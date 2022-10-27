В российском Омске пятеро полицейских задержали бабушку за пикет с плакатом "Матери, остановите войну". ВИДЕО

В российском Омске пятеро полицейских задержали бабушку за антивоенный пикет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пожилая женщина стояла с плакатом "Матери, остановите войну" у памятника Богдану Хмельницкому. На задержание "опасного преступника" приехали два экипажа полиции. Женщину против воли запихнули в патрульную машину и отвезли в участок.

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