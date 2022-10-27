В оккупированном Шахтерске в Донецкой области снова масштабный пожар, горит нефтебаза. ВИДЕО

Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области снова возник масштабный пожар, горит нефтехранилище.

Об этом сообщают пропагандисты из РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

По данным роспропаганды, ВСУ якобы обстреляли из HIMARS нефтебазу, в результате чего пострадали 4 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Шахтерске Донецкой области сильный пожар в районе железнодорожного вокзала.

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