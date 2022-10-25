РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11480 посетителей онлайн
Новости Видео Война
1 577 7

Сегодня был активный дипломатический день, мероприятия для Украины на всех уровнях, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 244-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня у нас был очень активный дипломатический день, мероприятия для Украины на всех уровнях – высшем, правительственном, парламентском.

Утром обратился к участникам Берлинской конференции, посвященной восстановлению и модернизации нашей страны. Ожидаем конкретные решения. Время не остановить, и зима близко.

В Хорватии начала работу Крымская платформа – на парламентском уровне. Мы обязательно освободим Крым, мы вернем эту часть нашего государства не только в общеукраинское пространство, но и в общеевропейское. Сегодня это еще раз подтвердили. И я благодарен всем нашим партнерам – а это почти 50 государств и международных организаций – которые помогают именно в парламентском формате.

Провел очень содержательные переговоры с прибывшим в Украину президентом Германии. Президент Штайнмайер сегодня посетил Черниговщину – районы, которые были в оккупации. Его там застала воздушная тревога. И собственно российский ракетный террор, применение врагом иранских дронов – это то, что было одной из основных тем на наших переговорах.

Говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и дальше будут только усиливаться", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Россия уничтожает все. Ракетами и дронами разрушено более трети энергетической отрасли Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20482)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пишуть (оперативноЗСУ), що щось влучило у окупантські склади *********** на Кінбурнській косі.
показать весь комментарий
25.10.2022 23:04 Ответить
"Хлопок" завезли - чмобікам білі шкарпетки в'яжуть
показать весь комментарий
25.10.2022 23:08 Ответить
Злые языки пишут, что Куйло запросило через Штангенциркуля минимум 2-недельное прекращение огня, чтобы подтянуть резервы, и именно это Штангель привёз в Киев, а не ириски.
показать весь комментарий
25.10.2022 23:09 Ответить
злые зрадойобские языки надо отрезать как головы кацапам
показать весь комментарий
25.10.2022 23:12 Ответить
Лучше отрезать тем, кто готов обсуждать со Штангенциркулем капитуляцию Украины.
показать весь комментарий
26.10.2022 08:39 Ответить
У пасажира ЗСУ всьо ОК.
показать весь комментарий
25.10.2022 23:17 Ответить
 
 