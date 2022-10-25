Полиция спасла из Бахмута 8-летнего мальчика: его папа и беременная мама погибли в результате обстрела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции спасли 8-летнего мальчика, который остался в Бахмуте в районе, куда практически нет доступа, родители ребенка погибли во время артиллерийского обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 8-летний Богдан остался один под обстрелами в районе, куда практически нет доступа. Его семью отняли россияне: папа и мама погибли на улице во время артиллерийского удара. Женщина была на 7 месяце беременности. Правоохранителям удалось забрать ребенка из-под огня. Сейчас Богдан находится в безопасном месте, за ним едут родные.

"В полицию поступила информация о том, что в Бахмуте нуждается в экстренной эвакуации ребенок. Район, где жил мальчик, – под постоянными ударами россиян, а пути к нему разрушены, добраться туда почти невозможно. Несмотря на это, был организован спасательный рейс. В состав экипажа вошли начальник отдела превенции, парамедики, работник службы по делам детей", – рассказали в Нацполиции.

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А также отметили, что часть дороги пришлось преодолевать пешком, оставив бронированный автомобиль. Сотрудники полиции разыскали ребенка, которого приютила соседка. Как оказалось, несколько дней назад родители оставили сына на попечении знакомой и отправились на похороны к своему родственнику. В этот момент рядом взорвался снаряд – супруги погибли от осколочных ранений.

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