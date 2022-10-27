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Нацгвардейцы 10 дней под шквальным почти круглосуточным огнем удерживают Белогоровку в Луганской области. ВИДЕО

Последние 10 суток были очень трудными для калиновских нацгвардейцев. Они под шквальным почти круглосуточным огнем удерживают населенный пункт Белогоровка на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Национальной гвардии Украины.

Как отмечает военнослужащий 8-го полка НГУ с позывным Журналист, удержать этот населенный пункт для сил обороны было и чрезвычайно важно, ведь это первый освобожденный населенный пункт в Луганской области.: "Долгое время уже здесь ведутся бои с регулярными силами России и вагнеровцами. Не обошлось и без потерь среди наших побратимов. Но несмотря ни на что ни один нацгвардеец не упал духом и не сложил оружия. Будем стоять до последнего".

Смотрите: В Харьковской области гвардейцы обустроили позиции и готовятся дать отпор оккупантам при повторной попытке наступления. ВИДЕО

Национальная гвардия (2121) Луганская область (6497)


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Топ комментарии
+31
Молимось за Вас , дорогі наші синочки 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

і дякуємо за мужність і стійкість та повертайтеся живими ‼️‼️
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27.10.2022 13:31
+22
Шо за прикол? А нельзя как-то химерами порешать? Потому что "стоять до последнего" - это не наши методы. Не?
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27.10.2022 13:22
+21
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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27.10.2022 13:33
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Шо за прикол? А нельзя как-то химерами порешать? Потому что "стоять до последнего" - это не наши методы. Не?
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27.10.2022 13:22 Ответить
Молимось за Вас , дорогі наші синочки 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

і дякуємо за мужність і стійкість та повертайтеся живими ‼️‼️
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27.10.2022 13:31 Ответить
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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27.10.2022 13:33 Ответить
Є багато нюансів на кожній ділянці фронту,про які ми не знаємо.
Тому,довіряєм ЗСУ.
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27.10.2022 14:34 Ответить
Воїн так каже про поранення, як просто захотів купити морозива. Наша сила. Одуження, тобі, воїне.
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27.10.2022 13:45 Ответить
Це старе відео, не знаю яким чином воно має відношення до сьогоднішньої ситуації.
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27.10.2022 14:26 Ответить
Яке старе відео? Це відео зі сторінки НГУ 3028 (Калинівка) від 27.10.22. Я особисто знаю одного воїна показаного в цьому відео!
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28.10.2022 20:53 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.10.2022 19:34 Ответить
 
 