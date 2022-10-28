Заместитель главы ОП Тимошенко ездит на Chevrolet, который был передан в качестве гуманитарной помощи, - Bihus.Info. ВИДЕО
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко использует в качестве служебного автомобиля, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий.
Об этом говорится в сюжете Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.
Внедорожник Chevrolet Tahoe журналисты заметили на видео из поездок по регионам, которые Тимошенко выкладывает в соцсетях. Он начал появляться в кадрах с Тимошенко весной. Именно тогда американская компания General Motors ответила на призыв украинских властей и передала Министерству инфраструктуры Украины 50 новых Chevrolet Tahoe, которые должны использоваться для гуманитарных целей и вывозить людей из зоны боевых действий.
В дальнейшем эти автомобили были распределены между разными учреждениями. По меньшей мере, один внедорожник оказался в пользовании Государственного управления делами, которое, в свою очередь, занимается Офисом Президента Украины. Так Chevrolet Tahoe, который должен использоваться для гуманитарных целей, стал служебным автомобилем Кирилла Тимошенко.
"Смотрите, я действительно езжу на Шевроле Тахо, это автомобиль Государственного управления делами, это не мой личный автомобиль или еще кого-то. Это на балансе государства, Государственного управления делами, которое обеспечивает автомобилями и Офис Президента", - прокомментировал Тимошенко в разговоре с Bihus. Info.
По его словам, более 100 автомобилей, уже находящихся на балансе автобазы ГУД, среди которых и многолетние Toyota Camry и Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, недостаточно, поэтому переданное General Motors авто было им нужно.
"На нем уже наездили около 40 000 километров, езжу вместе с сотрудниками Офиса, регионального департамента, потому что мы стараемся как можно быстрее ехать на деоккупированные территории, чтобы проконтролировать происходящее", - заявил Тимошенко.
Проблемы в том, что автомобиль, который Украина просила у General Motors для одних целей, используется совсем для других на фоне существенного дефицита транспортных средств у военных, Тимошенко, по его словам, не видит.
"Эти Шевроле Тахо небронированы, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль," – заявил заместитель руководителя Офиса Президента.
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Скільки можна вже.
Кирило Тимошенко привласнив позашляховик, який General Motors передали Україні для гуманітарних цілей. Тобто Офіс Президента не лише не допомагає - він ******* у фронта. У людей ******* гуманітарку, у військових - позашляховики. ОПУ наживається на війні.
на фронт йдуть не вмирати, а вбивати ворогів. доб'ємо кцпів - візьмемось за малоросійських мародерів. а ти можеш далі нити та підмахувати кцпський пропаганді. Майбутнє України буде таким, яким ми його зробимо.
самураяукраинцев нет цели - иначе за 30 лет уже все кто должен висели бы и сидели бы в местах им предназначенных (логикой), ввп рос, все шло бы в правильном направлении и т.д. и т.п. - есть только путь. причем, благодаря сверхусилиям Хйла - кажется путь однозначный, но пока еще очень либеральный. хотя и усилия еще не закончены.
Там ще днями Литва нові броньовані Тойоти підігнала, то скоро пересяде на нову тачанку.
Слідкуйте за руками...
🏛️Над премьером Денисом Шмыгалем дружно посмеялись когда он сказал что без западной помощи украинцы рискуют остаться без зарплат и пенсий. А напрасно. Нам вот не о пенсиях известно, а о том, что в ряде боевых бригад ВСУ личный состав предупредили о возможных задержках с выплатами зарплат и попросили отнестись с пониманием. Официальная версия, из-за обстрелов пострадали финансовые управления бригад. Наши источники сообщают, что все банальнее. В казне просто нет денег.
Сбываются наши прогнозы. Взявшись платить солдатам на передовой по 100 тысяч в месяц, Офис президента даже мысли не допускал что война может продлиться больше полугода. Теперь зарплаты военным легли на бюджет неподъемным бременем. Не платить солдатам не выйдет, это сразу похоронит рейтинг власти. Включить печатный станок, значит так же закопать рейтинг. А союзники с финансовой помощью не спешат. Союзники советуют искать внутренние резервы.
Мы опускаем внутренние резервы в виде денег испаряющихся на таможне и продолжающихся махинаций вокруг "Большого строительства". Есть проблема намного более серьезная. Украинский бизнес сейчас массово уклоняется от уплаты налогов.
В ход идет все, все возможные схемы уклонения от налогов. Бизнес просто не желает платить. За крупным бизнесом не отстают предприниматели-ФЛП, которым единый социальный платеж разрешили не платить, и которые просто подают в налоговую декларации на нулевые суммы. А процент от нуля, как известно, равняется нулю.
При чем, эти же предприниматели жертвуют десятки тысяч долларов волонтерам на поддержку армии. В чем дело?
Дело в том, что бизнес просто ненавидит главного "экономиста" правящей партии, главу комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. "Азарчик" (с намеком на схожесть Гетманцева в методах на премьера Азарова) это еще не самое обидное прозвище Гетманцева. Кстати, симпатии к Азарову Гетманцев не раз высказывал вслух.
Пока правила для бизнеса пишет Гетманцев, бизнес убежден, сколько не заплати в бюджет - украдут. А раз так, лучше отдать деньги волонтерам, там они точно дойдут по назначению.
Чтобы сбить негативный фон, создаваемый Гетманцевым, еще в 2021 г. заместителем Ермака по экономическим вопросам был назначен Ростислав Шурма. Подавали его тогда как либерала. Реальность же такова, что иначе как "вором" в среде бизнеса Шурму никто не называет. Ему не верят.
Результат, бизнес налоги платить не желает. И этот вопрос становится все более острым. Бизнес нужно сломать через колено, либо как-то с ним договориться. Гетманцев и Шурма требуют как раз "через колено". Однако даже Ермак понимает, учитывая что бизнес это донор практически всех волонтеров, попытки ломать через колено закончатся массовым недовольством и, возможно, бунтом. На радость оппозиции.
Ситуация требует замены Гетманцева и Шурмы на личностей более приемлемых для бизнеса. Проблема в том, что таких кадров Ермак не имеет. Менять не на кого.
А денег нет.
А НА ЖИГУЛЯХ ИЛИ СЛАВУТЕ НЕХОЧЕШЬ ПОКАТАТЬСЯ ******* ТИМОШОНКА?
Тільки, виключно, через екологічно чисті ДЕРЕВА!!
Слава Захисникам України !!!
Смерть рашистам ***** та їх гнидам, що наживаються на горі і стражданні Українців!!
‼️🇺🇦⚔️❤️✌️👏👍✊🇺🇦🇩🇪🇫🇮🇸🇪🇪🇪🇬🇧🇨🇿🇳🇴🇮🇩🇺🇸🇦🇿🇹🇷🇪🇺🇱🇹🇯🇵🇨🇦😡😡😡‼️‼️
Дивно, звідки в них горох, якщо у якості їжі для людей його використовують лише на пострадянському просторі.
І де поділись м'ясні та рибні консерви, які пенсіонерам давали у перші місяці, ХЗ...
Да кто, *****, вообще такой этот Тимошенко?, Откуда оно всплыло? Сколько у него миллионов и как он их заработал? Какая от него сейчас польза воюющей стране? Сколько из своих миллионов оно перечислило на ВСУ? И т.д. и т.п.
А самое страшное, что все эти вопросы мы слышим только на форумах Цензор. нет. У власти позиция традиционная: Идите нахер. Не ваше дело.
Отак і живуть... Як то кажуть, дурень думкою багатіє...
для фронта передавались и не жлобской суке решать отдать... или себе оставить покататься !!!
От треба Зеленському передати терміновий наказ для Залужного, визиває він Тимошенка давай, мовляв, швиденько - діло життя та смерті. А той,- а у мене машини нема, поїду на метро. Уявляєте що буде?
В першу чергу автомобілі мають бути у ОП, голови, заступників, радників, а вже потім, якщо щось лишилось, то передати ЗСУ.
Бо він-"національний ЗЕрой", а свій автопарк передав для потреб ЗСУ
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1585963733775286272 4 мин
Це-мародерство,а також,нецільове використан гуманіт допомоги.Тобто,цей мародер,ще й намагається виправдатися та залишити автівку собі?!А хіба він не був присутн на нараді по ППО ,де всі підтримали пропозицію ,ЗАБРАТИ пікапи з-під дуп комбатів ТрО,на яких вони Києвом їздять?
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1585950329379917825
Цікаво,а ту броньовану Тойоту -200,передану охороною амбасади США до ГУР,на якій було затримано екс-заступника міністра МВС Гогілашвілі,на БП "Долина",для екс-очільника Василя Бурби,вже повернули Бурбі чи амбасаді?ПоДчерк,як писала тут людина,однаковий-мародьорський.
Злі язики кажуть,що заст очільника ОПУ,ХЄРувім Тимошенко, їздить на переданому Україні(не ОПє,не ХЄРувіму) компанією Дженерал Моторз,для вивозу із зоди БД ,громадян та гуманітарних місій,позашляховику Шевроле-Тахо.Мародьорити-так мародьорити на всьому!-лозунг Зе-оточення.
Бійі на гнилих старих убитих корчах, а ці напомажені покидбкь на нових ТАХО з гуманітарки????
Коли ж вже визбихнуть ці тварі дИржаної влади???