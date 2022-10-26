Белорусская пропаганда ответила ВСУ на призыв не воевать против Украины: "Не нагнетайте и не провоцируйте". ВИДЕО
Белорусские пропагандисты ответили ВСУ, призвавшим белорусов не воевать против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РБ.
"Белорусы отвечают тем, кто не понял. А может не хотел понимать." Если вы не хотите войны – ее не будет! Не провоцируйте нас, не пытайтесь запугивать, не нагнетайте и будет так, как вы хотите. Мы войны не хотим и никому не угрожаем. Но на вызовы и провокации ответим без промедления!", - говорится в сообщении.
Так, в видео пропаганды РБ упоминают о "дедах-прадедах, которые "пешком дошли до Берлина, потушили печи концлагерей и победили фашистов", а также говорят о "братских народах". Военные Беларуси также призвали "не нагнетать" ситуацию и "не провоцировать ".
Напомним, ранее ВСУ обратились к белорусам с призывом не воевать против Украины.
Вооруженные силы подчеркнули, что Украина никогда не угрожала Беларуси и с 24 февраля ни разу не ответила на удары по Украине и вторжение на ее землю с территории Беларуси. ВСУ призвали граждан Беларуси не выполнять приказы руководства о вступлении в войну против Украины и не делить с Россией ответственность за военные преступления.
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они ещё и целкой прикидываться!
Мы не мы, мы не хотим, то все вы...
А с чьей территории на Украину летят ракеты?
А с чьей территории наступал агрессор на Киев?!!!
Из Белорусии. Так кто «провоцирует» и « нагнетает»?
и ещё. Почему обращение белоруссов сделано не на белорусском языке?
или украинском языке?
Почему на русском???
понятно почему. Потому что там не только русские слова, но и «русская музыка».
подстилки, грязь московии
И правильно делает что очкует. Заслужил
І нам треба все пам'ятати хто у нас брат. Як сказав Христос - той хто тобі допоміг в важку хвилину той і брат .