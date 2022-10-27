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"#обаный в рот! Бл#дь!", - после взрыва рядом, англоязычный кремлевский пропагандист резко перешел на родной язык. ВИДЕО

Во время съемок сюжета кремлевский англоязычный пропагандист из Russia Today резко перешел на родной язык в тот момент, когда неподалеку произошел взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись на которой зафиксированный этот момент опубликован в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

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пропаганда (3676) русский язык (572)


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Топ комментарии
+87
Штирлиц никогда не был так близок к провалу
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27.10.2022 17:43
+51
наклал полные ретузы )))
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27.10.2022 17:43
+39
Це радистка кет спалилась при родах. А кацап загадивши скрепами штаники.
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27.10.2022 17:43
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Штирлиц никогда не был так близок к провалу
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27.10.2022 17:43 Ответить
наклал полные ретузы )))
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27.10.2022 17:43 Ответить
Це радистка кет спалилась при родах. А кацап загадивши скрепами штаники.
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27.10.2022 17:43 Ответить
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27.10.2022 17:43 Ответить
усрался на радном язикє...
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27.10.2022 21:23 Ответить


вОнюшка из паРаша тудэй очень-на обосралсИ ))
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27.10.2022 17:44 Ответить
Поверте в таких ситуациях не только на родной переходят, а еще и ссутся
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27.10.2022 17:44 Ответить
свинособака згадала скрєпи
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27.10.2022 17:44 Ответить
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27.10.2022 18:56 Ответить
Это пока-что только момент зачатия ...
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27.10.2022 22:24 Ответить
Вот ужас то какой, теперь английский уже не вспомнит никогда... а-я-яй))
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27.10.2022 17:45 Ответить
А якщо Орбану і Берлусконі прищимити яхалі дверима, то туж перейдуть на кацапську?
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27.10.2022 19:06 Ответить
Звісно!
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27.10.2022 21:06 Ответить
Отака фігня, кацапи, а ви думали ЗСУ з вами гратись буде ))
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27.10.2022 17:45 Ответить
Ох і ******-кацапська !??
Нічого , буде наука дурневі - бо дибіл .
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27.10.2022 17:45 Ответить
девушку можно вывезти из рашки, а вот рашку из девушки ...
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27.10.2022 17:45 Ответить
Згідно данних місцевої влади ****** В РОТ *****!!!!
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27.10.2022 17:47 Ответить
Да, він такий.

В прямом смислє такий, як сам сказав
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27.10.2022 17:48 Ответить
В принципе и так видно,что рожа костромская.
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27.10.2022 17:52 Ответить
пропегендіст зробив короткий але правдивий висновок
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27.10.2022 17:52 Ответить
***** "#обаный в рот! бл#дь!"...
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27.10.2022 17:55 Ответить
нет более подлого и коварного существа, чем кацап ...
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27.10.2022 17:56 Ответить
mnogie ob etom povtoriajutsia, no každyj raz eta fraza dušu sogrevaet...
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28.10.2022 02:25 Ответить
Что у англоязычного кацапа на уме, то у русскоговорящего на языке - и ёпаный он не только в рот, и он не только бл*дь...
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27.10.2022 17:59 Ответить
"Зачатие в рот приходится,
А роды, сквозь ноздрю." - размножение касаба... =)
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27.10.2022 18:01 Ответить
Крім російських матюків ми інші слова скоро забудемо.
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27.10.2022 18:03 Ответить
аааахахах. сила привычки... ибио мать
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27.10.2022 18:04 Ответить
Все мы не святые и все ругаемся матом.
Кроме орков.
Они матом не ругаются.
Они на ЁМ РАЗГОВАРИВАЮТ.

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27.10.2022 18:05 Ответить
Здається, все ж таки, матюкнувся оператор
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27.10.2022 18:11 Ответить
Наверно тоже англоговорящий как и корреспондент.
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27.10.2022 18:57 Ответить
надеюсь следующая прилетит ему как раз в тот самый его рот.
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27.10.2022 18:35 Ответить
ні, то він англійською сказав "твій кролик написав"
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27.10.2022 18:41 Ответить
А на каких фронтах еще один англомовный? (гришка глиномес) ?
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27.10.2022 18:51 Ответить
скрєпно
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27.10.2022 19:18 Ответить
Герої, мать вашу! Пришліть Красовського, він нічого не боїться...
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27.10.2022 19:27 Ответить
Очень скрепно.
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27.10.2022 21:02 Ответить
Який він нафіг «англомовний»!?!? З одного вимова слова «authorities" лізе смердячаПенза.
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27.10.2022 23:55 Ответить
Бггг. Самий короткий репортаж, який мені доводилось бачити
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28.10.2022 08:52 Ответить
Ось що бавовна животворяща робить!
Згадав "радной изьік"🤭
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28.10.2022 12:43 Ответить
 
 