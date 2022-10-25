Возле отделения ФСБ и штаба роспропагандистов в оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль, - Федоров. ВИДЕО
Утром 25 октября в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, взрыв прогремел возле отделения рашистской ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского предателя Балицкого.
"По предварительным данным, возле помещения, в котором расположен один из штабов пропагандистов кремля и ведется ретрансляция росСМИ, взорвался автомобиль", - отмечает Федоров.
Между тем РосСМИ сообщают, что взрыв произошел у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ".
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1. Взорвали машину в заданной точке...
2. Пока там суета, сразу под видом скорой или полиции подогнали вторую машину...
3. Ждём, когда там соберётся всё кодло спасателей/следователей и т.п. ...
4. Взрываем вторую машину со всей публикой из п.3.....