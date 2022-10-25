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Полиция спасла из Бахмута 8-летнего мальчика: его папа и беременная мама погибли в результате обстрела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции спасли 8-летнего мальчика, который остался в Бахмуте в районе, куда практически нет доступа, родители ребенка погибли во время артиллерийского обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 8-летний Богдан остался один под обстрелами в районе, куда практически нет доступа. Его семью отняли россияне: папа и мама погибли на улице во время артиллерийского удара. Женщина была на 7 месяце беременности. Правоохранителям удалось забрать ребенка из-под огня. Сейчас Богдан находится в безопасном месте, за ним едут родные.

"В полицию поступила информация о том, что в Бахмуте нуждается в экстренной эвакуации ребенок. Район, где жил мальчик, – под постоянными ударами россиян, а пути к нему разрушены, добраться туда почти невозможно. Несмотря на это, был организован спасательный рейс. В состав экипажа вошли начальник отдела превенции, парамедики, работник службы по делам детей", – рассказали в Нацполиции.

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Полиция спасла из Бахмута 8-летнего мальчика: его папа и беременная мама погибли в результате обстрела 01

А также отметили, что часть дороги пришлось преодолевать пешком, оставив бронированный автомобиль. Сотрудники полиции разыскали ребенка, которого приютила соседка. Как оказалось, несколько дней назад родители оставили сына на попечении знакомой и отправились на похороны к своему родственнику. В этот момент рядом взорвался снаряд – супруги погибли от осколочных ранений.

Полиция спасла из Бахмута 8-летнего мальчика: его папа и беременная мама погибли в результате обстрела 02

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дети (6516) Нацполиция (16492) спасение (169) Бахмут (1603)


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Топ комментарии
+40
В оон покажіть сюжет падлам...
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25.10.2022 17:14
+38
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25.10.2022 17:18
+25
Їм зараз ніколи. Вони нужденним сім'ям кацапських мобілізованих допомогу збирають.
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25.10.2022 17:22
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В оон покажіть сюжет падлам...
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25.10.2022 17:14 Ответить
Їм зараз ніколи. Вони нужденним сім'ям кацапських мобілізованих допомогу збирають.
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25.10.2022 17:22 Ответить
не плутайте, то червоний хрест.
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25.10.2022 19:02 Ответить
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25.10.2022 17:18 Ответить
ось таке буде з вами якщо голосувати за проросійскі партії в бахмуті.
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25.10.2022 17:19 Ответить
Думаєш, щось зміниться?
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25.10.2022 17:24 Ответить
ось приклад. буча. рускі убивали, убивали, різали, гвалтували цих довбаних бучан, а тільки наші війска їх відкинули, бучанске бидло на пасху поперлося в бучанскі церкви московского патріархату.
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25.10.2022 17:28 Ответить
ну вони ж вижили, то пішли дякувати кірілу, що їх не вбили
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25.10.2022 19:04 Ответить
бидла всюди вистачає, і їх як раз не вбивали і не різали, бо вони для русскіх "социально близкий елемент" мабуть, хоча потім скоріш за все все одно повбивали би їх, щоб не залишилося нікого, хто пам"ятає про Україну, на всяк випадок, але хиба вони будуть про то думати.
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25.10.2022 20:15 Ответить
Клепок у людей немає.як вже живете в рукотворній жопі від рф то нащо ж покійників проводжати.от і пішли за компанію втроє,як ще сина не взяли дивуюся
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25.10.2022 17:19 Ответить
Яким йолопом потрібно бути, щоб залишити свою дитину і вагітну дружину у Бахмуті під постійними обстрілами...
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25.10.2022 17:19 Ответить
Я теж відразу так подумала. Але ми не маємо права судити цих людей, вони мають право бути на своїй землі, а от рашистська погані ні.
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25.10.2022 17:53 Ответить
дык вроде победные реляции, Крым до конца года и т.п. - может и наслушались.
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25.10.2022 19:55 Ответить
це вже все неважливо, тепер тільки вислювлювати жаль, та молитися за хлопця.
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25.10.2022 20:17 Ответить
Хлопця доправили до родичів - можливо, вони розумніші за батьків...
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26.10.2022 01:08 Ответить
Нехай буде тричі проклятий КОЖЕН мацкаль від малого до старого!!
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25.10.2022 17:22 Ответить
амінь
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25.10.2022 17:36 Ответить
Нещасна дитина...
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25.10.2022 17:28 Ответить
Які безвідповідальні батьки.
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25.10.2022 17:40 Ответить
Чому? Пішли на похорон, хто ж знав, що прилетить...
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25.10.2022 21:27 Ответить
Бо не виїхали, маючи малих дітей.
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25.10.2022 21:42 Ответить
Є різні життєві ситуації, світ навколо нас не буває білим і чорним...
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25.10.2022 22:24 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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25.10.2022 17:45 Ответить
в буче,после оккупации,на общей сходке за приход рпц мп проголосовало 1800 человек,единогласно.............
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25.10.2022 18:02 Ответить
параша должна гореть в аду! Но будем откровенны, родители бросив ребенка шли не на похороны, а за чаркой.
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25.10.2022 19:05 Ответить
У вас, узкоязичних, можливо, ходять за чаркою, але нормальні люди йдуть на похорон лише щоб поховати небощика...
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25.10.2022 21:31 Ответить
По себе судите? Это в параше, самки готовы всех сыновей и не только, отправить на убой ради тарантасов, шуб и пр. херни...... родственные узы у лишнехромосомных отсутствуют, а у нормальных людей принято провожать близких в последний путь даже в военное время!!! И вместо того, чтобы хаять родителей стоило бы НИКОГДА не забывать ИЗ-ЗА КОГО случилась эта трагедия и тысячи других подобных!!!
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11.02.2023 15:42 Ответить
Russian FASCISTS must pay!
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25.10.2022 19:18 Ответить
Я так розумію хлопчика врятувала сусідка, але герої служать у поліції. Бляха, після такої кількості зрадників з числа поліцейських, краще цим слугам народу бути скромнішими і забути про піар.
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26.10.2022 00:08 Ответить
Есть ли у ребёнка родственники? Хочу оформить опекунство
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11.02.2023 15:50 Ответить
 
 