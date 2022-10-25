Сегодня был активный дипломатический день, мероприятия для Украины на всех уровнях, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 244-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня у нас был очень активный дипломатический день, мероприятия для Украины на всех уровнях – высшем, правительственном, парламентском.

Утром обратился к участникам Берлинской конференции, посвященной восстановлению и модернизации нашей страны. Ожидаем конкретные решения. Время не остановить, и зима близко.

В Хорватии начала работу Крымская платформа – на парламентском уровне. Мы обязательно освободим Крым, мы вернем эту часть нашего государства не только в общеукраинское пространство, но и в общеевропейское. Сегодня это еще раз подтвердили. И я благодарен всем нашим партнерам – а это почти 50 государств и международных организаций – которые помогают именно в парламентском формате.

Провел очень содержательные переговоры с прибывшим в Украину президентом Германии. Президент Штайнмайер сегодня посетил Черниговщину – районы, которые были в оккупации. Его там застала воздушная тревога. И собственно российский ракетный террор, применение врагом иранских дронов – это то, что было одной из основных тем на наших переговорах.

Говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и дальше будут только усиливаться", - сказал Зеленский.

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