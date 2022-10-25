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Россия уничтожает все. Ракетами и дронами разрушено более трети энергетической отрасли Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Ракетами и иранскими ударными дронами разрушены более трети энергетической отрасли Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время продолжающейся в Берлине Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, восстановления и модернизации Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Порт или вокзал, школа или больница, жилой дом или станция техобслуживания машин, завод или пекарня, элеватор с пшеницей или электростанция... Россия уничтожает все это. Ракетами и иранскими ударными дронами разрушено более трети одной только энергетической отрасли... И это накануне зимы! Должны вместе противостоять такому российскому террору и рассматривать это с точки зрения безопасности - четырех ее элементов", - отметил глава государства.

По его словам, нам нужна безопасность на земле, в небе финансовая безопасность.

"И четвертый уровень – это наша институциональная способность. То, как мы реализуем все наши программы усиления и программы восстановления – уже сейчас, когда война еще продолжается, и рассчитаны на послевоенный период", – добавил он.

Читайте: Зеленский призвал ЕС создать финансовый "Рамштайн"

Зеленский Владимир (20482) обстрел (27336) россия (95660) энергетика (2565)


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Топ комментарии
+7
головне щоб асфальт не зруйнували! стільки мільярдів туди вбухав!
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25.10.2022 13:49
+5
А чому б вазєлєнскому не сказати в тій же гарячій промові, як так співпало, що після його поїздки в Оман були згорнуті ВСІ ракетні, дронові і протиповітряного захисту програми? Прокоментувати справу клістронів? Відмову фінансувати додатково військо перед вторгненням. Виплати бабі бєні сум, яких з головою вистачилоб на залізний купол над тим же Дніпром чи Харковом?
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25.10.2022 16:17
+4
Місяць тому Зеленський обіцяв допомогти Європі пережити енергетичну кризу експортом електроенергії з України. Але це почули і в іншому місці. Маю надію більше не буде ніяких подібних заяв і обіцянок. Використовувати наші газосховища тощо.
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25.10.2022 14:11
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головне щоб асфальт не зруйнували! стільки мільярдів туди вбухав!
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25.10.2022 13:49 Ответить
І вже знов бУхають!

При цьому в усіх наших містах вже активно ремонтують дороги… Поверх не зовсім пошкодженого асфальту вже вкладають свіжішій шар. Хочеш-не хочеш, а замислишся про те, навіщо це робиться і скільки на це витрачається… Джерело:
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25.10.2022 14:49 Ответить
Місяць тому Зеленський обіцяв допомогти Європі пережити енергетичну кризу експортом електроенергії з України. Але це почули і в іншому місці. Маю надію більше не буде ніяких подібних заяв і обіцянок. Використовувати наші газосховища тощо.
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25.10.2022 14:11 Ответить
дарма надієтесь,шановний,то ж буба квартальний,йому писком що небудь брякнути,що два пальці ...)))
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25.10.2022 14:31 Ответить
..шо два пальці об асфальт
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25.10.2022 14:40 Ответить
А що, зруйноване не відновлюють, хай і повільно? Бо якщо ні, то ще 5-6 таких ударів, і нас нічого не залишиться.

PS Про всяк випадок: я не зрадник і не кацапський бот. Я киянин, і мені неоднаково, що буде з країною.
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25.10.2022 14:25 Ответить
...Бо за 8 місяців війни питання захисту критичної інфраструктури у нашої блаженної влади взагалі не вспливло.
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25.10.2022 14:53 Ответить
Як проти цього боротися.
Або закупити повно пво.
Або заімєть ракети великої дальності і бити у відповідь.
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25.10.2022 15:00 Ответить
Як виглядає Миколаїв у ночі. Працюють хюнтери з 36 бригади на шахіди - https://www.youtube.com/watch?v=1FS0kwzVSD4&t=62s
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25.10.2022 15:27 Ответить
А чому б вазєлєнскому не сказати в тій же гарячій промові, як так співпало, що після його поїздки в Оман були згорнуті ВСІ ракетні, дронові і протиповітряного захисту програми? Прокоментувати справу клістронів? Відмову фінансувати додатково військо перед вторгненням. Виплати бабі бєні сум, яких з головою вистачилоб на залізний купол над тим же Дніпром чи Харковом?
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25.10.2022 16:17 Ответить
Як це все почалося

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25.10.2022 17:52 Ответить
Знов виповзло! А як же ж асфальт, як без асфальту?
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25.10.2022 18:40 Ответить
Росія знищує все, а я далі буду знімати на камеру і жалітися ЄС
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25.10.2022 21:17 Ответить
закрийте цьому нытику небо вже
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26.10.2022 10:42 Ответить
 
 