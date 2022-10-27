Нацгвардейцы 10 дней под шквальным почти круглосуточным огнем удерживают Белогоровку в Луганской области. ВИДЕО

Последние 10 суток были очень трудными для калиновских нацгвардейцев. Они под шквальным почти круглосуточным огнем удерживают населенный пункт Белогоровка на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Национальной гвардии Украины.

Как отмечает военнослужащий 8-го полка НГУ с позывным Журналист, удержать этот населенный пункт для сил обороны было и чрезвычайно важно, ведь это первый освобожденный населенный пункт в Луганской области.: "Долгое время уже здесь ведутся бои с регулярными силами России и вагнеровцами. Не обошлось и без потерь среди наших побратимов. Но несмотря ни на что ни один нацгвардеец не упал духом и не сложил оружия. Будем стоять до последнего".

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