РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10158 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
6 007 95

Никогда больше Россия не будет субъектом, который может что-либо кому-либо диктовать, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с обращением к украинцам вечером 24 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Владимира Зеленского.

"Сегодня ровно восемь месяцев полномасштабной войны. Что достигнуто за это время?"

Мы отстояли независимость нашего государства – и России это уже не изменить. Шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Сейчас звучат Донбасс, Харьков, Херсон. Но будут звучать и Запорожская область, и Крым: придет время – и вся Украина будет свободной.

Украина ломает так называемую вторую армию мира – и теперь Россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств – придумывая разную чушь об Украине, запугивая, обманывая...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Болотникова. ФОТО

Никогда больше Россия не будет субъектом, который может что-либо кому-то диктовать. Нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать. Мир видит это. Российский потенциал тратится сейчас на это безумие – на войну против нашего государства и всего свободного мира.

Было газовое влияние – нет. Было военное влияние – испарится. Был политический вес – теперь постоянно увеличивающаяся изоляция. Были идеологические амбиции – теперь только отвращение.

И это очень важное изменение конфигурации в нашей части Евразии: чем больше своего потенциала Россия потеряет сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией и в ее пределах. Украина – в первую очередь", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В Изюме обнаружили секретные документы российских военных. Изъяли 13 мешков. ФОТОрепортаж

Зеленский Владимир (20474) обращение (751)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
показать весь комментарий
24.10.2022 22:17
+21
Павло Вишебаба
@vyshebaba
·
6 год
Думаю, під час Голодомору 1930-х наші пращури казали «Українці ніколи цього не забудуть, ніколи цього не пробачать». Потім на десятиліття пробачили, подружились.

Якщо ми повторимо помилку наших батьків, вони повернуться нищити наших онуків. Все російське - геть н а з а в ж д и
показать весь комментарий
24.10.2022 22:21
+12
показать весь комментарий
24.10.2022 23:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все вірно- разом до Перемоги..- смерть кацапам
показать весь комментарий
24.10.2022 22:13 Ответить
Місце рашки біля параші .
показать весь комментарий
24.10.2022 22:13 Ответить
Так це їхнє улюблене місце.
показать весь комментарий
24.10.2022 22:16 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2022 23:03 Ответить
"брудну бомбу" у Львові брали?))) https://glavk.net/foto/articles_images/1000/1219_2.jpg
показать весь комментарий
25.10.2022 04:01 Ответить
у Львові проводились випробування, не публікуйте секретних фотографій
показать весь комментарий
25.10.2022 20:16 Ответить
Усе правильно сказав. паРаша більше нікому нічого не буде диктувати. Тим більше українцям.
показать весь комментарий
24.10.2022 22:17 Ответить
Ну то як жити на українській землі, жерти наш хліб, ходити по небу моєї землі, хвороба би їх забрала,
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?

#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
показать весь комментарий
25.10.2022 00:17 Ответить
не вчили, тому що при владі сиділи кацапи! Під цих кацапів вічно узаконювали правила ведення документації на кацапській мові, дитсадки на кацапській мові, в школах пару годин для української мови та літератури і почьотноє мєсто для кацапської, документообіг в багатьох структурах донедавна був на кацапській мові (і зараз є де-не-де)! Та по вулиці йдеш - усюди кацапська!

Так шо, не скоро ми з тих помий виберемося.

показать весь комментарий
25.10.2022 07:23 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2022 22:17 Ответить
Фінансове шахрайство і держ зрада - трохи є різниця
показать весь комментарий
24.10.2022 22:20 Ответить
продаж товарів військового значення це фінансове шахрайство, допоки кінцеві вироби не впали на голови українців ?
показать весь комментарий
24.10.2022 22:22 Ответить
Кінцеві вироби? Російські гелікоптери? А кому сбиті алігатори впали на голову? 😆
показать весь комментарий
24.10.2022 22:27 Ответить
Не бачу приводу для сміху. Хіба що вам ракета ще не попадалась.
показать весь комментарий
24.10.2022 22:30 Ответить
А що, "мотор січ" можуть і ракети робити?
показать весь комментарий
24.10.2022 22:36 Ответить
Ви каратель русни чи старатель ?
показать весь комментарий
24.10.2022 22:38 Ответить
Дегенерат , бомбы сброшенные из рашистских вертолетов с моторами Богуслаева бомбили Киев , Николаев, Мариуполь,Запорожье
показать весь комментарий
24.10.2022 22:38 Ответить
Раз пише - значит так і було а шо не так .
показать весь комментарий
24.10.2022 22:26 Ответить
Кошмарили каденцию ПП значит знали в чем дело ,а вот то что не посадили никого,значит бабло всё порешало
показать весь комментарий
25.10.2022 06:02 Ответить
Тому що в нас законів про держзраду немає.
За що садить?
показать весь комментарий
25.10.2022 07:38 Ответить
Все это конечно плохо ,но статья по которой обвиняют предателя появилась после 24 февраля , и вызывает сомнение ,гнал двигателя сотнями ,даже аэробус ,у которого площадки по всему миру делают 850 самолетов в год . При Порошенко ,мною ,уважаемому ,умудрялись покупать запчасти на танки из раши. Черный ,теневой рынок ,ни кто не отменял . Но поймали на чем то , молодцы.
показать весь комментарий
25.10.2022 09:28 Ответить
Одна справа озброювати власну армію - інша справа озброювати ворожу армію.
Зелене бидло цього теж не розуміло, тому і позаводило справи проти Свинарчуків, генералів, тощо. Натомість дали добро на продаж моторів кацапам.
показать весь комментарий
25.10.2022 11:55 Ответить
Я всегда голосовал ,за Порошенка . Но люблю правду ,как только выше указанный персонаж продал акции китайско- русской фирме ,зеленные остановили продажу через суд ,(может даже американцы вмешались ? ) . Думаю ни кто добро не давал ,а через прокладки ,торговать можно всегда. Уверен ,до сих пор в супермаркетах Киева есть товары российские производителей ,или российских владельцев предприятий ,которые поменяли дислокацию и названия.
показать весь комментарий
26.10.2022 10:56 Ответить
На рідкість розумні слова він сказав
показать весь комментарий
24.10.2022 22:17 Ответить
Скумбрія написала, а він лише озвучив.
показать весь комментарий
24.10.2022 22:24 Ответить
Оце 100 %
показать весь комментарий
24.10.2022 22:18 Ответить
Павло Вишебаба
@vyshebaba
·
6 год
Думаю, під час Голодомору 1930-х наші пращури казали «Українці ніколи цього не забудуть, ніколи цього не пробачать». Потім на десятиліття пробачили, подружились.

Якщо ми повторимо помилку наших батьків, вони повернуться нищити наших онуків. Все російське - геть н а з а в ж д и
показать весь комментарий
24.10.2022 22:21 Ответить
Під час голодоморів відбулося близько 5000 збройних повстань по Україні, які були придушені. Звісно, москало-комуняцька історія про це мовчить, а пострадянській барижно-окупаційній українській владі вигідний образ українця-терпіли.
показать весь комментарий
24.10.2022 22:33 Ответить
Пізнувато було. Українці спочатку повірили ворогу, який вже знищив всі паростки нашої державності.
показать весь комментарий
24.10.2022 22:35 Ответить
Ні, не повірили, билися на смерть - просто москалів більше було, а нам мало хто допомагав та й за сотні років окупації багато манкуртів розплодилося.
показать весь комментарий
24.10.2022 22:41 Ответить
Це так. Ходимо по колу з граблями вже не одне століття. А минуле століття повторюється майже з абсолютною точністю
показать весь комментарий
24.10.2022 22:39 Ответить
Тих пращурів згноїли або втратили в ГУЛАГах, а решту залякали
показать весь комментарий
25.10.2022 07:28 Ответить
Ни кто не подружился , всегда стояли сторонкой , все знали все и помнили . Просто были в оккупации . В бывшей ГДР ,люди тоже жили ,и не плохо.
показать весь комментарий
25.10.2022 09:32 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2022 22:34 Ответить
Я вообще Володю слушать не могу, когда он о чем-то серьезном говорит, у меня тогда диссонанс )) и вообще я соскучился по его творчеству и по его улыбкам. Мне его аж жалко сейчас. Вляпался он так, что не дай Бог.
показать весь комментарий
24.10.2022 22:42 Ответить
На следующих выборах исправишь. Я думаю, Володя будет только рад ) да только потом будешь плакать за предыдущим президентом )
показать весь комментарий
24.10.2022 22:46 Ответить
Телемарафєт заявляє про свою монополію на диктатуру.
показать весь комментарий
24.10.2022 22:27 Ответить
Ура! Зєлю в президенти!
показать весь комментарий
24.10.2022 22:37 Ответить
Зараз в президентах Єрмак.
показать весь комментарий
24.10.2022 22:49 Ответить
І Єрмака теж в президенти! Урааа!!1
показать весь комментарий
24.10.2022 22:50 Ответить
А зеленого змия к жабе на свидание 😂😆
показать весь комментарий
24.10.2022 22:51 Ответить
Гурррааа!
показать весь комментарий
24.10.2022 22:55 Ответить
Так. Не пройшло й 4х років...
показать весь комментарий
24.10.2022 23:26 Ответить
Та всем тихо! Бубочка разошелся. Может друзяк своих почистит.
показать весь комментарий
24.10.2022 22:42 Ответить
Заглядывать в глаза друг другу это обязанность всех адекватных президентов. Только Гитлер и Муссолини не собирались никому в глаза заглядывать. Ну и пуйло.
показать весь комментарий
24.10.2022 22:48 Ответить
Он обязан был говорить это, это протокол адекватной дипломатии. Если бы он сказал: "та я вертел этого пуйла на бую, будем крошить русню, резать кацапских свиноматок и топить из детей", то тебе такое, конечно, понравилось бы, но тогда от нас отвернулся бы весь цивилизованный мир.
показать весь комментарий
24.10.2022 22:54 Ответить
Все, скатился к мату и оскорблениям, как истинный кацап, когда все твои аргументы разбиты вдребезги и крыть больше нечем
показать весь комментарий
24.10.2022 22:57 Ответить
Щось ти розійшовся.... можеш написати: путин-*****, рф- страна терорист, кацап- нелюдь,раб *********** на швабре . Щоб впевнитись що не фсбшна х#єта ти.
показать весь комментарий
24.10.2022 23:05 Ответить
Уууу, да вам, батенька, лечиться надо...
показать весь комментарий
24.10.2022 23:13 Ответить
Та то вообще-то не я сказал 😆😆
показать весь комментарий
24.10.2022 23:21 Ответить
Я никому не сосу. Я объективно оцениваю все плюсы и минусы каждого кандидата. А вот ты сосешь и молишься кое-кому. Сам же об этом выше сказал
показать весь комментарий
24.10.2022 23:07 Ответить
Гітлер заглядував. То ви історію погано вчили. Погугліть кому і за що Гітлер зі сльозами на очах клявся в довічній дружбі і просрав через це наступ на СРСР.
До речі, Черчіля ви не вважаєте адекватом? Його посада рівнозначна посаді президента і в очі Гітлера (чи будь-кого іншого) він не зазирав.
показать весь комментарий
24.10.2022 22:58 Ответить
Естественно, после начала полномасштабных боевых действий никто никому в глаза не заглядывает. А что, Зеля после 24 февраля хотел заглянуть пуйлу в глаза? Я ещё раз повторяю вам, уважаемая гадюка, есть протокол дипломатии и, пока ситуация не скатилась в неконтролируемый хаос, обязанность дипломатов, в т ч, президента, предотвратить это. Нужными словами, какими-то даже может комплиментами врагам. У Зели этого не получилось. Хотя я его для этого выбирал, чтобы он нашел нужные слова для донбассовцев, крымчан и даже пуйла, чтобы избежать катастрофу.
показать весь комментарий
24.10.2022 23:04 Ответить
А, то перемовини Арахамія в березні з кацапами вів в Стамбулі без дозволу Зєлі? За власною ініціативою! "Он воно чо, Міхалич" (С)
показать весь комментарий
24.10.2022 23:09 Ответить
Арахамия пуйлу в глаза заглядывал? Вы что-то отклоняетесь от вашего основного тезиса.
показать весь комментарий
24.10.2022 23:11 Ответить
Ще й як.
показать весь комментарий
24.10.2022 23:16 Ответить
Тобі вже писали- напиши "Каратель Русні", що просто: "путін - *****! "
показать весь комментарий
24.10.2022 23:50 Ответить
А ще Арахам щосили тулив нам рашку гарантом безпеки. І уе теж він не з власної ініціативи робив
показать весь комментарий
25.10.2022 01:14 Ответить
Щось тебе забагато " Каратель Русні". Називаєшся красіво, а відать гамно, хоча і під нашим, Українським прапором. Будь здоровий, на всяд випадок.
показать весь комментарий
24.10.2022 23:44 Ответить
Среди ночной тишины часто раздавались протяжные вопли какого-нибудь первобытного Иезекииля, оплакивающего свою былую славу и былое величие обезьяньего города.

(А.Конан-Дойл, "Затерянный мир")
показать весь комментарий
24.10.2022 22:53 Ответить
Так, а що, президент зказав не правильно? Коментарі такі, що він зразу повинен був усіх зрадників повісить. Помилки глобальні, а чи його в цьому вина? Мабудь так, бо в очі заглядав. Помилився. Робимо свою справу, б'ємо кацапів-а час покаже, хто винний, повірте винних дуже багато.
показать весь комментарий
24.10.2022 23:14 Ответить
"Помилився."

)))))
Це так мило .
показать весь комментарий
24.10.2022 23:23 Ответить
Це в мій адрес?
показать весь комментарий
24.10.2022 23:27 Ответить
"Це в мій адрес?" /zap/
)))))
Це так мило .
показать весь комментарий
24.10.2022 23:31 Ответить
Так, звичайно в ваш.
показать весь комментарий
25.10.2022 00:11 Ответить
я би обійняв ту людину, що пише йому тексти... вивірені тексти
алеж без суфльора
показать весь комментарий
24.10.2022 23:28 Ответить
Напише, іщє, що не будь.
показать весь комментарий
25.10.2022 00:00 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2022 23:51 Ответить
давайте будемо справедливі! ніяких ударних угрупувань і не було! вони перли парадним стрієм
показать весь комментарий
25.10.2022 00:09 Ответить
давайте будемо справедливі!он обманывал о том что нападения не будет
показать весь комментарий
25.10.2022 00:36 Ответить
хороші, дошкульні тексти йому пишуть сценаристи... І він класно їх озвучує, слід визнати. Артист!
показать весь комментарий
25.10.2022 00:05 Ответить
И это очень важное изменение конфигурации в нашей части Евразии Источник:
Яким боком Україна до Евразiї?
показать весь комментарий
25.10.2022 03:56 Ответить
Хтось сідає дивитися вечірню казочку "Володін кінозал", а я сідаю читати коментарії під публікацією
показать весь комментарий
25.10.2022 07:14 Ответить
 
 