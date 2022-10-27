Путин снова упрекнул Запад: "Никто никогда не сможет диктовать России, какое общество строить", "кто посеял ветер, пожнет бурю". ВИДЕО
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания – "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
Свое выступление Путин начал с обвинений в адрес Запада, который якобы "все сваливает" на Кремль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Что из России не выходит - это все происки Кремля. Ну, на себя посмотрите. Неужели мы так всемогущи? Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, рука Кремля. Это бред какой-то", - сказал он.
Путин убежден, что "любая альтернативная точка зрения объявляется на Западе подрывной пропагандой и угрозой демократии, везде видят происки Кремля".
По словам агрессора, "нацисты сжигали книги, а на Западе сейчас скатились в запрет Достоевского и Чайковского".
"Даже в разгар Холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов… Запад утверждает, что его культура и мировоззрение должны быть универсальными, по крайней мере, ведут себя так", - считает Путин.
По его мнению, на Западе "нет единства", а "последние годы и месяцы Запад сделал ряд шагов на разжигание".
"Разжигание войны в Украине, это провокации вокруг Тайваня, и дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков", - считает Путин.
Агрессор убежден: "В современном мире отсидеться вряд ли удастся, кто посеял ветер, пожнет бурю".
В то же время, "никто никогда не сможет диктовать России, какое общество строить", говорит он.
Россия, по его мнению, не считает себя неприятелем Запада. А вот политику США он назвал "ложной".
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в России проводится с 2004 года, и называется международным. Название произошло от места первой встречи, недалеко от озера Валдай.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
‼️❤️🇺🇦⚔️😡👏✌️✊👍🇺🇸🇬🇧😠🇪🇺‼️❤️🇺🇦⚔️
http://loveread.ec/view_global.php?id=53585 Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ion-Mihay-Pachepa Ион Михай Пачепа , http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ronald-Ryichlak Рональд Рычлак
- Да, господин Байден.
- У вас говно к шерсти не липнет?
- Нет.
- Вот и отлично!