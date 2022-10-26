ГБР задержало таможенника, который стал "заместителем министра промышленности" у оккупантов. ВИДЕО

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали предателя, назначенного оккупантами "заместителем министра по промышленности" Харьковщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале Государственного бюро расследований.

До активной фазы агрессии РФ коллаборант работал главным государственным инспектором одного из таможенных постов Харьковской таможни, а когда пришли россияне – стал "заместителем министра по промышленности" оккупационной администрации.

По данным следствия, предатель "сосредоточился" на активной вербовке местного населения для перехода на сторону РФ. В частности, он подбирал кадры для оккупационной таможни, которая должна была размещаться между временно оккупированной частью Харьковщины и так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Для кандидатов злоумышленник организовал обучение и проверял знание российского законодательства.

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Не считая того, он занимался и пропагандой. Требовал публично распространять символику страны агрессора, а также был одним из главных действующих лиц во время "празднования" дня флага РФ в Купянске.

Впрочем, запустить в работу оккупационную таможню ему так и не суждено. ВСУ уволили Купянск, а он решил скрыться в Харькове, где его место жительства установили и задержали работники ДБР.

Задержанному доложено о подозрении в добровольном занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти и пособничестве государству-агрессору (ч. 5 ст. 111-1 и ч. 1 ст. 111-2 УК Украины.)

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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