В Генштабе потролили вражеских вертолетчиков и поздравили их с днем армейской авиации: "Пусть летают, мы будем их сбивать". ВИДЕО
Украинские военные уничтожили 250 российских вертолетов во время широкомасштабной войны с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов и потролил вражеских пилотов, поздравив их с будущим профессиональным праздником.
"Пусть летают, мы будем их сбивать", – сказал Громов.
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Як порада: щоб не потряпляти втомленими на концерт кабьіздоха - падайте і утилізуйтесь вдома, на московії