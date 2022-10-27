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В оккупированном Шахтерске в Донецкой области снова масштабный пожар, горит нефтебаза. ВИДЕО

Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области снова возник масштабный пожар, горит нефтехранилище.

Об этом сообщают пропагандисты из РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

По данным роспропаганды, ВСУ якобы обстреляли из HIMARS нефтебазу, в результате чего пострадали 4 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Шахтерске Донецкой области сильный пожар в районе железнодорожного вокзала.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Шахтерске "бавовна", горят ГСМ. ВИДЕО

пожар (5948) Донецкая область (9656)


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Топ комментарии
+22
гори, гори ясно...что бы не погасло...
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27.10.2022 16:39
+16
Орки похвалилися що в перший раз не все згоріло, відосік навіть зняли.
Відкоректували...
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27.10.2022 16:43
+15
Сепары, хватит себя обстреливать и плодить фейки !
У вас нет нефтебаз - мы ж вас 8 лет бомбили !?
И вообще, всё это - провокация с применением грязных ГСМ....
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27.10.2022 16:48
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гори, гори ясно...что бы не погасло...
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27.10.2022 16:39 Ответить
"..Интересно, что незадолго до второго прилета оккупационные информресурсы показали видео с места атаки и похвастались тем, что с первого раза у них еще остались невредимые цистерны. Таким образом, РосСМИ сами же выступили «наводчиками» украинского огня." )
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27.10.2022 19:26 Ответить
так, в нас теж корисних ідіотів вистачає...
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27.10.2022 19:50 Ответить
и все они из офиса ермака-зеленского или его советников
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28.10.2022 01:18 Ответить
Так и не погаснет, водой тушить, идиоты)))
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28.10.2022 10:07 Ответить
Супер !!! що згорить то не зігниє !!!
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27.10.2022 16:42 Ответить
Орки похвалилися що в перший раз не все згоріло, відосік навіть зняли.
Відкоректували...
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27.10.2022 16:43 Ответить
Давай пікчу про котиків з бавовною і хаймерсами!
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27.10.2022 16:44 Ответить
Знайшов....
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27.10.2022 16:49 Ответить
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27.10.2022 16:57 Ответить
Сепары, хватит себя обстреливать и плодить фейки !
У вас нет нефтебаз - мы ж вас 8 лет бомбили !?
И вообще, всё это - провокация с применением грязных ГСМ....
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27.10.2022 16:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MbEvsYcQoi0
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27.10.2022 16:49 Ответить
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27.10.2022 16:54 Ответить
Шо опять?
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27.10.2022 16:52 Ответить
Ну и отличненько.
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27.10.2022 16:53 Ответить
Когда они уже накурятся...
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27.10.2022 16:55 Ответить
Апять курілі в нЄпАложьЄном мЄстьЙЄ?
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27.10.2022 16:56 Ответить
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27.10.2022 16:59 Ответить
Как важно анализировать соц сети. Враги кстати тоже имеют пообъектних аналитиков.Имеют сканери сотовых сетей.Тщеславие погубило немало наших Захисникив
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27.10.2022 17:00 Ответить
а ты откуда знаешь про "пообъектних аналитиков"? рабоатешь на них?
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28.10.2022 01:19 Ответить
Мені нравіца як воно горить. Як люди суєтяца, пожарки приїжають. Вата в шоке, глаза аж вилязять у них. Ну а мені це по приколу.
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27.10.2022 17:22 Ответить
То вся вода до дупи дверцята - поки все не згорить не погасне.
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27.10.2022 17:22 Ответить
Та так,але друга *бочка*вціліє.
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27.10.2022 20:49 Ответить
 
 