Под завалами разрушенного в сентябре дома в Святогорске обнаружили тело погибшей женщины. ФОТО
27 октября спасатели Славянского гарнизона проводили работы по разбору завала частично разрушенного в результате обстрела, пятиэтажного жилого дома в городе Святогорск Краматорского района. Обстрел произошел ориентировочно 25 сентября 2022 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.
"В обед на месте разбора завала было найдено тело женщины (анкетные данные устанавливаются). Всего с начала работ обнаружено тело 1 погибшего лица", - говорится в сообщении.
28 октября спасатели продолжили работы по разборам завала разрушенного в результате обстрела частного жилого дома. Под завалом по предварительной информации находится тело одного погибшего.
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Danilo Kosmina #241992
показать весь комментарий28.10.2022 13:11 Ответить Мне нравится 0
Пупочный войлок
показать весь комментарий28.10.2022 13:27 Ответить Мне нравится 3
Борис Дородный #516688
показать весь комментарий28.10.2022 15:28 Ответить Мне нравится 0
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