторую армию мира – и теперь Россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств – придумывая разную чушь об Украине, запугивая, обманывая...

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Никогда больше Россия не будет субъектом, который может что-либо кому-то диктовать. Нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать. Мир видит это. Российский потенциал тратится сейчас на это безумие – на войну против нашего государства и всего свободного мира.

Было газовое влияние – нет. Было военное влияние – испарится. Был политический вес – теперь постоянно увеличивающаяся изоляция. Были идеологические амбиции – теперь только отвращение.

И это очень важное изменение конфигурации в нашей части Евразии: чем больше своего потенциала Россия потеряет сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией и в ее пределах. Украина – в первую очередь", - говорится в сообщении.

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