"Ради победы и ВСУ украинский народ снимет для армии последнюю рубашку", - капитан Салатенко. ВИДЕО
Капитан ВСУ, депутат и экс-председатель Сумского областного совета Семен Салатенко в большом интервью рассказал о своей российско-украинской войне ТРК ВИДИКОН
Как сообщает Цензор.НЕТ, разговор с офицером опубликован на странице сумской телерадиокомпании "Видикон".
В разговоре с журналистом Салетенко рассказал о своей дороге в армию, о боях на Донбассе в составе полка "Днепр-1", о полномасштабном вторжении российских оккупантов и ожесточенных боях с ними.
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Бо якщо нас не захистить ЗСУ, то ту сорочку разом із шкірою знімуть кати рашисти
Україна переможе!
Шмигаль та Резніков старанно замовчують це!!
Стефанчуку-Зеленському теж якось неловко дивитися Українцям в очі!!!
https://showbiz.24tv.ua/yevgen-koshoviy-prokomentuvav-nagorodi-vid-zelenskogo-heyt-cherez_n2167124
Слава Захисникам України!
‼️❤️🇺🇦⚔️😡👏✌️✊👍🇺🇸🇬🇧😠🇪🇺‼️❤️🇺🇦⚔️
http://loveread.ec/view_global.php?id=53585 Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ion-Mihay-Pachepa Ион Михай Пачепа , http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ronald-Ryichlak Рональд Рычлак