Оккупанты, убегая от бойцов ВСУ, оставили новенькие пулеметы ДШК и большое количество патронов к ним. ВИДЕО
Убегая от украинских воинов, оккупанты оставили несколько новеньких крупнокалиберных пулеметов и большое количество патронов к ним.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из украинских воинов опубликовал видеозапись с трофейным оружием. Его количество вызвало у бойца искреннюю радость и восхищение.
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ТЕПЕР ВСІ РОЗУМІЮТЬ НАВІЩО ДАРУНКИ ЗАЛИШАЮТЬ????
ЩОБ, С**А НЕ ВСПІЛИ ЖОПУ ВІДІРВАТИ D
Страшніхен украінен кролен - пісюрен разом з яйкен обгризайт на разихтен. Зразен... По колінен...
HімціРузьге швидко так втікали,
Же зброю в лісі полишали
Лишили з мотором ровери,
Нови манліхєр машингери
Від мєсєршміту бензобаки,
Жовнірськи сапоги і різні лахи (с)
А наші услід їм постріли били.
Расейский солдат одет в китайскую униформу, беларускую обувку, вооружен иранским калашматом и кушает прошлогоднюю кукурузу с полей Украины. Мечта!
(Між іншим - тачанка це якраз і є "прототип" пікапа" Як "пікап" був розроблений виробниками спеціально як "легковий автомобіль для сільської місцевості з підвищеною прохідністю" - саме для цього були розроблені в 19 столітті й "тачанки" Зброю і туди й туди розмістили пізніше! )
https://focus.ua/uk/*******-novosti/534592-v-ukraine-likvidirovali-29-letnego-rossiyanina-kotorogo-na-voynu-otpravila-zhena-foto
Конструкция 1938 года и практически без изменений выпускается до сегодня.
Такий сюрпрайз зробили нам кацапи рукожопі.
- М. Жванецкий -
Другий раз стверджують, що росіский лендліз самий потужний, наші мають багато покинутої зброї і ***********.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989) Афганская война (1979-1989) (как со стороны СА https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 ВС СССР , так и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD афганских партизан ). С помощью ДШК душманы сбили ряд советских самолётов и вертолётов (в частности, реактивные истребители-бомбардировщики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-17 Су-17 3 апреля 1986, 22 октября 1986, 19 июня 1987)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A8%D0%9A#cite_note-22 [22] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A8%D0%9A#cite_note-23 [23]