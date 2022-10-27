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В Генштабе потролили вражеских вертолетчиков и поздравили их с днем армейской авиации: "Пусть летают, мы будем их сбивать". ВИДЕО

Украинские военные уничтожили 250 российских вертолетов во время широкомасштабной войны с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов и потролил вражеских пилотов, поздравив их с будущим профессиональным праздником.

"Пусть летают, мы будем их сбивать", – сказал Громов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне не хотят останавливаться. У них только один план: оккупировать всю Украину, - Зеленский

авиация (2827) уничтожение (6931) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+23
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27.10.2022 19:25
+21
Летіть у пекло кацапи
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27.10.2022 19:00
+7
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27.10.2022 19:42
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Летіть у пекло кацапи
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27.10.2022 19:00 Ответить
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27.10.2022 19:25 Ответить
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27.10.2022 20:12 Ответить
Ражденньій ползать - лєті соколом! В сірковий туман пекла, вслід за кораблем! І най легкою буде тобі дорога! Зі святом ВКС (Вяліко-Какашко-Скрєпних)!

Як порада: щоб не потряпляти втомленими на концерт кабьіздоха - падайте і утилізуйтесь вдома, на московії
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27.10.2022 19:25 Ответить
Дорогой ценой, рискуя жизнью, военные вытаскивают страну из пропасти, куда привели деятели из шапито 95.
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27.10.2022 19:30 Ответить
підписуюся під кожним словом
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28.10.2022 11:14 Ответить
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27.10.2022 19:42 Ответить
Кацапи, ви навіть не уявляєте, НАСКІЛЬКИ ви ниці та примітивні, НАСКІЛЬКИ ви відстаєте від нас в усьому: в інтелекті, в духовному розвитку, у поглядах на життя тощо.
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28.10.2022 11:13 Ответить
 
 