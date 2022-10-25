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ВСУ нанесли удар по месту дислокации "кадыровцев": 40 оккупантов ликвидированы, 60 - ранены. ВИДЕО

Украинские воины нанесли ракетный удар по месту дислокации "кадыровцев".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительной информации, около 40 оккупантов ликвидированы, еще более 60 ранены.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 68 420 человек, 248 вертолетов, 271 самолет, 2611 танков, 1674 артсистемы, 5321 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Кадыров Рамзан (801) уничтожение (7001)


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Топ комментарии
+146
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25.10.2022 10:48
+87
надіюсь ці ракети були добре помащені добротним свинним салом чи смальцем ...
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25.10.2022 10:46
+64
Счастья, здоровья и больших успехов
в личной жизни всем погибшим

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25.10.2022 10:50
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надіюсь ці ракети були добре помащені добротним свинним салом чи смальцем ...
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25.10.2022 10:46 Ответить
Вони взагалі на смальці працюють ці спецракети, а охолоджувальна рідина в радіаторах то свиняча моча))
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25.10.2022 11:00 Ответить
то є добре !!! натурпродукт ...
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25.10.2022 11:01 Ответить
Сеча, ви мали на увазі...
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25.10.2022 11:34 Ответить
Схоже на те, бо вони такі задоволєні й облизуються без кінця.
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25.10.2022 12:32 Ответить
Треба добивати.
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25.10.2022 10:46 Ответить
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25.10.2022 10:48 Ответить
Где столько девствениц Аллах наберёт для ишаков кадырки.
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25.10.2022 10:48 Ответить
замєніт дєвствєнимі ішакамі...
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25.10.2022 10:51 Ответить
Так уже за 68тищ перевалило, даже выбрать есть из кого.
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25.10.2022 10:53 Ответить
замість них будуть молоді чмобіки ))
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25.10.2022 11:05 Ответить
бараняче блеяння....- тікайте в свої забиті аули поки живі
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25.10.2022 10:49 Ответить
Счастья, здоровья и больших успехов
в личной жизни всем погибшим

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25.10.2022 10:50 Ответить
єноти все кращі в мережі.....
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25.10.2022 11:55 Ответить
Ага, до 24 лютого єнот танцював...))))
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25.10.2022 17:54 Ответить
Дуже шкода що не всі серливі кадирівські шакали подохли...
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25.10.2022 10:50 Ответить
це навіть добре !!! ті що вижили, з допомогою "сарафанного радіо" будуть поширювати в чечні, інших місцевостях паРаші інфу про злих "укронациків" з гамериканською зброєю ...
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25.10.2022 10:53 Ответить
Кетчупом обмазались, мукой притрусились.. ох уж эти клоуны.
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25.10.2022 10:51 Ответить
Подарунок кадирову ,туди вам дорога тупі чурбани.
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25.10.2022 10:51 Ответить
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25.10.2022 10:51 Ответить
це вчорашня інформація.
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25.10.2022 10:51 Ответить
и это прекрасно!! значит к этому часу сдохло ещё столько же раненых)))
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25.10.2022 14:48 Ответить
О! тут якраз пасує фотка головного вівцейоба
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25.10.2022 10:52 Ответить
І чого вони всі тицяють пальцем в небо?
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25.10.2022 11:21 Ответить
тільки що в дупи поковиряв-облизав-тепер сушить
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25.10.2022 11:26 Ответить
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25.10.2022 14:34 Ответить
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25.10.2022 16:57 Ответить
Це жест, який використовується при висловленні мусульманами вислову: "Така була воля Аллаха!" (В даному випадку "Аллах захотів, щоб "хаймерси" потрапили точно в ціль!")
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25.10.2022 16:51 Ответить
Великий жаль, що там, у цей час, не було Дона ГанДона та його *********.
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25.10.2022 10:53 Ответить
Аллаха треба прославляти добрими справами
а не казати слава Аллаху, що половина їх здохли а половина поранені
і це в війні яка крім ***** нікому не потрібна
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25.10.2022 10:54 Ответить
Тупі бородаті макаки.
Як вони взагалі могли прийти на нашу землю після того що кацапи зробили з їхньою?
Питання риторичне.
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25.10.2022 10:56 Ответить
прекрасна ілюстрація того, що могло б бути, якби Україна здалася.
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25.10.2022 13:30 Ответить
Вот зачем чеченцам умирать на Украинской земле? Что они от этого получат? Умирать на своей земле, умирать нароссии хоть какой-то смысл.
Не суйтесь к нам. Мы вас всех убьем.
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25.10.2022 10:56 Ответить
це не чеченці помирають, а запроданці, колоборанти, шайтани - кадирівці !!!
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25.10.2022 11:09 Ответить
Тобто ?? Вони не чеченці ??
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25.10.2022 12:10 Ответить
Настоящие чеченцы воюют вместе с украинцами, а это - "кадыровцы", не настоящие чеченцы, между ними - огромная разница..
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25.10.2022 12:18 Ответить
Я без "задніх" думок - по факту.

У нас тут своїх колаборантів вистачає, тільки встигаємо рота від подиву відкривати.
Крім того, у оточенні Пу є брати Ковальчуки ! За прізвищем, саме украінці за національністю. І таких у РФ десятки мільйонів. І серед агресорів - десятки тисяч.

Щодо кадировців. Це якби їх було 150 осіб, або 1500 ... але їх 70-80 тис. тільки бійців НГ РФ.
Це не виняток, а суспільне, массове явище. Їх вже на тер-ї України ліквідували декілька сотень.

Такі справи.
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25.10.2022 13:02 Ответить
Nea, - na ixnem ce murtady.
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27.10.2022 02:59 Ответить
Какой Аллах вам, вы овцеебы неверные.
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25.10.2022 10:57 Ответить
"Чуркин о погибших детях в Алеппо: Их посыпают пылью, чтобы выдать за жертв". Присипані пилюкою "дітки Кадирова" гарно виглядають. Той сирійський хлопчих все ж випросив помсту в Аллаха.
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25.10.2022 10:58 Ответить
КадырОВЦЫ - все такие чумные, как если тока шо зi смереки грохнулись, еще и добавки просят.
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25.10.2022 10:58 Ответить
Похоже они приехали в Украину бороться за Аллаха.
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25.10.2022 10:58 Ответить
чеченов надо побольше мочить
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25.10.2022 10:58 Ответить
Вы один из немногих смелых людей который называет чеченцев чеченцами.
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25.10.2022 11:03 Ответить
нохчі-чеченці це ті котрі воюють в Україні за волю України а ті хто воюює за кацапів то кадирівські манкурти
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25.10.2022 11:28 Ответить
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25.10.2022 11:01 Ответить
Странный макияж какой-то. Собрались гейши и тычат пальцем в небо. Стрёмная оргия. Незачёт.
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25.10.2022 11:05 Ответить
Кадирка в жіночих Прадо теж некомільфо.
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25.10.2022 11:28 Ответить
Треба далі накривати скупчення ворога важкою артою,якщо є можливість....Нашим бійцям це збереже життя та полегшить гнати ворога з рідної землі.
Але ЗСУ все це знають без нас.
Гарний настрій після таких позитивних новин.
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25.10.2022 11:08 Ответить
Шо то выглядят обосравшимися ахмадсиловцы .
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25.10.2022 11:09 Ответить
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25.10.2022 11:11 Ответить
Це якісь тік-ток, сидять у якомусь шалмані, всі морди у коксу, та ще і носи один одному понабивали.
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25.10.2022 11:12 Ответить
Шо це в них губи червоні? Намазали щоб вівцям сподобалось?
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25.10.2022 11:12 Ответить
А шо з ліцамі?) Новий макіяж для тіктока? Кажуть зараз мода на поліетиленові чорні плащі. Так що вдягайтесь несоромтесь вівцьотрахи. А ми нову серію відео чекатимемо.
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25.10.2022 11:16 Ответить
в першу чергу не до лікаря, а в Тік-Ток...
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25.10.2022 11:16 Ответить
Чого прийшли в Україну за інтереси московщини. прикриваючись Аллахом ? Мають знищувати русню не тільки в Ічкерії, а і на всій терріторії московщини як своїх кровних 200-річних ворогів.
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25.10.2022 11:19 Ответить
нохчі воюють в Україні за волю України
а це кадирівські мавпи-манкурти
різницю розумієте?
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25.10.2022 11:22 Ответить
нохчі воюють за волю Ічкерії.
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25.10.2022 12:11 Ответить
мавпи вміють розмовляти?
таким мавпам потрібно спілкуватись із вівцями в хліву
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25.10.2022 11:20 Ответить
Нормальний контент вийшов для тік току
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25.10.2022 11:21 Ответить
КаДЫРКАМ таки не дошло?! Аллах знает, что вас, фашистских уродов, защищать не надо!
Не путайте причину со следствием.
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25.10.2022 11:53 Ответить
А чому в них губи накрашені...знову цілували ікони один в одного
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25.10.2022 11:56 Ответить
Труппы чеченского театра имени овцы Зульфии в гриме Пьеро желают товарищу Аллаху полный амбар!
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25.10.2022 12:03 Ответить
ВПЕВНЕНИЙ на 100%, що ЗСУ УКРАЇНИ і НАШІ БОЙОВІ ПОБРАТИМИ, допоможуть цим барано*обам як найшвидше предстати перед їхнім акбаром ...!!!
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25.10.2022 12:17 Ответить
сиділи би в своїх аулах, бавились би з козами..Ні - треба було попертись на війну,
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25.10.2022 12:19 Ответить
Ахмат- фуевий чай! Grinfild-сила!
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25.10.2022 12:38 Ответить
Grinfild moskalska marka
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25.10.2022 23:23 Ответить
бармалеї коксу перенюхали аж кров носом пішла
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25.10.2022 13:00 Ответить
Плацдарм прострілюється навиліт. Йде так зване ізнурениє врага. Тримають в тонусі. Заградзагонам дістається і по крупному.
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25.10.2022 13:04 Ответить
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25.10.2022 14:07 Ответить
Л.Толстой * О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. *
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25.10.2022 15:44 Ответить
Аллах на 60% недоахбар
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25.10.2022 15:53 Ответить
Это правда, что осколки ну ети волфрамовие макро шарики токсичные?или очередная утка?
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25.10.2022 16:14 Ответить
--- В родині НЕ без виродка ...
НЕ варто оцей сурогат кадирова /надломлений держимордівськими катюгами РФ / називати ЧЕЧЕНЦЯМИ..
Ічкерія --- така ж свободолюбива і багатостраждальна народність. як і ми Своє свободолюбство цей маленький гордий народ переконливо довів на своїх націрнально-- визвольних/ Першій --1994р; і Другій--1999р /війнах. Хіба всі ми НЕ вболівали за їх спротив ?
І хіба НЕ вони одні із перших народів Кавказу вступили у смертельний двобій із московською ордою 1817р під орудою Імана Шаміль .Це вони слугували праобразами .для написання і поеми " Кавказ" --Т. Шевченка.І навіть вражаючих схвалень волелюбства чеченців-- російським графом Л. Толстим../того. що написав " Війна і мир " / Так що НЕ варто релігійну парнуху гнать на ЧЕЧЕНЦІВ : реальні чеченці. сьогодні пліч-о-пліч з нашими хлопцями--оборонцями довбають цю ліліПУТІНСЬКУ гидоту !!!
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25.10.2022 16:41 Ответить
копчені підори звичайні, ****** пошмалені.
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25.10.2022 19:26 Ответить
К (jak kurwa} dyrow: matkojebco czeczenski-już jesteś trupem.
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26.10.2022 03:51 Ответить
Ці овцейоби з давніх пір на Кавказі промишляли грабунком сусідів. Це в них вже в інстинктах закладено, от і пруться в Украіну щоб чимось поживитись. Так і вся ця кацапська орда. Фільм є про Варшавський розгром Красной Арміі в 22 році. Там комісар виліз на тачанку і кричить лапотникам :" Перед вами Варшава ! Там много шоколада !" За тим загадковим шоколадом з невідомим кацапам смаком вони і лізуть в чужі землі грабувати.
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26.10.2022 12:12 Ответить
У бою з українцями брали участь сини глави Чечні рамзана кадирова, Ахмат, Елі і Адам, якім 16, 15 і 14 років. Про це кадиров написав у своєму Телеґрам-каналі.

Сини кадирова просто звикають до смаку людської крові, адже свого першого росіянина рамзана кадиров убив в шістнадцятирічному віці.
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27.10.2022 23:31 Ответить
 
 