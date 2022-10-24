Никогда больше Россия не будет субъектом, который может что-либо кому-либо диктовать, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с обращением к украинцам вечером 24 октября.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Владимира Зеленского.
"Сегодня ровно восемь месяцев полномасштабной войны. Что достигнуто за это время?"
Мы отстояли независимость нашего государства – и России это уже не изменить. Шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Сейчас звучат Донбасс, Харьков, Херсон. Но будут звучать и Запорожская область, и Крым: придет время – и вся Украина будет свободной.
Украина ломает так называемую вторую армию мира – и теперь Россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств – придумывая разную чушь об Украине, запугивая, обманывая...
Никогда больше Россия не будет субъектом, который может что-либо кому-то диктовать. Нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать. Мир видит это. Российский потенциал тратится сейчас на это безумие – на войну против нашего государства и всего свободного мира.
Было газовое влияние – нет. Было военное влияние – испарится. Был политический вес – теперь постоянно увеличивающаяся изоляция. Были идеологические амбиции – теперь только отвращение.
И это очень важное изменение конфигурации в нашей части Евразии: чем больше своего потенциала Россия потеряет сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией и в ее пределах. Украина – в первую очередь", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?
#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
Так шо, не скоро ми з тих помий виберемося.
За що садить?
Зелене бидло цього теж не розуміло, тому і позаводило справи проти Свинарчуків, генералів, тощо. Натомість дали добро на продаж моторів кацапам.
@vyshebaba
·
6 год
Думаю, під час Голодомору 1930-х наші пращури казали «Українці ніколи цього не забудуть, ніколи цього не пробачать». Потім на десятиліття пробачили, подружились.
Якщо ми повторимо помилку наших батьків, вони повернуться нищити наших онуків. Все російське - геть н а з а в ж д и
До речі, Черчіля ви не вважаєте адекватом? Його посада рівнозначна посаді президента і в очі Гітлера (чи будь-кого іншого) він не зазирав.
(А.Конан-Дойл, "Затерянный мир")
)))))
Це так мило .
)))))
Це так мило .
алеж без суфльора
Яким боком Україна до Евразiї?