Бойцы 28-й ОМБр из стрелкового оружия сбили в Херсонской области российский беспилотник иранского производства "Герань-1". ВИДЕО

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили из стрелкового оружия иранский беспилотник Shahed (Герань-1).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

"На днях во время одной из вражеских атак по югу стаей дронов-камикадзе, боевое подразделение наших рыцарей на Херсонщине стрелковым оружием приземлил один из "Shahed". Теперь вражеский баражирующий боеприпас ждет экспертиза и тщательное изучение дополнительных способов противодействия такому виду оружия", - говорится в сообщении.

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