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Бойцы 28-й ОМБр из стрелкового оружия сбили в Херсонской области российский беспилотник иранского производства "Герань-1". ВИДЕО

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили из стрелкового оружия иранский беспилотник Shahed (Герань-1).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

"На днях во время одной из вражеских атак по югу стаей дронов-камикадзе, боевое подразделение наших рыцарей на Херсонщине стрелковым оружием приземлил один из "Shahed". Теперь вражеский баражирующий боеприпас ждет экспертиза и тщательное изучение дополнительных способов противодействия такому виду оружия", - говорится в сообщении.

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беспилотник (3637) Иран (1807) 28 отдельная механизированная бригада (187) Херсонская область (4800)


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Сюди іранці за доказами зібрались, от їм і показати. Але подарувати лише копію, а оригінал для Трибуналу зберегти.
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24.10.2022 23:45 Ответить
только тупые кацапы могли придумать для "шахидов" такое ни разу не палевное название "тегерань". Когда полотенцеголовые передадут им свои "фатехи", то кацапы переназовут их "раися".
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24.10.2022 23:52 Ответить
Ты не понимаешь! Это у Путина такое чувство юмора. Как "эта лодка утонула" Петров с Башировым - гомики, удар по мосту Кличко...
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25.10.2022 10:29 Ответить
ЗБИТО ТРЕТІЙ ЗА ДОБУ Ка-52

24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад Повітряних Сил збито два ударних вертольоти Ка-52.

24 жовтня, близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо із двигунами від українського виробника.

Б'ємо ворога, де б він не ховався!
Слава Україні!

Повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил Збройних сил України у https://www.facebook.com/kpszsu/ Facebook .
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25.10.2022 00:24 Ответить
Прототип є, треба клепати копії та за ******* їх.
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25.10.2022 01:47 Ответить
Чим і як збивають наші воїни шахідів в Миколаїві - https://www.youtube.com/watch?v=UImwOHudxF0 https://www.youtube.com/watch?v=UImwOHudxF0

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25.10.2022 02:15 Ответить
Покажіть це тому експерду, що вчора втирав тут на цензорі, що його неможливо збити стрілецькою зброєю, а побачивши його відразу потрібно ховатися , явно нашім хлопцям ніколи таке гімно читати...
Слава ЗСУ...
Героям Слава....
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25.10.2022 06:36 Ответить
Ты не путай своих овец с государственными! Одно дело стрелять из карабина с рук, а другое - массированный рой пуль.
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25.10.2022 10:32 Ответить
 
 