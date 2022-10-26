Оккупанты, убегая от бойцов ВСУ, оставили новенькие пулеметы ДШК и большое количество патронов к ним. ВИДЕО

Убегая от украинских воинов, оккупанты оставили несколько новеньких крупнокалиберных пулеметов и большое количество патронов к ним.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из украинских воинов опубликовал видеозапись с трофейным оружием. Его количество вызвало у бойца искреннюю радость и восхищение.

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