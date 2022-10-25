Бойцы 28-й ОМБр из стрелкового оружия сбили в Херсонской области российский беспилотник иранского производства "Герань-1". ВИДЕО
Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили из стрелкового оружия иранский беспилотник Shahed (Герань-1).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
"На днях во время одной из вражеских атак по югу стаей дронов-камикадзе, боевое подразделение наших рыцарей на Херсонщине стрелковым оружием приземлил один из "Shahed". Теперь вражеский баражирующий боеприпас ждет экспертиза и тщательное изучение дополнительных способов противодействия такому виду оружия", - говорится в сообщении.
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24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад Повітряних Сил збито два ударних вертольоти Ка-52.
24 жовтня, близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо із двигунами від українського виробника.
Б'ємо ворога, де б він не ховався!
Слава Україні!
Повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил Збройних сил України у https://www.facebook.com/kpszsu/ Facebook .
Слава ЗСУ...
Героям Слава....