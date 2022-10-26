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Белорусская пропаганда ответила ВСУ на призыв не воевать против Украины: "Не нагнетайте и не провоцируйте". ВИДЕО

Белорусские пропагандисты ответили ВСУ, призвавшим белорусов не воевать против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РБ.

"Белорусы отвечают тем, кто не понял. А может не хотел понимать." Если вы не хотите войны – ее не будет! Не провоцируйте нас, не пытайтесь запугивать, не нагнетайте и будет так, как вы хотите. Мы войны не хотим и никому не угрожаем. Но на вызовы и провокации ответим без промедления!", - говорится в сообщении.

Так, в видео пропаганды РБ упоминают о "дедах-прадедах, которые "пешком дошли до Берлина, потушили печи концлагерей и победили фашистов", а также говорят о "братских народах". Военные Беларуси также призвали "не нагнетать" ситуацию и "не провоцировать ".

Напомним, ранее ВСУ обратились к белорусам с призывом не воевать против Украины.

Вооруженные силы подчеркнули, что Украина никогда не угрожала Беларуси и с 24 февраля ни разу не ответила на удары по Украине и вторжение на ее землю с территории Беларуси. ВСУ призвали граждан Беларуси не выполнять приказы руководства о вступлении в войну против Украины и не делить с Россией ответственность за военные преступления.

Читайте: Россияне запускают дроны-камикадзе из белорусской части Чернобыльской зоны, - СМИ

Беларусь (7891) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+54
Офицерской совести и близко нет! Говорят про провокации и при этом молчат про обстрелы Украины с территории Белоруссии. Так кто после этого провокатор?
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26.10.2022 15:28
+49
Даремно Україна зверталася до цих дебілів за власною ініціативою. Сприйняли як слабкість. Їх треба п*здити за запуски ракет з їхньої території, а не закликати не нападати. Важко Україні дається розуміння державної незалежності і гідности.
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26.10.2022 15:28
+41
Білоруські пропагандисти - підтявкувачі російських.
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26.10.2022 15:26
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Ахренеть!
они ещё и целкой прикидываться!

Мы не мы, мы не хотим, то все вы...

А с чьей территории на Украину летят ракеты?
А с чьей территории наступал агрессор на Киев?!!!

Из Белорусии. Так кто «провоцирует» и « нагнетает»?

и ещё. Почему обращение белоруссов сделано не на белорусском языке?
или украинском языке?

Почему на русском???

понятно почему. Потому что там не только русские слова, но и «русская музыка».
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26.10.2022 17:46 Ответить
а прицільно стріляти по нашій енергосистемі, нехай навіть чужою зброєю та касапами-операторами - це не провокація. блд пистюки-брехуни безсовісні пропагандони в погонах
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26.10.2022 18:03 Ответить
Важко спілкуватися з тими, у кого завєти лєніна в голові.
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26.10.2022 18:20 Ответить
бульбаши... МЫ НЕ БЫЛИ И НИКОГДА НЕ БУДЕМ БРАТСКИМИ НАРОДАМИ... сейчас вы уже ссытесь, а через чес будете сраться... как расийские элитные кантемировские и таманские дивизии... вы - вонючее говно, которое будет уничтожено за пару дней... вся ваша элита - эта парадные шмони... ростом высок, но сырлив...
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26.10.2022 18:22 Ответить
.......і це після 8 міс безкарних обстрілів з Білорусії України,після заходу з Бульборуссії до нас російської Орди,після участі сябрів в окупації України (Київ і Херсон обл)...Думаю,замараний по самі пейси бульбобітумом і вагнерівцями віртузний членограй-піаніст змовчить і сябри ще сміливіше запускатимуть Шахеди по нас. Це )(уйня,що ми сидимо без світла,тепла,під сяброобстрілами,кажуть,у печерському бункері стабілізаційних відключень тепла і світла немає, суцільна Хайфа!
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26.10.2022 18:27 Ответить
********. Как и их картфельный бацька.
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26.10.2022 18:50 Ответить
картопляні дегенерати щось там скулять, вони не варті наших героїв, але при зустрічі будуть ходити під себе від страху, продажні ушльопки
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26.10.2022 19:18 Ответить
Бульбофюреські шістки вийшли і "тіпа"відповіли...Це все навколо престольна мішура,вони дуже сильно перевищують свої можливості,тому так зверхньо відповідають...Дідів на палках своїх згадали, і не один не знає білоруської мови,"всьо па макшанські" Ну що робитиЮми їх попередили,а далі буде...
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26.10.2022 19:23 Ответить
Гавнюки бульбофашистские....
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26.10.2022 19:38 Ответить
шлюхи куйловские, живут на подачки 👎👎👎
подстилки, грязь московии
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26.10.2022 19:43 Ответить
Навіщо я це подивилася? Відчуття огиди... хочу помитися...
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26.10.2022 23:01 Ответить
Лука верещит от страха - он за то что поддержал путлера и дал свою территорию для весенней атаки на Украину ждет и заслуженно грандиозных пис----лей и очкует непадетски.
И правильно делает что очкует. Заслужил
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26.10.2022 23:12 Ответить
Ми вас пропагандонів раком будемо ставити і голови крутити на 180 градусів.
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27.10.2022 00:24 Ответить
Коли ми переможемо , будуть скрізь кричати що ми брати . А поки що надуваються , погрожують.
І нам треба все пам'ятати хто у нас брат. Як сказав Христос - той хто тобі допоміг в важку хвилину той і брат .
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27.10.2022 06:51 Ответить
вся бульбашія нап'ялена на стрижень, і воно постійно цей штуцер (****) рухає, маючи в сраці (нас не залякаєш) на замовлення з часом почуємо спів Лучані Повороті, (брати українці не винаваті ми, нас змусили) ...
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27.10.2022 14:43 Ответить
А чого ви звертаєтесь до українців на свинособачій мові? А тому, що ви такі ж самі москалі. Білоруси воюють на стороні України в полку ім. Каліновського
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12.02.2023 16:50 Ответить
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