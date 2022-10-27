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В российском Омске пятеро полицейских задержали бабушку за пикет с плакатом "Матери, остановите войну". ВИДЕО

В российском Омске пятеро полицейских задержали бабушку за антивоенный пикет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пожилая женщина стояла с плакатом "Матери, остановите войну" у памятника Богдану Хмельницкому. На задержание "опасного преступника" приехали два экипажа полиции. Женщину против воли запихнули в патрульную машину и отвезли в участок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возле Кремля задержали мужчину с плакатом "Христос за мир". Также пикетчиков задерживали в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. ФОТОрепортаж

задержание (6675) пикет (697) россия (95546)


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Топ комментарии
+28
З чого поржать? У бабці сміливості виявилось більше ніж у тих лобуряків, які тисячами штурмували кордон з Грузією. А з мусорами все як і писав Арсен Борисич
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27.10.2022 19:20
+14
шокіру.ть слова молодої жінки
дайте мені автомат, обучіть і я піду на війну
тільки не беріть молодих, не навчених
вона, **** ватна хоче нас вбивати.......
вона підтримує *******-маразматика
їй жалко їхню молодь та бабусю
а бабуся в свої 70 чи 80 років розумніша їх всіх...
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27.10.2022 19:26
+13
Кому і над чим "паржать"?
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27.10.2022 19:17
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Тетка молодец, но тексты у нее из 50-х годов прошлого века.
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27.10.2022 19:14 Ответить
І шо, вони тому не актуальні?
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27.10.2022 19:18 Ответить
Видимо вы возрастной, поэтому вам в струю. А меня наоборот бесит. Как говорится на вкус и цвет товарисчей нет. Или вы собираетесь навязывать свое мнение?)))
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27.10.2022 19:28 Ответить
Обычная ситуация в кацапии:
-Вы бабуся?
-Да
-Пройдемте проверим нет ли у вас половых органов дедушки. А то ходят тут всякие

Прикол в том, что кацапы это овечье стадо и попытки их поднять против их оккупанта тщетны. Они ссат. Точка.
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27.10.2022 19:44 Ответить
Согласен, даже акции протеста комедийные, нет чувства настоящего противостояния.
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27.10.2022 19:53 Ответить
Oni teper obsirajutca i vanajut ruSSnjoi...
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27.10.2022 20:27 Ответить
Читаю твою дурню і дивуюсь. Ти мабуть з тих який чекає коли вимруть батьки. А вона сказала своєю мовою зрозумілою для себе.
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28.10.2022 00:44 Ответить
Видимо у тебя наследственная глупость и поэтому имени своего ты стесняешься) Это правильно - когда говоришь гадости, как ты приходится скрывать свое и родительское имя.
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28.10.2022 01:16 Ответить
Новость из разряда - чиста паржать?
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27.10.2022 19:15 Ответить
Кому і над чим "паржать"?
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27.10.2022 19:17 Ответить
Лично мне над всем паржать, что происходит на бензоколонке. Так пойдет?
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27.10.2022 19:21 Ответить
Для дебіла не важливо, над чим "паржать". Так, кацапчику?
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27.10.2022 19:29 Ответить
Так, кацвпчику
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27.10.2022 19:33 Ответить
З чого поржать? У бабці сміливості виявилось більше ніж у тих лобуряків, які тисячами штурмували кордон з Грузією. А з мусорами все як і писав Арсен Борисич
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27.10.2022 19:20 Ответить
Та хто ж спорит. Харошая рюзьге
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27.10.2022 19:22 Ответить
арсен борисович так писав, поки до влади не вліз, а як вліз, виявилося, о здивування! що він сам сміття.
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27.10.2022 19:29 Ответить
Бабушка насри им в бобик за всех нас.
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27.10.2022 20:13 Ответить
Лапотнікі-раби раждьонниє рабамі в рабствє...
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27.10.2022 19:16 Ответить
поки ***** боїтьс своїх людей,
армія в декілька сотень тисяч мусорів воювати в Україні не будуть
це вже добре
бо кине ментів на нас, в раші почнеться переворот.
хоч і мало там свідомих, але їх достатньо для революції
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27.10.2022 19:19 Ответить
Если бы чечены ваньку киздили они бы даже не приехали.
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27.10.2022 19:23 Ответить
так це ж баба Марина з Жмерінки... от що вона там робить? заслана агентура під прикриттям
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27.10.2022 19:23 Ответить
єта цеерушніца
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27.10.2022 19:38 Ответить
Та там одні добвойоби.
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27.10.2022 19:25 Ответить
шокіру.ть слова молодої жінки
дайте мені автомат, обучіть і я піду на війну
тільки не беріть молодих, не навчених
вона, **** ватна хоче нас вбивати.......
вона підтримує *******-маразматика
їй жалко їхню молодь та бабусю
а бабуся в свої 70 чи 80 років розумніша їх всіх...
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27.10.2022 19:26 Ответить
Если бы у этой бабушки был половой орган дедушки, её бы ещё и чмобилизовали.
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27.10.2022 19:30 Ответить
Гловним обвинуваченням буде те, що це відбувалося біля пам'ятника БОГДАНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ!
А шо, рашисти це дно, наче, ще не долали...
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27.10.2022 19:35 Ответить
А хто знімав? на рашці лізуть самі в автозаки роблячи селфі..Самі можете переконатись--одного бьють ,десять знімають на телефон.
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27.10.2022 19:37 Ответить
бабуся українка - кацапи на таке не здатні
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27.10.2022 19:44 Ответить
Absoliutno.
Esli ee xorošo poslušatj, ona mentu skazala - oi, ne puHaj ty menia... (1:02 ?...)
Riuzzge-čeliustnye zvuka H ne proiznosiat.
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28.10.2022 03:42 Ответить
Потім бабку кинуть на зону за те що шатає ОПГ Озеро, далі її завербує Вагнєр і відправить спасати рускагаварящіх в Україну.
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27.10.2022 19:44 Ответить
бабуся українка - кацапи на таке не здатні
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27.10.2022 19:46 Ответить
Мдаа , п'ятеро поліцейських на одну бабку...
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27.10.2022 19:54 Ответить
Šče stranno, čto na babusiu ukrainku toljko 5, a ne 45 musorov zaslali.
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28.10.2022 03:44 Ответить
виродки кацапські - оце так волочити бабусю... то шоп вам пусто було!
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27.10.2022 19:55 Ответить
Это и показывает фашистское государство, где нет войне преступление.
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27.10.2022 20:00 Ответить
Рашисты опущенные это про вас.
https://youtu.be/9D4Jfc73Z8Q
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27.10.2022 20:02 Ответить
країна гулаг я не здивований
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27.10.2022 20:02 Ответить
Пока мусора впятером старушку ловят - работяга Вася Жопов ,отец 3 детенышей орков из Мухосранска,сейчас в холодном окопе под Сватово из фуфайки вшей выковыривает,.
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27.10.2022 20:09 Ответить
И черный пакет к груди прижимает.
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27.10.2022 20:20 Ответить
До речі, ви помітили, що на вулиці жодного чоловіка? Це не жарт, вони справді ховаються по домівках від повєсток!
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27.10.2022 20:47 Ответить
хотят лі руцкіє вайни, знаєт паліция страни
Міру - мір.
Раші - война.
раша нє от міра сєго?
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27.10.2022 20:52 Ответить
Мусора- гнилые зомби
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27.10.2022 21:14 Ответить
Грёбаный позор.
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27.10.2022 21:14 Ответить
Ключова фраза в кінці відео: "мєня там удалі..."
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27.10.2022 21:22 Ответить
Менти у своєму репертуарі, от козлине плем'я
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27.10.2022 21:33 Ответить
__Дагестанские женщины дали бы пиз.юлей мусорам .А свино-дамы в коКошниках пооХали и повозмущались...__
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27.10.2022 21:56 Ответить
Бабуля покрепче всего болота оказалась!
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27.10.2022 22:12 Ответить
Такие ролики надо в ООН показывать. И не только в ООН. По всем ведущим каналам Евросоюза и США.
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28.10.2022 09:48 Ответить
робіть розсилки - покажуть ...реально )
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28.10.2022 10:14 Ответить
 
 