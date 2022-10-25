Россия уничтожает все. Ракетами и дронами разрушено более трети энергетической отрасли Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Ракетами и иранскими ударными дронами разрушены более трети энергетической отрасли Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время продолжающейся в Берлине Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, восстановления и модернизации Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Порт или вокзал, школа или больница, жилой дом или станция техобслуживания машин, завод или пекарня, элеватор с пшеницей или электростанция... Россия уничтожает все это. Ракетами и иранскими ударными дронами разрушено более трети одной только энергетической отрасли... И это накануне зимы! Должны вместе противостоять такому российскому террору и рассматривать это с точки зрения безопасности - четырех ее элементов", - отметил глава государства.

По его словам, нам нужна безопасность на земле, в небе финансовая безопасность.

"И четвертый уровень – это наша институциональная способность. То, как мы реализуем все наши программы усиления и программы восстановления – уже сейчас, когда война еще продолжается, и рассчитаны на послевоенный период", – добавил он.

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