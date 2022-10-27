"#обаный в рот! Бл#дь!", - после взрыва рядом, англоязычный кремлевский пропагандист резко перешел на родной язык. ВИДЕО

Во время съемок сюжета кремлевский англоязычный пропагандист из Russia Today резко перешел на родной язык в тот момент, когда неподалеку произошел взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись на которой зафиксированный этот момент опубликован в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

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