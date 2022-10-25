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Мобилизованные из Кантемировской дивизии РФ без управления, связи и логистики живут на передовой в "шалаше": "Нас на#бали! Патронов нет! Восемь "двухсотых". ВИДЕО

Оккупанты из Кантемировской дивизии, которая сейчас ведет бои в Луганской и Харьковской области, имеют большие проблемы с логистикой, а также низкую боеспособность.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Это эпичное видео, безусловно, достойное статуса видео дня. Командир 5-й роты 423-го полка 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии и его мобилизованные солдаты записали видео о тяжелых потерях полка, отсутствии управления, связи, обеспечения, зимней формы. Интересно, что на видео нет никаких признаков выкопанных россиянами укрытий, они живут на передовой... "шалаши"! Ни блиндажа, ни хотя бы окопа сидят в посадке. Транспорта нет, воду носят на себе. Снаряжение – только то, что купили за свои деньги на рынке. Среди пехотинцев есть несколько человек постарше. О тяжелых потерях 423-го пока говорит характерная деталь - командир роты - мобилизованный офицер, не кадровый", - отметил журналист. 

По словам Бутусова, мобилизованное пополнение имеет низкую боеспособность, армия оккупантов имеет большие проблемы с логистикой, нехватку снаряжения.

"Даже в кадровой гвардейской дивизии, "придворной", входящей в состав элитной 1-й гвардейской танковой армии. Не стоит думать, что вся российская армия выглядит так, есть и вполне боеспособные части. Не стоит думать, что враг так слаб, как этот полк. Но видео показывает, что Россия не справляется с мобилизацией, прежде всего нет времени на подготовку, нет сержантов и младших офицеров, нехватка командиров острая. Эта война - война характера, у врага и тяжелое положение, также большие потери, даже такая массовая мобилизация еще не обеспечивает Путину абсолютное преимущество. Такого врага можно и нужно бить", - подытожил Бутусов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте: Российские мобилизованные испытывают проблемы с обеспечением. На Херсонском направлении у солдат нет военной обуви, - Генштаб

армия РФ (19358) мобилизация (2777)


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Топ комментарии
+96
И ни одна скотина не задается вопросом, что эта скотина забыла в Украине?
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25.10.2022 14:33
+95
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25.10.2022 14:29
+76
Чмобики убогие. Ноют, что не получается убивать украинцев. Но ничего, скоро 155мм снаряд прекратит их страдания.
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25.10.2022 14:32
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Патронов но вы держитесь!!!!
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25.10.2022 18:25 Ответить
в общем, патронов нет, а остальное их все устраивает.
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25.10.2022 18:25 Ответить
Блогер из Литвы Саша Кушнарь просит на своем контенте NEWSADER. Заполнить петицию Байдену о предоставлении Украине системы PATRIOT...,времени много не займет заходите к нему на страницу и заполняете документ особой важности ...
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25.10.2022 18:26 Ответить
Це мають дивитися в українських штабах а не на "цензорі". І негайно, користуючись їх повною надієздатністю!, знищувати кацапських окупантів. Ні! Будемо чекати доки їх нагодують, обмундирують, підженуть їм техніку, артилерію і тоді "станемо героїчно їбошить ситу кацапню". Це абсурд! Їх послали "на забій" то ж не тягніть - "забивайте"! З радістю подивлюсь сюжет про те що він цих "вітязєй руzкого міра" залишилось. Щось їх живе скавчання не тішить...
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25.10.2022 18:50 Ответить
Головне запитання, навіщо? Навіщо мучать себе і не дають жити сусідам? Весь світ живе в своє задоволення, Африка шукає воду, продукти, бо там їх немає, на Алясці холодно..., а навіщо щось шукати кацапам коли всього вдосталь і жити,як 1000 років назал орда в таких шалашах? Знищувати хати, лікарні, школи сусіда і обзивати його фашистом і нацистом?
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25.10.2022 18:59 Ответить
Нємцов свого часу сказав що ***** "єпанутий", а він найкращий серед кацапів. То ж можна зрозуміти в якому стані решта гірших за нього...
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26.10.2022 00:55 Ответить
головне запитання, Чму вони в Ураїні? загарбник має бути знищений-з любов"ю. Віримо в ЗСУ.
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25.10.2022 19:38 Ответить
читаю комментарии и диву даюсь советуют где и как рашистам обустроиться. Да им тварям каждому по два метра в землю заживо, и что бы там сгнили уроды. СОВЕТЧИКИ.
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25.10.2022 19:46 Ответить
3диxайте кацаби від голоду і xолоду а ми 3економимо боеприпаси
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25.10.2022 20:07 Ответить
Nu chjo ruskie , jebites kak hatite ....🤣🤣🤣
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25.10.2022 20:15 Ответить
как бы не расплакаться от сочувствия к этому биоматерилау....
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25.10.2022 20:42 Ответить
- Дивизия Кацапяка. Полезных действий нет. Воды нет. Обмундирования нет. Населена мобиками. Растудыть твою налево, твою дивизию! Аминь.
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25.10.2022 20:53 Ответить
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25.10.2022 21:16 Ответить
Не псі-хуйте !....
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25.10.2022 22:04 Ответить
якесь безграмотне картинку робило (я не про тебе, якщо це не ти).
не "помиЇм", а "помиЄмо"!,

та і кому поставити забуло

п.с. мій комент - не картинка-мотиватор. тому не треба тут про велику букву на початку речення.
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26.10.2022 02:21 Ответить
В чому наї..ли, в тому що доведеться по-дорослому воювати та здихати в Україні, а не в парадній формі вишивати по Хрещатику?
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25.10.2022 23:14 Ответить
саме така логіка у рабів! рабів не годують - "а эта очень абідна"!
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26.10.2022 02:23 Ответить
Треба щоб наші ЗСУ "намалювали" їм карту відступу на територію Мордора і дали їм "прискорення" ... А то потім ще ''збирать" їх по посадкам та ярам....
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25.10.2022 23:37 Ответить
Цікаво, а що там робить Ю.Луценко. Чи то схожий на нього очкарик. А я подумав, що він прийшов до орків поїсти. Прошу вибачення, але дуже схожий.
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26.10.2022 09:09 Ответить
Куля в лоба, живе собі в теплій країні, і плівати він хотів на весь світ, задоволений своїм твориням, і все у нього нв п'ятерочку, бо наїбал усіх...
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26.10.2022 11:29 Ответить
Патронов нет. И это их так сильно волнует?
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27.10.2022 00:05 Ответить
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