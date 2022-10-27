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"Ради победы и ВСУ украинский народ снимет для армии последнюю рубашку", - капитан Салатенко. ВИДЕО

Капитан ВСУ, депутат и экс-председатель Сумского областного совета Семен Салатенко в большом интервью рассказал о своей российско-украинской войне ТРК ВИДИКОН

Как сообщает Цензор.НЕТ, разговор с офицером опубликован на странице сумской телерадиокомпании "Видикон".

В разговоре с журналистом Салетенко рассказал о своей дороге в армию, о боях на Донбассе в составе полка "Днепр-1", о полномасштабном вторжении российских оккупантов и ожесточенных боях с ними.

Читайте: Пять лет назад героически погиб украинский воин Юрий Татарчук (позывной Кум), спасая жизни своих товарищей, - Салатенко

Салатенко Семен (10)


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Топ комментарии
+41
Украинский народ снимет, тут даже нет темы для обсуждения. Только вот эта сорочка может вместо ЗСУ оказаться в сундуках всяких дерьмаков.
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27.10.2022 18:02
+20
Важливо не плутати український народ з слугами народу...
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27.10.2022 18:02
+20
Знімемо і віддамо, наші Воїни нехай не турбуються!
Бо якщо нас не захистить ЗСУ, то ту сорочку разом із шкірою знімуть кати рашисти
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27.10.2022 18:03
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Украинский народ снимет, тут даже нет темы для обсуждения. Только вот эта сорочка может вместо ЗСУ оказаться в сундуках всяких дерьмаков.
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27.10.2022 18:02 Ответить
нажаль дуже часто саме так і відбувається...
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27.10.2022 18:04 Ответить
Воно то так, але можна донатити людям, які заслуговують на довіру та мають прямий контакт з підрозділами, так щоб до розподілу допомоги чиновниками справа не дійшла. Стерненко та Гончаренко, наприклад,перевірені люди, яким можна довіряти.
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27.10.2022 18:36 Ответить
Сестры Перемоги, Повернись живим. Мы с 2014 только туда, и всех сочувствующих туда направляем.
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27.10.2022 18:39 Ответить
Важливо не плутати український народ з слугами народу...
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27.10.2022 18:02 Ответить
Мабуть, Слуги разом з фірташем каламойським готують до застосування в тилу батальни з БЗДІЖенців Монако та Відень, Берлін разом з ескадрою яхт на Півдні Франції !! Хорошковський генерала не дарма від Ющенка отримав, багатоходовочка….
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27.10.2022 18:35 Ответить
знімемо і не сумнівайтеся,думаю усі розуміють,якщо ми програємо то усі дружно поїдимо в Сибір валити ліс Кітайцям,тільки ось сорочок то якраз вже майже не залишилось
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27.10.2022 18:03 Ответить
Знімемо і віддамо, наші Воїни нехай не турбуються!
Бо якщо нас не захистить ЗСУ, то ту сорочку разом із шкірою знімуть кати рашисти
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27.10.2022 18:03 Ответить
И народ снимет и с народа снимут ради своих " зарплат " .
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27.10.2022 18:04 Ответить
Зніме,якщо зелені вилупки не здеруть її з народу раніше.
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27.10.2022 18:04 Ответить
Віддати сорочку корупціонерам і вмерти з голоду? В Україні неконтролюємий грошовий потік. Навпаки треба народу одягати цю сорочку при війні а всяких покидків у правліні трусити...Так ні, він каже щоб народ роздягався...
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27.10.2022 18:06 Ответить
Ага, 73% невідомо чим потрусили і маємо чуму зелену на всі наші голови..
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27.10.2022 18:10 Ответить
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27.10.2022 18:10 Ответить
Народ при цих цінах і так ледве виживає, але при тому ще й скидається скільки може.
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27.10.2022 18:12 Ответить
Мочіть орків, хлопці!
Україна переможе!
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27.10.2022 18:13 Ответить
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27.10.2022 18:16 Ответить
Жодного з квартальних гнид до війська «чомусь» не призвали Центри комплектування!!!
Шмигаль та Резніков старанно замовчують це!!
Стефанчуку-Зеленському теж якось неловко дивитися Українцям в очі!!!
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27.10.2022 18:27 Ответить
Нагадаємо, з нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський https://24tv.ua/zelenskiy-nagorodiv-pritulu-vereshhuk-koshovogo-danilka-inshih_n2146182 нагородив Євгена Кошового та Олександра Пікалова орденом "За заслуги" III ступеня.
https://showbiz.24tv.ua/yevgen-koshoviy-prokomentuvav-nagorodi-vid-zelenskogo-heyt-cherez_n2167124
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28.10.2022 19:03 Ответить
невже на сраці портрет зеленського намалював..орденоносец херов.
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29.10.2022 01:12 Ответить
So it should be!
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27.10.2022 18:18 Ответить
За Україну потрібно не УМИРАТИ, а УБИВАТИ рашистІв ***** та гнид, які наживаються на горі Українців !!!
Слава Захисникам України!
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27.10.2022 18:23 Ответить
Зачем мне мильен, если в случае прихода рашистов останусь и без мильена, и без дома, и скорее всего без жизни? Так не лучше ли поддержать наших защитников!Надеюсь это все понимают
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27.10.2022 18:25 Ответить
З москаля зніму, точно, не пошкодую. А у нас тут МО гроші має стільки, що незнає куди дівати так, що аж нещодавно закупило альпіністською спорядження (взагалі це що, тема нагальна?!) на ДЕСЯТКИ мільйонів гривень!! Це ж які пришелепки там сидять коли кожен день волонтери зшибають на дроны і тепловізори?!
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27.10.2022 18:47 Ответить
А що зніме з себе неголений хом'як, якого по п'ятдесят разів на день транслюють на гівномарафоні?..
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27.10.2022 18:57 Ответить
Що за зйомка. То одна рука перебинтована, то інша. Все інше справедливо. Слава Україні!
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27.10.2022 19:05 Ответить
Одна. Ліва. Просто з різних ракурсів знімали
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28.10.2022 19:21 Ответить
Я ТАК РОЗУМІЮ ЩО ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ТАКИ ЗНЕСЕ Зе К ХРЄНАМ СОБАЧИМ.
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28.10.2022 00:25 Ответить
Хто вже зняв. В декого її ще до війни зняли, а пузатим і війна не завада ті сорочки далі здирати.
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28.10.2022 00:53 Ответить
народ то зніме а вот прислуга зелена ті рубашки загоняе на ліво і право.
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29.10.2022 01:10 Ответить
Рубашки давно уже сняли.
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29.10.2022 11:31 Ответить
Ха, народ то да! А вот всі інші? Вже кажуть, що захищає Україну робоча - крестьянская армія. А вот купеческа - парламентська армія все ще в ступорі. " Не по поняттям" допомогати холопам, свої не зрозуміють.
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29.10.2022 19:29 Ответить
Дезинформація це і є зброя рашистів з часів ще совка!!
‼️❤️🇺🇦⚔️😡👏✌️✊👍🇺🇸🇬🇧😠🇪🇺‼️❤️🇺🇦⚔️
http://loveread.ec/view_global.php?id=53585 Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ion-Mihay-Pachepa Ион Михай Пачепа , http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ronald-Ryichlak Рональд Рычлак
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29.10.2022 21:44 Ответить
 
 