Мы пройдем эту тьму достойно, сохраняя свет в своем сердце, - Зеленский. ВИДЕО

Украина пройдет сквозь темноту, которую Россия пытается устроить ударами по энергетике – мужественно, достойно, со светом в сердце.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Главное – сохранить свет в сердце, и у каждого он свой. Для кого-то – это отец на фронте, для кого-то – товарищ, для кого-то – любимый, дорогая рядом", – отметил президент.

Зеленский выразил уверенность, что для нас всех Украина – это главный свет, ради нее победим.

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