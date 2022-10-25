Возле отделения ФСБ и штаба роспропагандистов в оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль, - Федоров. ВИДЕО

Утром 25 октября в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, взрыв прогремел возле отделения рашистской ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского предателя Балицкого.

"По предварительным данным, возле помещения, в котором расположен один из штабов пропагандистов кремля и ведется ретрансляция росСМИ, взорвался автомобиль", - отмечает Федоров.

Между тем РосСМИ сообщают, что взрыв произошел у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ".

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