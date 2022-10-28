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Результатом нашей борьбы непременно становится освобождение Украины, как и 78 лет назад, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 246-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Зло всегда начинает одинаково. Захватчики называют себя освободителями. Вторжение своей армии – самозащитой. Как и 80 лет назад, украинский народ становится на оборону родной земли. И враждебный план блицкрига становится провалом".

Зло всегда действует одинаково. Убивает гражданское население, уверяя, что бьет только по военным объектам. Устраивает блокады и фильтрационные лагеря. И Сырец становится Оленовкой. Уничтожает города и села. И Корюковка становится Бучей. Но рано или поздно о военных преступлениях становится известно. Реакция мира становится болезненной. Политика умиротворения становится жестким противодействием.

Зло всегда заканчивает одинаково. Оккупант становится капитулянтом. Захватчик – беглецом. Военные преступники становятся подсудимыми, агрессия – приговором. Разрушения становятся репарациями. Вражеская техника становится музейными экспонатами. Подвиги дедушек становятся победами внуков. Освобождение Украины от нацистов в 247-й день нашей борьбы становится символом: результатом нашей борьбы непременно становится освобождение нашей Украины!

Так или иначе, но наша земля всегда становится свободной. Сопротивление становится гордостью. Борьба становится победой. А Украина становится единой!", - сказал Зеленский.

Смотрите: Мы пройдем эту тьму достойно, сохраняя свет в своем сердце, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20365)


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Топ комментарии
+15
Кто-то напомните этому дебилy, шо 78 лет назад один оккупант изгнал другого оккупанта из Украины. И Украина оставалась под оккупацией до 1991 года.
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28.10.2022 00:51
+13
саме отакі ідіотичні промови наших лідерів штибу зеленського чи порошенка створюють в головах українців кашу.

в 44 році Україна не була ЗВІЛЬНЕНА від німців.

Україна просто змінила окупанта.

бо не може нести волю раб а совіцькі люди були рабами хоча і думали що в межах концтабору у них вільне та щасливе життя.
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28.10.2022 00:39
+13
Тобто це ЗЄ зараз вздрочнув на дєдовоївалов, як *****?

Совок з совка не витравити навіть, якщо він став валютником чи проституткою.
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28.10.2022 00:51
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Правила форума Совет форумчан
Коли вже в нього кокс закінчиться, заманал свома відосіками
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28.10.2022 00:38 Ответить
Він "на відосіках" і добре що є хоть щось що він вміє робити.
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28.10.2022 01:13 Ответить
він на цьому прилетів для промови?
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28.10.2022 01:45 Ответить
28 жовтня встановлена пам'ятна дата - День визволення України від фашистських загарбників. Вона ґрунтується на радянському міфологізованому наративі про Другу світову війну.

Пояснюємо, що не так із цією датою👇

🔻 По-перше, вона неточна.
Останні бої з нацистськими окупантами на території ******** України завершилися майже на місяць пізніше. 28 жовтня 1944 року радянські війська лише розпочали бої за місто Чоп. Боротьба на цій ділянці тривала до 25-26 листопада - саме тоді нацистські окупанти залишили територію України в її ******** кордонах. Але оскільки Закарпаття увійшло до складу УРСР, згідно з міждержавним договором, влітку 1945 року, в Радянському Союзі склалася традиція відзначати дату «визволення» України раніше.

🔻 По-друге і важливіше, що насправді вигнання нацистів не стало для України остаточним визволенням.
Українські землі залишалися під владою радянського тоталітарного режиму ще майже пів століття. Це супроводжувалося масовими злочинами - репресіями та депортаціями, зокрема сотень тисяч українців і поляків. З очищеного від німців Криму ще в 1944 році московський режим депортував місцевих греків, болгар, вірмен та цілий кримськотатарський народ.

У 1946-1947 роках внаслідок штучного масового голоду загинуло до мільйона мешканців України.
Задля придушення національно-визвольного руху на заході України були вбиті, ув'язнені, депортовані сотні тисяч людей. Зокрема, про операцію «Запад».

Утисків прав і переслідувань зазнали особи, які перебували на окупованій території, остарбайтери, полонені червоноармійці.
Тож вигнання нацистських поневолювачів не принесло Україні справжньої свободи.

🔻 По-третє, називати нацистських окупантів фашистами - це підхід, властивий радянській та ******** російській пропаганді. Саме радянська пропаганда почала використовувати назву «фашисти» на позначення усіх супротивників і до початку, і після Другої світової війни. Тоді як щодо Німеччини періоду правління Адольфа Гітлера коректно вживати термін «нацизм» чи «націонал-соціалізм».

Міф про визволення України також спростовує ролик (https://youtu.be/BlHnmIt8flo) із серії #ВійнаіМіф.

Джерело: видання Українського інституту національної пам'яті «Війна і міф. Невідома Друга світова».
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29.10.2022 00:13 Ответить
саме отакі ідіотичні промови наших лідерів штибу зеленського чи порошенка створюють в головах українців кашу.

в 44 році Україна не була ЗВІЛЬНЕНА від німців.

Україна просто змінила окупанта.

бо не може нести волю раб а совіцькі люди були рабами хоча і думали що в межах концтабору у них вільне та щасливе життя.
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28.10.2022 00:39 Ответить
можна подивитися де Порошенко був совкодрочером, як Зе?
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28.10.2022 00:54 Ответить
Можете пошукати в уряді Азарова.
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28.10.2022 01:36 Ответить
порошенко поклав квіти на могилу невідомого солдата.

ґуґліть - він таку *уйню робив щороку коли президентом був.
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28.10.2022 01:46 Ответить
це зовсім різні речі, і різні України. Він займався державотворенням Украни, справами, але був вимушений рахуватися з совковим мисленням українців, якому, все ж програв на виборах 2019р. Зараз всі маски скинуто і українці можуть зазернути правді в очі, на своє рабське минули, зробити висновки. А що робить пан ЗЕ росповідаючі, що червоні московити не окуповували Україну і не нищили міліони?
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28.10.2022 02:12 Ответить
"Він займався державотворенням Украни, справами, але був вимушений рахуватися з совковим мисленням українців" ... і тому клав квіточки на могилку нєізвеснава салдата. Це епічно А чого ж ви цю саму парадигму виправдання не застосовуєте до чинного? Може він теж до 24-го "був вимушений рахуватись з совковим мисленням українців" і хотів увідєть мір в глазах брацкава народа?
А де ЗЕ розповідає, що червоні московити не окуповували Україну?
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28.10.2022 02:23 Ответить
Пан ЗЕ не тільки рахується, з совковим мисленням, але й розвиває його і є його носієм. Приклади "Какая разница, я никому ничего не должен, не лох, украдут амерекаци анализы, празновать 9мая". В цьому вся різниця. І навідь зараз він не розуміє, що, сьогодні Донецьк, точно так само окупований, як і вся Україна в 1944р.
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28.10.2022 02:32 Ответить
Ти ба! А я все думав, що "він був вимушений рахуватися з совковим мисленням українців". Лол. Прошу Вас, налаштуйте в браузері перевірку орфографії, бо між "какая разніца, я нє лох" і незнанням власної мови не така вже і бальшая разніца.
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28.10.2022 02:55 Ответить
виж розумний, знаєте, коли не має оргументів, переходять на особисте. Совок це ви.
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28.10.2022 03:00 Ответить
Пані, я не переходив на особисте. Я Вам дав лише пораду, яка суттєво покращить сприйняття Ваших текстів опонентами, а отже, тільки поліпшить якість комунікації та сприятиме порозумінню. Що з цією порадою робити, вирішувати лише Вам. Я в "совку" народився, тому, частково так. Середовище з нас робить тих, ким ми є. Але я над цим працюю і раджу Вам.
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28.10.2022 03:22 Ответить
Погоджуюсь, дякую за пораду.
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28.10.2022 03:25 Ответить
Пан зе рахується з мисленням? Ви це перекладачем типу "бавовна" перекладали?
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28.10.2022 20:27 Ответить
рахується з совковим мисленням українців, що вас бентежить? Як там у Польщі?
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28.10.2022 22:25 Ответить
********* - це калька з російської, прямий переклад. Так як хлопок - бавовнв

У Польщі добре, дякую. І погода хороша.
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29.10.2022 11:29 Ответить
От як би ти не знав де загинув твій дід у Другу світову десь під Дніпром, то на яку могилу ти покладав би квіти біля Дніпра ? Люди ви муйню відрізнити від справжнього дійства не взмозі.
На то і є могили невідомого соладата.
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28.10.2022 23:04 Ответить
пане, вам самому з себе не смішно, нє?

зеленський кладе квіти армії окупантів це совок а порошенко кладе квіти армії окупантів це державотворення.

не натягуйте сову на глобус.

це два лайнюка що робили однакове лайно.
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28.10.2022 02:48 Ответить
Я писав про інше. Ви самі щось вигадали, і на це відповіли. Доречі ми ж, вже знаємо про існування ІПСО, так ось, вони всі однакові - типова московська.
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28.10.2022 03:03 Ответить
в росії в школі вчать що 2+2=4.

по вашому це іпсо бо типово московитське.

по моєму у вас вже шарики за ролики закотилися.

порошенко гальмував розвиток України коли клав квіти на пам'ятник окупантам і зеленський повторив його.

це ОДНАКОВЕ ГІВНО ОДНАКОВИХ ГІВНЮКІВ.
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28.10.2022 04:02 Ответить
не погоджуюсь. Якщо б ви хотіли, чи могли, дивитися на на це, у контексту розвитку України, ви би знали, що різниця величезна. Як приклад, казати публічно, що москва нам друг 10р назад і зараз, зовсім інша ситуація, чи не так? Я особисто вважаю, що москва ніколи не була другом для українців, якщо що.
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28.10.2022 04:28 Ответить
і 10 років тому і зараз були і є адекватні люди, які зло називали злом.

зеленським і порошенкам треба заробляти бабло кооперуючись зі злом тому вони не помічають його і не помічали б поки зло не скинуло маску.

саме тому порошенко понаприймав хабарників на роботу суддями а зеленський їх не чіпає бо вони цілком влаштовують порошенка і зеленського.

я вам торочу про те, що якщо людина має принципи то вона вже давно знає що росія то зло а якщо прізвище тієї людини порошенко чи зеленський то їй насрать що росія убиває українців, їй важливо чи заважатиме це обиратися на президента.

якщо заважатиме то буде виступати проти.

отже якщо покладання квітів на пам'ятник окупантам порошенку не заважало стати президентом то йому було насрать на таких як я кого вкурвлювало що він своїми квітами фактично допомогає ворогу.
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28.10.2022 04:50 Ответить
так і ви клали квіти до пам'ятника окупантам
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29.10.2022 09:24 Ответить
Ти прикдаєшся чи як? Більщість загинувших вояків в Другу Світову в Україні є Українцями.
Лайнюк у цій ситуації ти, бо як що ти з України, то повинен мати діда який загинув у Другій Світовій.
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28.10.2022 23:06 Ответить
по перше.

не тикайте мені, я з вами ваших свиней не пас а ви зі мною в одному наметі не мерзли.

по друге.

українці воювали в лавах червоної армії і в лавах вермахту.

чому президент не покладає квіти на могили українців, що воювали в вермахті, то ж теж українці?

.

якщо у вас кеби не вистачає розбиратися у геополітиці то просіть допомоги тих, хто розбирається а не виставляйте свою тупість на люди.

ПАМ'ЯТНИКИ ОКУПАНТАМ ЦЕ ПАМ'ЯТНИКИ ОКУПАНТАМ І НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ З ЯКОГО УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ ЇХ НАБИРАЛА В ОКУПАЦІЙНУ АРМІЮ.
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28.10.2022 23:15 Ответить
Тобі кеби не вистачає не плутати могилу невідомого соладта з політикою.
Ти хоч з України геополітик обіжений. Лягай спати школота.
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28.10.2022 23:28 Ответить
Моїх два діди служили в червоній армії.
Вони українці. Тобто окупанти ?
За Україну проти нацизму воювали українці. Їм і клали квіти.
Інша справа що кацапи привласнили перемогу собі, тому ці пам'ятники почали асоціювати з ними.
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29.10.2022 09:26 Ответить
А ти сам за кого голосував?
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29.10.2022 09:20 Ответить
Та ясно - або не ходив на вибори або за зелень галку ставив.
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29.10.2022 09:27 Ответить
Це та сама меншовартісна херня.
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28.10.2022 03:08 Ответить
То б то, мудрий нарід, після розпаду ссср вибирає комуняку кравчука, замість чорновола і їде попереднім совковим шляхом - а винен у цьому Порох. Ахренеть.
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28.10.2022 06:10 Ответить
Гєпи, допи, труханови, авакяни та інші були при ліваку пороху
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28.10.2022 07:57 Ответить
це з розряду аби щось ляпнуть на Пороха ?
1. Гепа - мер Харкова, обраний харковчанами, які обрали ЗЕ
2. Допа - депутат, якому надали недоторканність українські виборці, теж обирали опжз і слуг уродових.
3. Труханов - мер Одеси, обраний одеситами, які проголосували за ЗЕ.
4. Авакян -так само блазень коломойського, який допомагав встановити владу ЗЕ, він же знівелював реформу поліції і відробляв посаду фальсифікуючи справи проти патріотів.
Не бачу в чому провина Пороха.
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29.10.2022 09:32 Ответить
"в 44 році Україна не була ЗВІЛЬНЕНА від німців."
Хіба? А в якому ж тоді році Україна була звільнена від німців?
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28.10.2022 01:42 Ответить
Ким була звільнена і для кого?
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28.10.2022 02:00 Ответить
Давайте спершу з'ясуємо чи була звільнена від німців в 44-му. Потім поговоримо про ким і від кого.
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28.10.2022 02:07 Ответить
ви говорете про тереторії, я говорю про Україну. Не було вільної України в 1944р. Ми ж прагнемо вільної України? До чого аналогії пана ЗЕ тоді?
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28.10.2022 02:15 Ответить
Ну от Ви там, вище, написали що ідіотичні промови президентів створюють кашу в голові українців. А що самі пишете? В 44-му Україну було звільнено від німців (нацистів). 28 жовтня - День звільнення України від нацистів. Не комуністів. А Ви чомусь пишете - "в 44 році Україна не була ЗВІЛЬНЕНА від німців." Звільнена повністю - не була, а від німців (нацистів) була. Чому ж ні? Не захотіли розібратись, зате швидко кинулись строчити гнівні пости. От саме це і є совковим мисленням.
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28.10.2022 02:41 Ответить
Під "звільнена повністю" я маю на увазі не території, а звільнення від нацистів і комуняк в цілому.
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28.10.2022 02:47 Ответить
Мене цікавить суть. Отже нїяких звільнень з 1920р по 1991р для України і з волі українського народу не було, так вас влаштовує? Мушу визнати тільки, що колобарантів, на початку, окупації червоними московитами, було в рази більше, ніж сьогодні, вле для цього були об'єктивні історичні причини.
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28.10.2022 02:51 Ответить
Добре, давайте про суть. Чи усвідомлюєте Ви, що своїм твердженням про те, що звільнення від нацистів України не було, заперечуєте/знецінюєте боротьбу військ УПА проти нацистів та досягнення ними кінцевої мети?
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28.10.2022 03:07 Ответить
УПА, без успіху, воювали, в кінцевому рузультаті, з усіма окупантами. Поляками, московитами, німцями. Історично, це має, результати, для вільної України. Це акт боротьби українців за незалежність. Чесно кажучи не розумію зв'язку між російським поглядом на 1944р і боротьбою УПА.
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28.10.2022 03:18 Ответить
УПА без успіху воювали?! Хохо... Раджу ознайомитись з темою глибше.
Пояснюю зв'язок: кацапи кажуть, що вони звільнили Україну (УРСР) від нациків і всю Європу (хоч насправді пів). Українці кажуть, що звільняли не лише кацапи, а ще й воїни УПА, які УСПІШНО боролися як з одними, так і з іншими. Саме тому ми святкуємо 28 жовтня не звільнення України від всіх окупантів, а звільнення від нацистських окупантів. Це історія. Викидаючи деталі, Ви отримаєте те, що продукує кацапська пропаганда.
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28.10.2022 03:33 Ответить
добре, я дивлюсь на світ по іншому. Як би ми всі не залежали від поглядів інших, то і не було б сенсу, щось комусь доводити. У нас нема майбутнього без змін поглядів. Просто москва нам більше не дає час на лагідні зміни. Погляди Зеленського, як президента надважливі. Я сьогодні бачу, що Зеленський не встигає, не кажучи про зміни на випередження. Думаю, сенс розмови вже втрачено. Доброї ночі.
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28.10.2022 04:13 Ответить
Ще спрощу. Забудьте про УПА. Називаючи свято Днем визволення України від нацистських окупантів акцент робиться навмисно саме на нацистських. Це, ніби, тонко натякає, що були ще інші і що визволення повного не було.
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28.10.2022 03:42 Ответить
Кацапи заявляють просто, Дєнь асвабаждєнія Украіни ат акупантав, забуваючи про себе.
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28.10.2022 03:44 Ответить
перше.

в реченні УКРАЇНА НЕ БУЛА ЗВІЛЬНЕНА ВІД НІМЦІВ є дві умови а)звільнена б)від німців.

отже, якщо однієї з умов не було дотримано то не було досягнення мети, про яку каже усе речення.

як відомо звільнення не було, була зміна одного окупанта на иншого.

отже і звільнення не було.

а є*анатські свята будуть скасовані як призначені є*анатами що не вміють думать.

.

друге.

УПА програла.

проте залишила гарний спадок, яки нас вирізняє від білорусів.

і коли нам треба було ставати на герць то ми йшли на майдан чи починали нищити джавелінами танки окупанта БО МИ СТОЯЛИ НА ПЛЕЧАХ ИНШИХ.

білоруси на це не здатні бо у них нема на плечі кого стати.

тому білоруський полк калиновського міг виникнути тільки як структура збройних сил УКРАЇНИ де ключове слово УКРАЇНИ а не білолуський.

.

третє.

досить і двох.
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28.10.2022 07:42 Ответить
В 44 змінилась окупація з німецької на російську.

Придурок щеневтік про це не чув, бо не чув.

Так, мабуть, зрозуміліше.
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28.10.2022 20:31 Ответить
Придурок Киянин не чув, бо не слухав. Передивись відео. Він говорить про звільнення саме від нацистів. Що це за челедж блд такий? Кожне заходить і своїх комуняк сюди пхає? Ще раз, для тупих, щороку 28 жовтня відзначається день звільнення України від нацистських окупантів.
День звільнення від окупантів комуняцьких можете святкувати 24 серпня.
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28.10.2022 22:13 Ответить
Сравнил Зе🤢🤢боротня и Гетьмана ‼️Если-бы не Порошенко ЗСУ не существовало поле вашего Кучмы и бандюкович
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28.10.2022 09:22 Ответить
язиком дітовбивць не розмовляю, пішло в сраку, *уйло кадировське.
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28.10.2022 11:27 Ответить
Молодець! Дуже сильна промова.
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28.10.2022 00:46 Ответить
78 років назад Україна була окупована московитами. І тільки колобаранти, цьму раділи, як і зараз, вони це роблять на окупованих московитами тереторіях. Зе як був забитий совок-колобарант, так і залишився.
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28.10.2022 00:52 Ответить
Як на меншовартісного совкодрочера.
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28.10.2022 03:10 Ответить
Посміховисько, тупий недолугий неук.
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28.10.2022 00:49 Ответить
як і більшість українців-тупі, які відмоляються від правди, що у всіх московських державах ми були зрадниками і жертвими , і всі розом раби.
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28.10.2022 00:58 Ответить
Тобто це ЗЄ зараз вздрочнув на дєдовоївалов, як *****?

Совок з совка не витравити навіть, якщо він став валютником чи проституткою.
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28.10.2022 00:51 Ответить
Кто-то напомните этому дебилy, шо 78 лет назад один оккупант изгнал другого оккупанта из Украины. И Украина оставалась под оккупацией до 1991 года.
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28.10.2022 00:51 Ответить
Давай я краще тобі нагадаю, що окрім червоної армії проти нацизму воювала ще українська повстанська.
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28.10.2022 01:39 Ответить
Как раз мне об этом напоминать не надо, мой дед попал в плен в начале 50-х.
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28.10.2022 01:44 Ответить
Ну то навіщо ти пишеш, що один окупант вигнав іншого окупанта? В тих місцях, звідки я родом, в кожного другого діди та бабці були репресовані. Одні, чумою коричневою, другі - червоною. Моїм пощастило, та страху було, що по сьогодні про це пошепки розповідали.
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28.10.2022 01:52 Ответить
ОК, некорректно выразился. Одна оккупация сменилась другой. Так будет верно?
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28.10.2022 01:53 Ответить
Так. Дякую. Уточню попередній меседж - не по сьогодні, хоча дідо досі живий, дай Бог йому здоров'я. Скоріше до 2000-х. Десь при Ющі вперше почали розповідати в деталях.
Ну і щодо промови президента. Зверни увагу, 28 жовтня - День визволення України від саме нацистських загарбників. Він все вірно сказав. В Другу світову звільнили Україну від нацистів, через 80 років прийшли нові нацисти зі сходу. Не комуняки, хоча то речі тотожні. *****, що промова вивірена та точна. Все решта - бажання доїбатись.
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28.10.2022 02:05 Ответить
https://biz.censor.net/news/3376602/golova_minfinu_poperedyv_pro_ryzyky_dlya_derjbyudjetu_na_pochatku_nastupnogo_roku


https://biz.censor.net/news/3376606/verhovnyyi_sud_stav_na_bik_ukrnafty_u_sudoviyi_superechtsi_z_podatkivtsyamy_na_33_milyarda

А СУДЬИ КТО?
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28.10.2022 01:10 Ответить
Такие же как и Львов и компания.
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28.10.2022 01:33 Ответить
Міістер відосік задовбав вже.....пабедитель асфальта!
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28.10.2022 01:18 Ответить
Видосик за видосиком...
Интересно, а хватает ли времени Зеле на управление государством и армией?
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28.10.2022 01:32 Ответить
Для Зе видосики это все а управление государством он полагаеться на Ермака
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28.10.2022 08:23 Ответить
Передайте цьому неголеному їпаньку, що ми зараз фактично воюємо з тою самою окупаційною армією, на яку він так екзальтовано подрочив у своїй тупій меншоввртісній совковій промові.
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28.10.2022 02:59 Ответить
Де саме він екзальтовано подрочив? Час?
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28.10.2022 04:25 Ответить
Там, де назвав радянську окупацію подвигами своїх дідусів.
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28.10.2022 14:28 Ответить
Іщьо щатєльнєє *********** довкола величнішого совкодрочєра і шашличніка девятимайського, асвабадітєля не то від рашистів чи фашистів, акакаяразніца. Нє?
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28.10.2022 03:13 Ответить
Хм..... Дивно.. А депортація татар в Криму 1944 року - це як?
PS. Хто йому пише ці недолугі тексти?
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28.10.2022 05:04 Ответить
Стаття у https://www.newyorker.com/magazine/2022/10/24/inside-the-us-effort-to-arm-ukraine The New Yorker 24-Oct-2022

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28.10.2022 05:28 Ответить
Вспомнилось название. Оченьстарый фильм. Назывался «Борец и клоун»
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28.10.2022 05:35 Ответить
Спершу "розміновувач- миротворець",а тепер-"хероїчний-визволитель".
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28.10.2022 05:57 Ответить
Мені цікаво чому ЗеК робить промови одноосібно? Вийди до народу, послухай запитання, оцінки, поради...
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28.10.2022 08:17 Ответить
Потому что Зе боиться вопросов от народа
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28.10.2022 08:26 Ответить
Каких "подвигов дедушек". Которые изнасиловали пол-Европы?
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28.10.2022 09:34 Ответить
Будь прокляте циркове чмо навіки.
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28.10.2022 14:42 Ответить
Порівняєш наприкінці президентства. Зараз - це маніпуляції, як і все, що ти викладаєш.
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28.10.2022 16:25 Ответить
Ти прикидаєшся чи такий по життю.
Порівняй жертв Чікатіло в середині його "карєри" з жертвами в кінці його карєри.
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28.10.2022 18:50 Ответить
Якщо вже почав порівнювати, то враховуй силу, яка була задіяна. Кілька тисяч росіян у 2014 році та кілька сотен тисяч у 2022 році. Чи будеш далі прикидатись, що такий по життю?
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28.10.2022 19:45 Ответить
Я знаю яка сила була задіяна - кончена Зе сила яка розмінувала Чонгар, затопила Сагайдачний,
за день до вторгнення якогось хера заслала до Маріуполя війська, дала наказ до 21 лютого відвести всі війська від кордонів і Харкова, до цього ще 3 роки для армії ні хера не закуповувати окрім капусти, для тебе це новина наскільки я бачу.
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28.10.2022 22:20 Ответить
Згадай краще як ти вбив Ярослава Журавля, а потмі патякай на теми війни
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28.10.2022 17:41 Ответить
Це він сам збив бпла? Пианином, чи роялєм? Чи отим чим грає на клавишах. Стрелок, пилять.
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28.10.2022 18:32 Ответить
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28.10.2022 21:35 Ответить
Гарант дуркує, роздає медалі,
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…

Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.

Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!

29. 08. 2022 р.
ID: 958019

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29.10.2022 21:54 Ответить
 
 