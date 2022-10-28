Мы пройдем эту тьму достойно, сохраняя свет в своем сердце, - Зеленский. ВИДЕО
Украина пройдет сквозь темноту, которую Россия пытается устроить ударами по энергетике – мужественно, достойно, со светом в сердце.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Главное – сохранить свет в сердце, и у каждого он свой. Для кого-то – это отец на фронте, для кого-то – товарищ, для кого-то – любимый, дорогая рядом", – отметил президент.
Зеленский выразил уверенность, что для нас всех Украина – это главный свет, ради нее победим.
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🥀Перелік "здобутків" Зеленського, що вели не до НАТО, а до війни.
🚫Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
🚫Відсутність представництва від України в НАТО!
🚫Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
🚫 За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
🚫Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!
🚫 Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!
🚫 Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
🚫Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США! Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
🚫Злиття операції ,,Ваґнерґейт''!
🚫 Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''!
🚫 Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
🚫Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
🚫Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати вогонь у відповідь.
🚫 Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
🚫Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
🚫Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
🚫Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на т.з.ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
🚫Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
🚫Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
🚫Відверте хамство на попередження США(особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат - запрошення на шашлики!
Я б ще від себе добавив до сотні таких самих пунктів після яких дуже важко повірити, що все, що робив Зеленський разом із своїм оточенням - це лише від безпросвітної тупості, а не через зраду. Біля трьох років ця група, яку безвідповідальні громадяни привели до влади, робила все можливе й неможливе, щоб в Україну прийшла війна, щоб Україна виявилася беззахисною, щоб цивілізований світ не забажав нам допомагати. Але в Україні під час війни (шкода, що не на виборах) відродився народ, а не насєлєніє, наступ зупинили ЗСУ, яких навіть Зеленському не вдалося добити, а світ усе зрозумів і об'єднався не за латентного колаборанта Зеленського, а за Україну й проти путіна. І тепер, після всього цього з Зеленського ще пробують зліпити образ героя й лідера! Істинно: нема межі цинізму...
Да он рожал видосик про темряву, сидя в хорошо освещенном бункере.
от якби їх спитать: вам сьогодні дать повечерять чи відосик, але тільки щось одне, що б вони вибрали?
я все думав, чого ж мені не вистачає, поки сидів без світла?!!
а ось тепер зрозумів... тебе не бачити
Та хтось же казав, що війну вигадав Порошенко і головне, щоб асфальтовані дороги освітлювали фонарі...
Ну і як воно вам зараз світить?
Я вже мовчу про кінець епохи бідності і курс по 8. То ЗЄ зовсім конченим дебілам задвигав.
П.С. Нагадаю, що саме обрання ЗЄ стало для ***** тригером, який показав, що 73% виборців в Україні бесхребетні дебіли і можна йти їх брати.
Та невже не можна посадити мужиків з кулеметами на пікап, щоб патрулювали периметр важливих енергооб'єктів? Це ж не балістична ракета, яку надважко збити! Що це таке - халатність, чи зрада?
http://neandertalshome.narod.ru/HTML/st-danko.html Лесь Подерв'янський. "Данко (Фєєрія)"
З.І.
Імхо-це не феєрія,а документалістика.
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ, натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво)
6) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
8) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (референдум)
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
34) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
35) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
36) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
37) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
38) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
39) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
https://24tv.ua/resources/photos/news/202210/2186297.jpg?v=1666873704000&w=840&h=472&fit=cover&output=webp&q=50
"Я не поэт, но я скажу стихами..."
Тільки пристойно!
що був такий батько української нації який спас нас від орди.
Більше відосіків, по два в день! Ранком і вечером.
Щоб всі бачили що робить наш гетьман кожного дня для своїх дітей-українців!
- Главное - это сохранить свет в сердце!
- Так какие меры предпринимает власть для восстановления энергоснабжения и защиты критической инфраструктуры?
- Я уверен, что мы победим эту тьму! (с)