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Возле отделения ФСБ и штаба роспропагандистов в оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль, - Федоров. ВИДЕО

Утром 25 октября в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, взрыв прогремел возле отделения рашистской ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского предателя Балицкого.

"По предварительным данным, возле помещения, в котором расположен один из штабов пропагандистов кремля и ведется ретрансляция росСМИ, взорвался автомобиль", - отмечает Федоров.

Между тем РосСМИ сообщают, что взрыв произошел у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ".

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взрыв (6769) Мелитополь (614) Федоров Иван (468)


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Наплодили кацапи штабів, немає де вже і машину з вибухівкою поставить.
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25.10.2022 09:50 Ответить
Такие операции надо проводить в несколько этапов:
1. Взорвали машину в заданной точке...
2. Пока там суета, сразу под видом скорой или полиции подогнали вторую машину...
3. Ждём, когда там соберётся всё кодло спасателей/следователей и т.п. ...
4. Взрываем вторую машину со всей публикой из п.3.....
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25.10.2022 10:00 Ответить
А з ротозєями шо робити?
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25.10.2022 10:04 Ответить
Их обычно держат за оцеплением. После первой такой операции , может и трагичной для ротозеев, больше ротозеев уже не будет....
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25.10.2022 10:23 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.10.2022 10:11 Ответить
ГРУ воюет с ФСБ. Или еще кто-то с кем-то
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25.10.2022 10:12 Ответить
 
 