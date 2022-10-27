"Ради победы и ВСУ украинский народ снимет для армии последнюю рубашку", - капитан Салатенко. ВИДЕО

Капитан ВСУ, депутат и экс-председатель Сумского областного совета Семен Салатенко в большом интервью рассказал о своей российско-украинской войне ТРК ВИДИКОН

Как сообщает Цензор.НЕТ, разговор с офицером опубликован на странице сумской телерадиокомпании "Видикон".

В разговоре с журналистом Салетенко рассказал о своей дороге в армию, о боях на Донбассе в составе полка "Днепр-1", о полномасштабном вторжении российских оккупантов и ожесточенных боях с ними.

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