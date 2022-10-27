В российском Омске пятеро полицейских задержали бабушку за пикет с плакатом "Матери, остановите войну". ВИДЕО
В российском Омске пятеро полицейских задержали бабушку за антивоенный пикет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пожилая женщина стояла с плакатом "Матери, остановите войну" у памятника Богдану Хмельницкому. На задержание "опасного преступника" приехали два экипажа полиции. Женщину против воли запихнули в патрульную машину и отвезли в участок.
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+28 xander #505939
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+14 Юрій Вінгорськи
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+13 Максим Гашинов
показать весь комментарий27.10.2022 19:17
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-Вы бабуся?
-Да
-Пройдемте проверим нет ли у вас половых органов дедушки. А то ходят тут всякие
Прикол в том, что кацапы это овечье стадо и попытки их поднять против их оккупанта тщетны. Они ссат. Точка.
армія в декілька сотень тисяч мусорів воювати в Україні не будуть
це вже добре
бо кине ментів на нас, в раші почнеться переворот.
хоч і мало там свідомих, але їх достатньо для революції
дайте мені автомат, обучіть і я піду на війну
тільки не беріть молодих, не навчених
вона, **** ватна хоче нас вбивати.......
вона підтримує *******-маразматика
їй жалко їхню молодь та бабусю
а бабуся в свої 70 чи 80 років розумніша їх всіх...
А шо, рашисти це дно, наче, ще не долали...
Esli ee xorošo poslušatj, ona mentu skazala - oi, ne puHaj ty menia... (1:02 ?...)
Riuzzge-čeliustnye zvuka H ne proiznosiat.
https://youtu.be/9D4Jfc73Z8Q
Міру - мір.
Раші - война.
раша нє от міра сєго?