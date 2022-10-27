В Генштабе потролили вражеских вертолетчиков и поздравили их с днем армейской авиации: "Пусть летают, мы будем их сбивать". ВИДЕО

Украинские военные уничтожили 250 российских вертолетов во время широкомасштабной войны с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов и потролил вражеских пилотов, поздравив их с будущим профессиональным праздником.

"Пусть летают, мы будем их сбивать", – сказал Громов.

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