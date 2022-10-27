РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13636 посетителей онлайн
Новости Видео
19 090 103

Путин снова упрекнул Запад: "Никто никогда не сможет диктовать России, какое общество строить", "кто посеял ветер, пожнет бурю". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания – "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

Свое выступление Путин начал с обвинений в адрес Запада, который якобы "все сваливает" на Кремль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Что из России не выходит - это все происки Кремля. Ну, на себя посмотрите. Неужели мы так всемогущи? Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, рука Кремля. Это бред какой-то", - сказал он.

Путин убежден, что "любая альтернативная точка зрения объявляется на Западе подрывной пропагандой и угрозой демократии, везде видят происки Кремля".

Также читайте: Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и не отказался от своих целей в войне, - ISW

По словам агрессора, "нацисты сжигали книги, а на Западе сейчас скатились в запрет Достоевского и Чайковского".

"Даже в разгар Холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов… Запад утверждает, что его культура и мировоззрение должны быть универсальными, по крайней мере, ведут себя так", - считает Путин.

По его мнению, на Западе "нет единства", а "последние годы и месяцы Запад сделал ряд шагов на разжигание".

"Разжигание войны в Украине, это провокации вокруг Тайваня, и дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков", - считает Путин.

Также читайте: Россияне не хотят останавливаться. У них только один план: оккупировать всю Украину, - Зеленский

Агрессор убежден: "В современном мире отсидеться вряд ли удастся, кто посеял ветер, пожнет бурю".

В то же время, "никто никогда не сможет диктовать России, какое общество строить", говорит он.

Россия, по его мнению, не считает себя неприятелем Запада. А вот политику США он назвал "ложной".

Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в России проводится с 2004 года, и называется международным. Название произошло от места первой встречи, недалеко от озера Валдай.

путин владимир (31270) россия (95546)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+60
Фюрер накладывает стаду в кормушки из своего срального чемоданчика. Стадо с аппетитом жрет, весело помахивая хвостами.
показать весь комментарий
27.10.2022 18:57
+45
Ти вже тільки свою цюцюрку здатне налякати.
показать весь комментарий
27.10.2022 18:56
+45
Якеж воно кончене...
показать весь комментарий
27.10.2022 18:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Дезинформація це і є зброя рашистів з часів ще совка!!
‼️❤️🇺🇦⚔️😡👏✌️✊👍🇺🇸🇬🇧😠🇪🇺‼️❤️🇺🇦⚔️
http://loveread.ec/view_global.php?id=53585 Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ion-Mihay-Pachepa Ион Михай Пачепа , http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ronald-Ryichlak Рональд Рычлак
показать весь комментарий
29.10.2022 21:45 Ответить
Какая же эта тварь самоуверенная, наивная и дурная, какую чушь только это чмо несёт. И беда в том, что он этому бреду верит, вроде бы всё о чём он говорит - это всё правда.
показать весь комментарий
30.10.2022 00:01 Ответить
- Владимир Владимирович, можно нескромный вопрос?
- Да, господин Байден.
- У вас говно к шерсти не липнет?
- Нет.
- Вот и отлично!
показать весь комментарий
30.10.2022 10:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 