"#обаный в рот! Бл#дь!", - после взрыва рядом, англоязычный кремлевский пропагандист резко перешел на родной язык. ВИДЕО
Во время съемок сюжета кремлевский англоязычный пропагандист из Russia Today резко перешел на родной язык в тот момент, когда неподалеку произошел взрыв.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись на которой зафиксированный этот момент опубликован в соцсетях.
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вОнюшка из паРаша тудэй очень-на обосралсИ ))
Нічого , буде наука дурневі - бо дибіл .
В прямом смислє такий, як сам сказав
А роды, сквозь ноздрю." - размножение касаба... =)
Кроме орков.
Они матом не ругаются.
Они на ЁМ РАЗГОВАРИВАЮТ.
Згадав "радной изьік"🤭