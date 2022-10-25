Мобилизованные из Кантемировской дивизии РФ без управления, связи и логистики живут на передовой в "шалаше": "Нас на#бали! Патронов нет! Восемь "двухсотых". ВИДЕО

Оккупанты из Кантемировской дивизии, которая сейчас ведет бои в Луганской и Харьковской области, имеют большие проблемы с логистикой, а также низкую боеспособность.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Это эпичное видео, безусловно, достойное статуса видео дня. Командир 5-й роты 423-го полка 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии и его мобилизованные солдаты записали видео о тяжелых потерях полка, отсутствии управления, связи, обеспечения, зимней формы. Интересно, что на видео нет никаких признаков выкопанных россиянами укрытий, они живут на передовой... "шалаши"! Ни блиндажа, ни хотя бы окопа сидят в посадке. Транспорта нет, воду носят на себе. Снаряжение – только то, что купили за свои деньги на рынке. Среди пехотинцев есть несколько человек постарше. О тяжелых потерях 423-го пока говорит характерная деталь - командир роты - мобилизованный офицер, не кадровый", - отметил журналист.

По словам Бутусова, мобилизованное пополнение имеет низкую боеспособность, армия оккупантов имеет большие проблемы с логистикой, нехватку снаряжения.

"Даже в кадровой гвардейской дивизии, "придворной", входящей в состав элитной 1-й гвардейской танковой армии. Не стоит думать, что вся российская армия выглядит так, есть и вполне боеспособные части. Не стоит думать, что враг так слаб, как этот полк. Но видео показывает, что Россия не справляется с мобилизацией, прежде всего нет времени на подготовку, нет сержантов и младших офицеров, нехватка командиров острая. Эта война - война характера, у врага и тяжелое положение, также большие потери, даже такая массовая мобилизация еще не обеспечивает Путину абсолютное преимущество. Такого врага можно и нужно бить", - подытожил Бутусов.

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