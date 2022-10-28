Под завалами разрушенного в сентябре дома в Святогорске обнаружили тело погибшей женщины. ФОТО

27 октября спасатели Славянского гарнизона проводили работы по разбору завала частично разрушенного в результате обстрела, пятиэтажного жилого дома в городе Святогорск Краматорского района. Обстрел произошел ориентировочно 25 сентября 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

"В обед на месте разбора завала было найдено тело женщины (анкетные данные устанавливаются). Всего с начала работ обнаружено тело 1 погибшего лица", - говорится в сообщении.

28 октября спасатели продолжили работы по разборам завала разрушенного в результате обстрела частного жилого дома. Под завалом по предварительной информации находится тело одного погибшего.

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