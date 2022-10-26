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Оккупанты, убегая от бойцов ВСУ, оставили новенькие пулеметы ДШК и большое количество патронов к ним. ВИДЕО

Убегая от украинских воинов, оккупанты оставили несколько новеньких крупнокалиберных пулеметов и большое количество патронов к ним.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из украинских воинов опубликовал видеозапись с трофейным оружием. Его количество вызвало у бойца искреннюю радость и восхищение.

Внимание! Ненормативная лексика!

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оружие (10219) трофеи (180)


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Топ комментарии
+95
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26.10.2022 21:15
+36
Всі ці патрони повернути москалям. Прицільно.
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26.10.2022 21:18
+33
Москалі тікали аж лапті губили

А наші услід їм постріли били.
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26.10.2022 21:17
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26.10.2022 21:15 Ответить
Не всі ваш гумор розуміють)
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26.10.2022 21:27 Ответить
Кацапи не розуміють, це 100-відсотково.
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26.10.2022 21:34 Ответить
А командуючий герасимов мабуть таки зрозумів би
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26.10.2022 22:05 Ответить
У нього (герасимова) патерь нет !
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27.10.2022 14:53 Ответить
Вона би в втопила Герасима.
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26.10.2022 21:36 Ответить
Так наша Муму і зробила б.
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27.10.2022 00:34 Ответить
ААЗАЗАЗАЗ
ТЕПЕР ВСІ РОЗУМІЮТЬ НАВІЩО ДАРУНКИ ЗАЛИШАЮТЬ????
ЩОБ, С**А НЕ ВСПІЛИ ЖОПУ ВІДІРВАТИ D
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26.10.2022 23:44 Ответить
Тургенев Ахтунг! Злюкен собакирен! За яйцен клац-клац. Зубен зи дойч.
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26.10.2022 21:29 Ответить
Ніхт. Добряйніше цуцирен рашке.
Страшніхен украінен кролен - пісюрен разом з яйкен обгризайт на разихтен. Зразен... По колінен...
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27.10.2022 00:41 Ответить
впевненний, що тоді б вона не тільки втопила б гєрасіма, а ще й би перегризла горло барині
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26.10.2022 21:40 Ответить
герасим был орком и не любил юмор.
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26.10.2022 21:45 Ответить
то не герасим то анфис по книге угрюм гора
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26.10.2022 22:06 Ответить
ugrium reka, ni?
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27.10.2022 04:18 Ответить
у рибалки (рыбака🏑) !!!
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28.10.2022 16:22 Ответить
Самая вдалая шутка 4 квартала этого года! Патрон взглядом провожает уплывающую фурагу утопленика. Осталось только дополнить из той той же литературы 19 века часть стишка классика, как дней через 10 на этом же месте---, тятя-тятя, наши сети, притащили мертвеца,, .
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26.10.2022 21:58 Ответить
I just printed the poster of it and hung it in my office.
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26.10.2022 22:10 Ответить
Hімці Рузьге швидко так втікали,
Же зброю в лісі полишали
Лишили з мотором ровери,
Нови манліхєр машингери
Від мєсєршміту бензобаки,
Жовнірськи сапоги і різні лахи (с)
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26.10.2022 21:16 Ответить
Брати Гадюкіни - се істинні пророки є!!!!!
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26.10.2022 21:34 Ответить
Москалі тікали аж лапті губили

А наші услід їм постріли били.
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26.10.2022 21:17 Ответить
Гарно кажешь)
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26.10.2022 21:25 Ответить
Це слова з пісні батько наш Бандера, Україна мати.
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26.10.2022 21:29 Ответить
Фігня якась.
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26.10.2022 23:26 Ответить
тогда удаляю...
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26.10.2022 23:41 Ответить
мат звучит как музыка !!!!!
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26.10.2022 21:18 Ответить
навпаки ... кому-як ...
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26.10.2022 23:04 Ответить
Всі ці патрони повернути москалям. Прицільно.
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26.10.2022 21:18 Ответить
Ні, тільки кулі з тих набоїв і відіслати їх крізь канал ствола тих залишених кулеметів.
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26.10.2022 21:35 Ответить
Тяжеловато будет чмобикам с одним калашом на троих
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26.10.2022 21:19 Ответить
Калаши русня скоро будет у персов покупать.
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26.10.2022 21:22 Ответить
Неее, не калаши а карамультуки. От англичан остались с 18 столетия.
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27.10.2022 18:05 Ответить
То раритеты, они стоя дорого, а иранский калаш один из самых дешевых.
Расейский солдат одет в китайскую униформу, беларускую обувку, вооружен иранским калашматом и кушает прошлогоднюю кукурузу с полей Украины. Мечта!
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27.10.2022 18:25 Ответить
Якщо перти з собою важке залізяччя то утікатимеш не так швидко. ЗСУ можуть наздогнати...
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26.10.2022 21:20 Ответить
ДШК в хорошем состоянии и с патронами для них гораздо лучше утесов. Так что есть теперь что на бронетехнику поставить!!!
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26.10.2022 21:20 Ответить
А ще можна розмістити на турелі і полювати на іранські "мопеди". Поблизу фронту це не завадило б. Мінус- робота тільки в світлу частину доби.
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26.10.2022 21:36 Ответить
Да, ДШК проектировали в том числе и как зенитный пулемет.
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26.10.2022 21:38 Ответить
ніт, трасуючі допоможуть і в ночі.
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26.10.2022 23:46 Ответить
Краще так, проти мопедів

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26.10.2022 22:27 Ответить
Важкуваті лише - не поносиш! Але на ******** "тачанках" - "пікапах" вони будуть непогано працювать " Летючі загони новітніх "махновців" матимуть зброю і можливість догнать противника!
(Між іншим - тачанка це якраз і є "прототип" пікапа" Як "пікап" був розроблений виробниками спеціально як "легковий автомобіль для сільської місцевості з підвищеною прохідністю" - саме для цього були розроблені в 19 столітті й "тачанки" Зброю і туди й туди розмістили пізніше! )
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27.10.2022 03:29 Ответить
Так наши и применили такие "тачанки" на харьковщине, это были Хаммеры с пулеметами Браунинг. Шайтан-арба для кацапов.
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27.10.2022 18:08 Ответить
Російська версія ленлізу для ВСУ.
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26.10.2022 21:22 Ответить
москалей оскорбляет каждое слово, которое вы только что сказали.
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26.10.2022 21:34 Ответить
ПОКИДЬКИ
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26.10.2022 21:24 Ответить
А де ненорматив? Суто констатація фактів!
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26.10.2022 21:24 Ответить
шоб потролити,..шойгу..як виписав подяку,прямо в міноборони рф.. від ЗСУ
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26.10.2022 21:25 Ответить
Черговий лендліз .
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26.10.2022 21:25 Ответить
"Тікати з дшк на горбу така собі лотерея"... (ваня)
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26.10.2022 21:27 Ответить
Важко уявити скільки важе ящик з треми
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26.10.2022 21:29 Ответить
Йди, не будь боягузом, захищатимеш мене і наших дітей.
https://focus.ua/uk/*******-novosti/534592-v-ukraine-likvidirovali-29-letnego-rossiyanina-kotorogo-na-voynu-otpravila-zhena-foto
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26.10.2022 21:29 Ответить
Нехай пулі з ДШК наздоганяють орків,та двухсотят їх!
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26.10.2022 21:30 Ответить
Впечатляет.
Конструкция 1938 года и практически без изменений выпускается до сегодня.

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26.10.2022 21:30 Ответить
Еще при союзе перестали выпускать. Заменили на утес, которой по убойности хуже, там даже патрон по энергетике меньше, хотя калибр одинаковый.
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26.10.2022 21:36 Ответить
Взагалі то, на фото кулемет НСВ-12,7, виготовляємий з 1972 року.
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26.10.2022 22:20 Ответить
С трубкой для плевания шариками из промокашки?
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27.10.2022 12:16 Ответить
Обращение кацапов к путину на фоне своих мертвых товарищей https://twitter.com/i/status/1585299983108276226 ЄПІЧНЕ ВІДЕО
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26.10.2022 21:35 Ответить
Классный подгон и, главное, вовремя,- хорошая мухобойка для иранских дронов, - ведомству шойги зачьод 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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26.10.2022 21:36 Ответить
це подаруночки від "пульомьотной дівізіі гвардії якогось там ***" від смердючих вузькооких з далекого сходу параші - йой аж ціла дівізія припхалась... дебіли ну нє трахали би там собі кацапських самок....ан ні, тепер удобрюють українскі чорноземи....
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26.10.2022 21:37 Ответить
Ленд-ліз від рашки.))))))))))
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26.10.2022 21:41 Ответить
У дервишей-бородачей есть конкуренты в рашистском ВПК, поэтому подгон Украине без условий и без компенсаций.
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26.10.2022 21:43 Ответить
свино-быдло
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26.10.2022 21:48 Ответить
Чудово,Костянтин,чудово!!! Це гарні машинкі.
Такий сюрпрайз зробили нам кацапи рукожопі.
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26.10.2022 21:50 Ответить
Я не Костянтин... всеодно чудово 🤔🧐😁
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26.10.2022 23:21 Ответить
Нормально, Григорий! Отлично, Константин!

- М. Жванецкий -
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27.10.2022 09:34 Ответить
Один раз кажуть що москалів випирають на війну без зброї.
Другий раз стверджують, що росіский лендліз самий потужний, наші мають багато покинутої зброї і ***********.
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27.10.2022 08:34 Ответить
Между прочим ДШК применяется и для зенитных целей!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989) Афганская война (1979-1989) (как со стороны СА https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 ВС СССР , так и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD афганских партизан ). С помощью ДШК душманы сбили ряд советских самолётов и вертолётов (в частности, реактивные истребители-бомбардировщики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-17 Су-17 3 апреля 1986, 22 октября 1986, 19 июня 1987)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A8%D0%9A#cite_note-22 [22] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A8%D0%9A#cite_note-23 [23]
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27.10.2022 11:55 Ответить
Пулеметов много не бывает, особенно когда воюешь с ордой.
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27.10.2022 12:18 Ответить
 
 