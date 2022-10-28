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Под завалами разрушенного в сентябре дома в Святогорске обнаружили тело погибшей женщины. ФОТО

27 октября спасатели Славянского гарнизона проводили работы по разбору завала частично разрушенного в результате обстрела, пятиэтажного жилого дома в городе Святогорск Краматорского района. Обстрел произошел ориентировочно 25 сентября 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

"В обед на месте разбора завала было найдено тело женщины (анкетные данные устанавливаются). Всего с начала работ обнаружено тело 1 погибшего лица", - говорится в сообщении.

28 октября спасатели продолжили работы по разборам завала разрушенного в результате обстрела частного жилого дома. Под завалом по предварительной информации находится тело одного погибшего.

Также смотрите: Оккупанты ночью и утром обстреляли населенные пункты на линии фронта в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Под завалами разрушенного в сентябре дома в Святогорске обнаружили тело погибшей женщины 01
Под завалами разрушенного в сентябре дома в Святогорске обнаружили тело погибшей женщины 02

Под завалами разрушенного в сентябре дома в Святогорске обнаружили тело погибшей женщины 03

обстрел (27202) смерть (9224) Донецкая область (9665) ГСЧС (4971)


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на жаль, максимум 25% - що це була проукраїнська жінка.. це особливо болить, бо урОдженець цього краю..і ВСЕ вже втратив у цьому краю і нічого ТАМ вже не тримає, хіба що окрім могил....
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28.10.2022 13:11 Ответить
В такому близькому сусідстві до логова кацапських козлобородих, і проукраїнська? Бери не більше 5%.
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28.10.2022 13:27 Ответить
А сколько же ещё когда нибудь выяснится? Долго будем выхаркивать мы эту войну.
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28.10.2022 15:28 Ответить
 
 