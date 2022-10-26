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Писатель Джордж Мартин высказался о ядерной угрозе от России: Я хотел бы иметь дракона, чтобы полететь на нем в Кремль. ВИДЕО

Американский писатель Джордж Мартин, известный циклом фэнтезийных романов "Песнь льда и пламени", высказался об угрозе ядерной войны со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ютуб-канал ток-шоу The Late Show со Стивеном Кольбером.

Ведущий передал писателю вопросы аудитории, касающиеся перспектив фантастики, в частности, в предвидении будущего. Джордж Мартин размышлял об основных темах этого жанра литературы. Он напомнил, что в 1950–1960-х боялись ядерной угрозы.

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"Впоследствии мы перестали беспокоиться об этом. Мы начали беспокоиться о зомби-апокалипсисе. Но внезапно ядерная война выглядит все более реалистичной", - сказал писатель.

Он отметил, что у современных людей есть уже реальный опыт пандемии. И в этом контексте, считает Мартин, очень важно, чтобы были оптимисты, имеющие варианты действий для сохранения цивилизации при любых ужасающих ситуациях. К примеру, изменения климата или ядерной катастрофы.

"Что мы будем делать, если Путин действительно применит ядерное оружие? Что бы мы хотели сделать? Я хотел бы иметь дракона, чтобы полететь на нем в Кремль, но… Я не знаю…" - сказал он.

На этом моменте раздался смех аудитории. Когда он утих, Кольбер поинтересовался, не потерял ли Мартин веру в силу научной фантастики как варианта видения будущего. Писатель подтвердил это.

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Автор: 

писатель (200) путин владимир (31270) россия (95546) США (26672) шоу (112) ядерная безопасность (495)


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‼️‼️‼️Треба відомих письменників запросити до України
УЯВИТЬ СКІЛЬКІ прекрасних творів вони напишуть про Україну і героїзм українців

кацапи тисячу раз проклянуть себе , що полізли в Україну
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26.10.2022 21:47 Ответить
В ті роки боялись ядерної війни, тому у старих будинках і є бомбосховища з запасним виходом.
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26.10.2022 21:47 Ответить
Ну так переговори и купите пару F16 или что получше.
Будет им дракон
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26.10.2022 21:57 Ответить
Есть и получше драконы у США, было бы желание. F-35, MQ-9 Reaper, MQ-1C Grey Eagle...
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27.10.2022 00:02 Ответить
Що ми робитимемо, якщо Путін дійсно застосує ядерну зброю? Джерело: Может соило об этом подумать когда снимали санкции с Северного Потока ?
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26.10.2022 22:36 Ответить
по ходу игра престолов в раше табу
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26.10.2022 22:47 Ответить
Взагалі, то фантасти по суті є оракулами...є версія, що драконами називали ракети попередньої цивілізації.
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26.10.2022 22:58 Ответить
Був тут в нас один фантаст, на Марс мріяв полетіти... Я про що: не відпускайте Мартіна на маскву.
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26.10.2022 23:30 Ответить
А дракон по имени ТОМАГАВК не подойдёт?
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27.10.2022 12:07 Ответить
 
 