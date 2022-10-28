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Мы пройдем эту тьму достойно, сохраняя свет в своем сердце, - Зеленский. ВИДЕО

Украина пройдет сквозь темноту, которую Россия пытается устроить ударами по энергетике – мужественно, достойно, со светом в сердце.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Главное – сохранить свет в сердце, и у каждого он свой. Для кого-то – это отец на фронте, для кого-то – товарищ, для кого-то – любимый, дорогая рядом", – отметил президент.

Зеленский выразил уверенность, что для нас всех Украина – это главный свет, ради нее победим.

Читайте: Зеленский: Не знаю, как Трамп реагировал бы на вторжение РФ

Зеленский Владимир (20365) энергетика (2562) Тарифы на электроэнергию (2166)


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Топ комментарии
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https://t.me/putch111/24534 Путч. Русский - *****

🥀Перелік "здобутків" Зеленського, що вели не до НАТО, а до війни.

🚫Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
🚫Відсутність представництва від України в НАТО!
🚫Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
🚫 За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
🚫Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!
🚫 Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!
🚫 Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
🚫Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США! Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
🚫Злиття операції ,,Ваґнерґейт''!
🚫 Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''!
🚫 Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
🚫Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
🚫Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати вогонь у відповідь.
🚫 Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
🚫Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
🚫Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
🚫Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на т.з.ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
🚫Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
🚫Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
🚫Відверте хамство на попередження США(особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат - запрошення на шашлики!
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27.10.2022 23:27
+19
А вы спрашиваете, почему Зеленский не ответил на петицию по судье Львову?
Да он рожал видосик про темряву, сидя в хорошо освещенном бункере.
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27.10.2022 23:14
+17
Тобто, на звичайне світло нам скоро можна вже не сподіватись? Я правильно розумію?
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27.10.2022 22:59
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Тобто, на звичайне світло нам скоро можна вже не сподіватись? Я правильно розумію?
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27.10.2022 22:59 Ответить
Саме так
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27.10.2022 23:16 Ответить
Це вас хвилює,оп і сопливі міністри обезпечені,їм не до війни,не до проблем
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27.10.2022 23:19 Ответить
https://t.me/putch111/24534 Путч. Русский - *****

🥀Перелік "здобутків" Зеленського, що вели не до НАТО, а до війни.

🚫Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
🚫Відсутність представництва від України в НАТО!
🚫Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
🚫 За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
🚫Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!
🚫 Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!
🚫 Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
🚫Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США! Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
🚫Злиття операції ,,Ваґнерґейт''!
🚫 Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''!
🚫 Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
🚫Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
🚫Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати вогонь у відповідь.
🚫 Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
🚫Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
🚫Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
🚫Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на т.з.ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
🚫Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
🚫Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
🚫Відверте хамство на попередження США(особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат - запрошення на шашлики!
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27.10.2022 23:27 Ответить
НА СТАДИОН !!!!! И пусть ответит за все проебы , которые привели к войне и тысячам убитых мирных людей , мразь беспринципная .
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27.10.2022 23:37 Ответить
Цей перелік крапля в морі, насправді все набагато гірше
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27.10.2022 23:40 Ответить
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦

Я б ще від себе добавив до сотні таких самих пунктів після яких дуже важко повірити, що все, що робив Зеленський разом із своїм оточенням - це лише від безпросвітної тупості, а не через зраду. Біля трьох років ця група, яку безвідповідальні громадяни привели до влади, робила все можливе й неможливе, щоб в Україну прийшла війна, щоб Україна виявилася беззахисною, щоб цивілізований світ не забажав нам допомагати. Але в Україні під час війни (шкода, що не на виборах) відродився народ, а не насєлєніє, наступ зупинили ЗСУ, яких навіть Зеленському не вдалося добити, а світ усе зрозумів і об'єднався не за латентного колаборанта Зеленського, а за Україну й проти путіна. І тепер, після всього цього з Зеленського ще пробують зліпити образ героя й лідера! Істинно: нема межі цинізму...
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27.10.2022 23:41 Ответить
Саме так! Війну привели зелені. Дивлячись на голу сраку у кордонів, на відсутність підготовки до оборони, Путін увіровав про України за три дні
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27.10.2022 23:45 Ответить
Судячи з переліку "здобутків" піаніста, то він і є той самий кріт кремлівський, а не тільки його офіс. І "здобутків" тих вже набралося не на одну 111-ту Статтю...
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27.10.2022 23:45 Ответить
Тому Путін веде себе впевнено і вважає що все іде за планом
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27.10.2022 23:46 Ответить
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28.10.2022 03:32 Ответить
это была хоку?
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27.10.2022 23:05 Ответить
ні,це був "приход")))
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28.10.2022 14:29 Ответить
А вы спрашиваете, почему Зеленский не ответил на петицию по судье Львову?
Да он рожал видосик про темряву, сидя в хорошо освещенном бункере.
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27.10.2022 23:14 Ответить
Цей чиновник хоть розуміє,що війна,що 30% людей безробітних, що потрібна економіка,своя зброя, свій одяг,турбота про завтра. Усе що важливе тільки відео на ніч. Стидоба
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27.10.2022 23:18 Ответить
А не дай божи до ранку забудуть хто в нас найвеличніший вперше в історії України!
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27.10.2022 23:41 Ответить
Цікаво, кому такі спектаклі заходять?
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27.10.2022 23:18 Ответить
Ну що ви так недооцінюєте зефанів? Це для них, як вечірня молитва для віруючих, як півлітрова банка води заряджена перед теліком кашпіровським, чи то алан чумак воду заряджав? Цікаво,
от якби їх спитать: вам сьогодні дать повечерять чи відосик, але тільки щось одне, що б вони вибрали?
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27.10.2022 23:39 Ответить
Виберуть те, що запропонують у відосіку
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27.10.2022 23:41 Ответить
не повірите,заходить ще й радісно хавають це лайно...
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28.10.2022 14:30 Ответить
Не смотрите на ночь гундосики- крепче спать будете.
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27.10.2022 23:20 Ответить
Видосик нисматрел, но прямо сльозы из глаз
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27.10.2022 23:25 Ответить
Ага, глянешь на бровки домиком и сами сльози текуть
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27.10.2022 23:33 Ответить
боже, працює не покладаючи рук!
я все думав, чого ж мені не вистачає, поки сидів без світла?!!
а ось тепер зрозумів... тебе не бачити
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27.10.2022 23:25 Ответить
А чо зєля Китайськи фашистам підлизував?
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27.10.2022 23:27 Ответить
Дуже хтів стати фараоном, як сі але щось пішло не так
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27.10.2022 23:31 Ответить
А родичи зелёной крысы и заграницей хорошо живут без идиотского пафоса крысы оффшорной
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27.10.2022 23:28 Ответить
Особливе сяйво в серцях орденоносних кварталівців по загряницях
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27.10.2022 23:28 Ответить
Божечки і всьо
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27.10.2022 23:33 Ответить
Почав би з себе і вимкнув земарафон брехливий.
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27.10.2022 23:35 Ответить
Тю.
Та хтось же казав, що війну вигадав Порошенко і головне, щоб асфальтовані дороги освітлювали фонарі...

Ну і як воно вам зараз світить?

Я вже мовчу про кінець епохи бідності і курс по 8. То ЗЄ зовсім конченим дебілам задвигав.

П.С. Нагадаю, що саме обрання ЗЄ стало для ***** тригером, який показав, що 73% виборців в Україні бесхребетні дебіли і можна йти їх брати.
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27.10.2022 23:39 Ответить
Зєля, досить цього мудозвонства! Вдягай свою шерстяну кофту і виходь до людей світло робити. Сьогоднішній дефіцит електроенергії - це твій прой@б.
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27.10.2022 23:45 Ответить
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28.10.2022 00:16 Ответить
Та ти то без проблем пройдеш в бункері! А іншим що робити? Чула в новинах, що фактором нинішнього піздецю став... іранський дрон, який якимсь чудом пролетів в центр України і атакував об'єкт. Дрон. Той самий пердольот, що збивається з кулемета, стінгера, навіть з автоматів копи збили.
Та невже не можна посадити мужиків з кулеметами на пікап, щоб патрулювали периметр важливих енергооб'єктів? Це ж не балістична ракета, яку надважко збити! Що це таке - халатність, чи зрада?
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27.10.2022 23:45 Ответить
Ясно.Концепція змінилась-найвеличніший тепер не ЗеГевара,а ЗеДанко.
http://neandertalshome.narod.ru/HTML/st-danko.html Лесь Подерв'янський. "Данко (Фєєрія)"
З.І.
Імхо-це не феєрія,а документалістика.
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27.10.2022 23:49 Ответить
дна не існує.....
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28.10.2022 00:13 Ответить
Гніда нанюхана кокаїном, здохни будь ласка...
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28.10.2022 00:13 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ, натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво)
6) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
8) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (референдум)
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
34) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
35) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
36) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
37) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
38) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
39) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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28.10.2022 00:15 Ответить
А квартиры обогревать пламенными сердцами.
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28.10.2022 01:20 Ответить
Осел тільки відосік строчить....пабедитель...
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28.10.2022 01:23 Ответить
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ !!!

https://24tv.ua/resources/photos/news/202210/2186297.jpg?v=1666873704000&w=840&h=472&fit=cover&output=webp&q=50
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28.10.2022 01:59 Ответить
Щось Гундоса потягло на лірику .
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28.10.2022 02:21 Ответить
Продовжіть фразу:

"Я не поэт, но я скажу стихами..."

Тільки пристойно!
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28.10.2022 03:37 Ответить
... щас спою (с)
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28.10.2022 04:47 Ответить
оконечно... какая разница как называется улица лишь бы она освещалась... извиниться бы этому перед народом за все... так нет - оно продолжает видосить...
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28.10.2022 07:21 Ответить
Ці відосики будуть дивитись наші нащадки та плакати від розчулення
що був такий батько української нації який спас нас від орди.
Більше відосіків, по два в день! Ранком і вечером.
Щоб всі бачили що робить наш гетьман кожного дня для своїх дітей-українців!
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28.10.2022 07:48 Ответить
Я не знаю кому эти видосики нравяться? Уже тошнит от лицемерия , утром обворовывает украинцев а вечером бровки домиком и патриотичные речи вещает🤮🤮
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28.10.2022 08:35 Ответить
- Господин президент, света нет по 12 часов!
- Главное - это сохранить свет в сердце!
- Так какие меры предпринимает власть для восстановления энергоснабжения и защиты критической инфраструктуры?
- Я уверен, что мы победим эту тьму! (с)
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28.10.2022 09:25 Ответить
Если богуслаева отдаст,то точно все пи...сы
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28.10.2022 09:38 Ответить
Вова всегда находит подходящие слова.
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28.10.2022 10:06 Ответить
тобто кожен має сам вирішувати свої проблеми.Держава не допоможе.Президент "теплим" словом допоможе."Я вам нічєго нє должен"
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28.10.2022 10:55 Ответить
 
 