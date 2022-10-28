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Заместитель главы ОП Тимошенко ездит на Chevrolet, который был передан в качестве гуманитарной помощи, - Bihus.Info. ВИДЕО

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко использует в качестве служебного автомобиля, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Внедорожник Chevrolet Tahoe журналисты заметили на видео из поездок по регионам, которые Тимошенко выкладывает в соцсетях. Он начал появляться в кадрах с Тимошенко весной. Именно тогда американская компания General Motors ответила на призыв украинских властей и передала Министерству инфраструктуры Украины 50 новых Chevrolet Tahoe, которые должны использоваться для гуманитарных целей и вывозить людей из зоны боевых действий.

В дальнейшем эти автомобили были распределены между разными учреждениями. По меньшей мере, один внедорожник оказался в пользовании Государственного управления делами, которое, в свою очередь, занимается Офисом Президента Украины. Так Chevrolet Tahoe, который должен использоваться для гуманитарных целей, стал служебным автомобилем Кирилла Тимошенко.

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"Смотрите, я действительно езжу на Шевроле Тахо, это автомобиль Государственного управления делами, это не мой личный автомобиль или еще кого-то. Это на балансе государства, Государственного управления делами, которое обеспечивает автомобилями и Офис Президента", - прокомментировал Тимошенко в разговоре с Bihus. Info.

По его словам, более 100 автомобилей, уже находящихся на балансе автобазы ГУД, среди которых и многолетние Toyota Camry и Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, недостаточно, поэтому переданное General Motors авто было им нужно.

"На нем уже наездили около 40 000 километров, езжу вместе с сотрудниками Офиса, регионального департамента, потому что мы стараемся как можно быстрее ехать на деоккупированные территории, чтобы проконтролировать происходящее", - заявил Тимошенко.

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Проблемы в том, что автомобиль, который Украина просила у General Motors для одних целей, используется совсем для других на фоне существенного дефицита транспортных средств у военных, Тимошенко, по его словам, не видит.

"Эти Шевроле Тахо небронированы, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль," – заявил заместитель руководителя Офиса Президента.

авто (4205) гуманитарная помощь (1261) Бигус (192) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+58
мародеры, с.ка. конченые
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28.10.2022 12:52
+45
Чомусь я не здивований.
Там ще днями Литва нові броньовані Тойоти підігнала, то скоро пересяде на нову тачанку.
Слідкуйте за руками...
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28.10.2022 12:53
+36
За його словами, більше 100 автомобілів, які вже перебувають на балансі автобази ДУС, серед яких і кількарічні Toyota Camry та Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, недостатньо, тож передане General Motors авто було їм потрібне.

А НА ЖИГУЛЯХ ИЛИ СЛАВУТЕ НЕХОЧЕШЬ ПОКАТАТЬСЯ ******* ТИМОШОНКА?
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28.10.2022 12:57
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Правила форума Совет форумчан
Зробити йому небо в сіточку.

Скільки можна вже.
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28.10.2022 12:51 Ответить
"Зробити", - це інфінітив, - дієслово в неозначеній формі,- означає дію невизначену в часі, та не вказує на виконавця діїї🤔 Хто конкретно має оте "зробити" і коли🧐 Ваші пропозиції, щодо часу та виконавців з організації отого "неба в сіточку", конкретизуйте, будь-ласка, а так це пусте зтрушування повітря
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28.10.2022 12:59 Ответить
Зараз час такий що оте може зробити багато хто. Починаючи із самої влади, партнерів, опозиції та закінчуючи самим озлобленим народом.
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28.10.2022 13:02 Ответить
"Багато хто", кажете... хто зна 🤔
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28.10.2022 13:05 Ответить
saniolli

Кирило Тимошенко привласнив позашляховик, який General Motors передали Україні для гуманітарних цілей. Тобто Офіс Президента не лише не допомагає - він ******* у фронта. У людей ******* гуманітарку, у військових - позашляховики. ОПУ наживається на війні.
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28.10.2022 13:32 Ответить
хтось від зелупи очікуав іншого??
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28.10.2022 13:46 Ответить
більше того ці зализані гидотно-вичурні ненажерливо-бридкі вилупки вважають, що вони так багацько працюють на державу замість себе дорогеньких що якщо вони трішечки щось потягнуть з держави держава не помітить ба навіть більше, вона і не повинна цього помічати адже люди реально працюють, да.... . подібні зауваження з боку суспільства вони можуть прийняти навіть за образу і недооцінку їх "титанічних" заслуг і поки зеленський при владі, між іншим, він мислить точно так як і вони він так давно не відпочивав з сімєю на лагідному пісочку в теплих краях і змушений "титанічно" відосити, себто працювати 24\7 на когось там, в даному випадку на державу, мусимо цих "трудяг" терпіти до кінця війни, а там вже розберемось.
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28.10.2022 14:35 Ответить
ЗЕДЕРМАЧЬЕ и ВАШЕ ОП - оборотни МРАЗИ , хуже Путлера "Сиротки " ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ВАГОНАМИ , КОНТЕЙНЕРАМИ ТЫРИТЕ, ПРОДАЁТЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ УБИЙСТВА НАРОДА ,доверившего Вам свою судьбу‼️Говорите одно , а сами схемы и договорняки с оккупантами проворачиваете -НЕЛЮДИ 🤑🤑🤑🤑
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28.10.2022 13:49 Ответить
Рсстрелять к херам собачьим...
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28.10.2022 14:02 Ответить
Ну с этим Шевроле понятно, а кому из жОП, остальные 49 шевролетов уже принадлежат?..
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28.10.2022 14:04 Ответить
Кирило Тимошенко - еще один карлик, присосавшийся к Украине. Обратите внимание, бородка как у его шефа, пытается гундосить, как шеф, любит снимать видосики как он. Явно занимается добычей бабла. В его деятельности ничего другого нет, одни понты. 73%, довольны своим выбором?
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28.10.2022 15:24 Ответить
мародеры, с.ка. конченые
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28.10.2022 12:52 Ответить
це кцпський наратив.
на фронт йдуть не вмирати, а вбивати ворогів. доб'ємо кцпів - візьмемось за малоросійських мародерів. а ти можеш далі нити та підмахувати кцпський пропаганді. Майбутнє України буде таким, яким ми його зробимо.
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28.10.2022 13:07 Ответить
Боюсь ты не прав. Одни уже зробили це майбутне, которое сейчас. Зрабили разам. Зрабили в 2019м. И кто им помешает зрабить это после победы?
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28.10.2022 13:18 Ответить
Nu dlia ZEbilov netu budushcheva , tut vi pravi .
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28.10.2022 13:10 Ответить
Чого? В них майбутнє вже...(
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28.10.2022 13:12 Ответить
у самурая украинцев нет цели - иначе за 30 лет уже все кто должен висели бы и сидели бы в местах им предназначенных (логикой), ввп рос, все шло бы в правильном направлении и т.д. и т.п. - есть только путь. причем, благодаря сверхусилиям Хйла - кажется путь однозначный, но пока еще очень либеральный. хотя и усилия еще не закончены.
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28.10.2022 13:25 Ответить
Чомусь я не здивований.
Там ще днями Литва нові броньовані Тойоти підігнала, то скоро пересяде на нову тачанку.
Слідкуйте за руками...
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28.10.2022 12:53 Ответить
Вот вам еще "подарки" от сук урода в ленту

​​🏛️Над премьером Денисом Шмыгалем дружно посмеялись когда он сказал что без западной помощи украинцы рискуют остаться без зарплат и пенсий. А напрасно. Нам вот не о пенсиях известно, а о том, что в ряде боевых бригад ВСУ личный состав предупредили о возможных задержках с выплатами зарплат и попросили отнестись с пониманием. Официальная версия, из-за обстрелов пострадали финансовые управления бригад. Наши источники сообщают, что все банальнее. В казне просто нет денег.

Сбываются наши прогнозы. Взявшись платить солдатам на передовой по 100 тысяч в месяц, Офис президента даже мысли не допускал что война может продлиться больше полугода. Теперь зарплаты военным легли на бюджет неподъемным бременем. Не платить солдатам не выйдет, это сразу похоронит рейтинг власти. Включить печатный станок, значит так же закопать рейтинг. А союзники с финансовой помощью не спешат. Союзники советуют искать внутренние резервы.

Мы опускаем внутренние резервы в виде денег испаряющихся на таможне и продолжающихся махинаций вокруг "Большого строительства". Есть проблема намного более серьезная. Украинский бизнес сейчас массово уклоняется от уплаты налогов.

В ход идет все, все возможные схемы уклонения от налогов. Бизнес просто не желает платить. За крупным бизнесом не отстают предприниматели-ФЛП, которым единый социальный платеж разрешили не платить, и которые просто подают в налоговую декларации на нулевые суммы. А процент от нуля, как известно, равняется нулю.

При чем, эти же предприниматели жертвуют десятки тысяч долларов волонтерам на поддержку армии. В чем дело?

Дело в том, что бизнес просто ненавидит главного "экономиста" правящей партии, главу комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. "Азарчик" (с намеком на схожесть Гетманцева в методах на премьера Азарова) это еще не самое обидное прозвище Гетманцева. Кстати, симпатии к Азарову Гетманцев не раз высказывал вслух.
Пока правила для бизнеса пишет Гетманцев, бизнес убежден, сколько не заплати в бюджет - украдут. А раз так, лучше отдать деньги волонтерам, там они точно дойдут по назначению.

Чтобы сбить негативный фон, создаваемый Гетманцевым, еще в 2021 г. заместителем Ермака по экономическим вопросам был назначен Ростислав Шурма. Подавали его тогда как либерала. Реальность же такова, что иначе как "вором" в среде бизнеса Шурму никто не называет. Ему не верят.

Результат, бизнес налоги платить не желает. И этот вопрос становится все более острым. Бизнес нужно сломать через колено, либо как-то с ним договориться. Гетманцев и Шурма требуют как раз "через колено". Однако даже Ермак понимает, учитывая что бизнес это донор практически всех волонтеров, попытки ломать через колено закончатся массовым недовольством и, возможно, бунтом. На радость оппозиции.

Ситуация требует замены Гетманцева и Шурмы на личностей более приемлемых для бизнеса. Проблема в том, что таких кадров Ермак не имеет. Менять не на кого.

А денег нет.
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28.10.2022 13:23 Ответить
Може це двіиник .
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28.10.2022 12:53 Ответить
Нет. Он просто "тихонечко в лес уйдёт".
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28.10.2022 12:56 Ответить
ПАДЛО. ЗДОХНИ.
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28.10.2022 12:55 Ответить
Как говорит боневтик - какая разница
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28.10.2022 12:55 Ответить
Как думаете после победы Украины они покаятся и перестанут красть? Я думаю нет.
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28.10.2022 12:55 Ответить
С такой аморальной,наглой гнилью у власти победы может и не быть...
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28.10.2022 13:00 Ответить
За такое честно говоря уже морду надо бить. Немножко зае...али своими мутками-шмутками, пока народ донатиками на войну собирается
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28.10.2022 12:55 Ответить
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28.10.2022 12:56 Ответить
За його словами, більше 100 автомобілів, які вже перебувають на балансі автобази ДУС, серед яких і кількарічні Toyota Camry та Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, недостатньо, тож передане General Motors авто було їм потрібне.

А НА ЖИГУЛЯХ ИЛИ СЛАВУТЕ НЕХОЧЕШЬ ПОКАТАТЬСЯ ******* ТИМОШОНКА?
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28.10.2022 12:57 Ответить
Люстрацій, привладним гнидам, з піснями та сміттєвими баками уже небуде!
Тільки, виключно, через екологічно чисті ДЕРЕВА!!
Слава Захисникам України !!!
Смерть рашистам ***** та їх гнидам, що наживаються на горі і стражданні Українців!!
‼️🇺🇦⚔️❤️✌️👏👍✊🇺🇦🇩🇪🇫🇮🇸🇪🇪🇪🇬🇧🇨🇿🇳🇴🇮🇩🇺🇸🇦🇿🇹🇷🇪🇺🇱🇹🇯🇵🇨🇦😡😡😡‼️‼️
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28.10.2022 12:57 Ответить
👍👍👍👍🇮🇩🇮🇩 і Монако теж зі своім батальйоном!!!! чи малась на увазі Індонезія???? 🤔🤔
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28.10.2022 14:13 Ответить
Зебілоїди, то шо там про баригу чутно? Що там з марадьорамі, про бізнес на крові, і просто пєрєстать стрєлять? Д.Б.!
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28.10.2022 12:57 Ответить
Так тимошонка і використовує позашляховик в гуманітарних цілях. Он скільки гуманітарки вже розпиляли, а яка райдужна перспектива ще відкривається! Не дарма мера Чернігова і інших міст на зустрічі за кордон з іноземними інвесторами не випускають. Як і раніше у владі бариги, зрадники та корупціонери.
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28.10.2022 12:58 Ответить
Гумки на всіх все одно не вистачить... Тай навіщо якійсь бабці Ленд Крузер??? А якщо тобі колесо а мені крило а комусь кермо - то також маячня. А так хоч одна людина нормально поживе.
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28.10.2022 13:02 Ответить
Та да, в Сумській області у якості "західної гуманітарки" пенсіонерам почали видавати лише рис та звичайний горох.

Дивно, звідки в них горох, якщо у якості їжі для людей його використовують лише на пострадянському просторі.

І де поділись м'ясні та рибні консерви, які пенсіонерам давали у перші місяці, ХЗ...
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28.10.2022 13:09 Ответить
Це вже «баригі на крові», чи ще нє?
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28.10.2022 12:58 Ответить
це простий парінь з народу прохання не плутати із проклятим барігою
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28.10.2022 13:03 Ответить
у цих чортів сумління за визначенням немає
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28.10.2022 13:00 Ответить
Українці! Ось такі корумповані мерзоти і руйнують імідж України за кордоном! Що думають звичайні люди у тій самій Франції, коли обслуговують українських багатіїв в отелях, гаражах, ресторанах і.т.д.!? Вони думають, що «ось на що ідуть наші податки»!!! Те саме думають українці по цілому світі, коли збирають кошти і речі на допомогу своїм рідним українцям - «а куди попадуть мої гроші?», «кому попаде набір інструментів?» і.т.д. Керівництво України просто повинно негайно прийняти якісь міри із розкраданням гуманітарної допомоги! Не випускайте хоча б ваших чиновників на південь Франції! Там також є наші прості люди, котрі виїхали в 90-х і щиро стараються допомогти але коли бачать дорогі авта з українськими номерами, готелі, в яких зупиняються ваші звичайні чиновники-їх просто це курвить!!!!
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28.10.2022 13:00 Ответить
Ти мабудь тількі недавно знайшов сайт з новинами в інтернеті. Гуманітарну допомогу і розкрадають люди з керівництва, про що і йдеться мова у цій статті.
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28.10.2022 17:18 Ответить
зелені під..си
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28.10.2022 13:01 Ответить
зелені мразі
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28.10.2022 13:03 Ответить
Гнидою виявився корило тимошенко, чого і варто було очікувати від "95 кварталу на Банковій.
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28.10.2022 13:05 Ответить
Контрольная фраза Тимошенко: "Не вижу в этом проблемы...". И вы думаете это позиция только Тимошенко? Да они там ВСЕ такие! Вы думаете, что проблема в этом Шевроле Тахо?
Да кто, *****, вообще такой этот Тимошенко?, Откуда оно всплыло? Сколько у него миллионов и как он их заработал? Какая от него сейчас польза воюющей стране? Сколько из своих миллионов оно перечислило на ВСУ? И т.д. и т.п.
А самое страшное, что все эти вопросы мы слышим только на форумах Цензор. нет. У власти позиция традиционная: Идите нахер. Не ваше дело.
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28.10.2022 13:05 Ответить
Заробив???
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28.10.2022 13:23 Ответить
Ну да, замечание уместное. Они же там все "заработали честным трудом". Начиная с, прости господи, президента, который $ миллионер "своим трудом", а вот налоговых деклараций "95 квартала" в глаза никто не видел. Думаю сейчас, это самый секретный документ в стране. Если он вообще существует. А то ведь война - документы пропадают ...
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28.10.2022 13:32 Ответить
Влада мародерів...
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28.10.2022 13:05 Ответить
Вот вы тут обижаете все молодого человека, а будь вы на его месте, то не сели бы за руль новенькой Chevrolet Tahoе? Так отож
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28.10.2022 13:06 Ответить
Це вам не «барига на крові» Порошенко який передав після 24 лютого більше 50 млн $ про якого казали що він 5 років наживався на війні, це справжні зелені мародери 🤬
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28.10.2022 13:06 Ответить
Це вже мародерство, чи ще ні?
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28.10.2022 13:06 Ответить
"позакривали ..здаки! Неначасі критикувати владу!" (С)
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28.10.2022 13:10 Ответить
Гуманитарку во время войны растаскивают, понятно? На всех этажах. Когда сюда заедет бабло на восстановление, тут такое пи/дец вокруг него начнётся, что Евросоюз и Штаты о/уеют больше, чем от самой войны.
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28.10.2022 13:10 Ответить
Якийсь недомірок з квадратною головою. Ц нього ще й обличчя якогось пупса, на яке приліпили оцю дебільну борідку. Коротше кажучи, комплекс коротуна. Таким завжди потрібно компенсувати свою недорозвиненість великими речами.
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28.10.2022 13:11 Ответить
якого пупса??)))))) у нього саме пархате "обличчя" серед всьоі ОПи, воно навіть більш пархате, за ЗЕцыцька!!!! ви не дивіться на прізвища, вони іх міняють як трусєля!!!! трухІН, гетьМАНцев і т. д....... 😡😡😡😡
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28.10.2022 14:10 Ответить
Та це зрозуміло. Я з цим і не сперечаюся навіть. Кого ще вони могли туди понабирати???
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28.10.2022 19:22 Ответить
*****
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28.10.2022 13:12 Ответить
Крыса
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28.10.2022 13:17 Ответить
Твари зеленые, когда вам уже поперек горла станет? Самое противное,что вечером появиться очередной патриотичный видосик от Зе для лохов
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28.10.2022 13:23 Ответить
Цікаво, для кого воно знімає ті відосіки, якщо лохі дивляться в темних кімнатах на коври?
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28.10.2022 14:30 Ответить
сподівваюсь пристрелять тварину, там всі зелені слуги заслуговують на розстріл
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28.10.2022 13:27 Ответить
зільона влада - відро без дна !!!
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28.10.2022 13:29 Ответить
Ні совісті, ні честі, ні розуму. І цих неадекватних щурів з ранку до ночі піарять в єдиних новинах.
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28.10.2022 13:30 Ответить
Оте "тєло" мало грошей накрало що тако нахабно скомуніздило гуманітарне авто! Пора народу братися за тих "слуг народу", і запитати кому вони служать!!! (Заяви на кшалт -"не на часі залиште при собі)
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28.10.2022 13:30 Ответить
Зараз почнеться: "Та ви шо??? Це ж не на часі!! Ви шо не бачите, шо відбувається??? Ось закінчимо війну і тоді..."

Отак і живуть... Як то кажуть, дурень думкою багатіє...
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28.10.2022 14:07 Ответить
зільона влада - відро без дна !!!
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28.10.2022 13:30 Ответить
Якби оце було моїб (боронь боже) другом чи родичем - вже отримав би ***** і сам погнав тачку на фронт.
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28.10.2022 13:31 Ответить
Може виборці Зе ще забажають, щоб в ВР, в ОПУ, на їхніх дачах, чи маєтках світло почали відмикати як усім? Чи може температуру в приміщеннях знизили до 16 градусів, як рекомендують простим українцям економити? Зовсім ох-іїли! Не для цього вони до влади зубами й брехнею шлях прокладали, щоб жити на зарплатню!
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28.10.2022 13:32 Ответить
"Слуги" народу та гуманітарна допомога:

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28.10.2022 13:34 Ответить
на фронте ездят и на квадроциклах и на моциках и на хренпойми чём.. .а они не то шо не бронированные... они ваще без крыши и дверей... так что нефиг прикрывать своё жлобство и казнокрадство во время войны непригодностью этого нового авто для фронта...
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28.10.2022 13:37 Ответить
якраз для фронта, авто - ДУЖЕ придатне!! на авто такого класу, або на крузаках, можна іздити по полях, навіть розораних, та ямах і т. д. на ДУЖЕ пристойних швидкостях (до 90 - 100км/г, в залежності від водія), а це - ДУЖЕ важливе для фронту!!!! а пархаті, можуть і на камрях кататись, СУКИ!!!! 😡😡😡😡
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28.10.2022 14:37 Ответить
так и я о том же!!!
для фронта передавались и не жлобской суке решать отдать... или себе оставить покататься !!!
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28.10.2022 14:45 Ответить
По законам военного времени посадить мародёра тимошенко за мародерство на 10 лет с конфискацией собственности !!!
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28.10.2022 13:46 Ответить
Новоє літсо від ЗЕ.
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28.10.2022 13:46 Ответить
Йому можна, він "обраний".
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28.10.2022 13:46 Ответить
Мародера тимошенко отправить на переднюю линию фронта вместе со всеми его родственниками, имущество конфисковать !!!
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28.10.2022 13:48 Ответить
А народ і далі хай збирає хоч на якесісь авто, неважно на що вистачить грошей на броньоване чи ні, а ці мародери ніяк не нажеруться, все хочеться надурняк, чи то гуманітарка чи авто, ці скоти розуміють, що йде війна і не можна вийти на протести.
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28.10.2022 13:53 Ответить
А "народ" продовжує проклинати Порошенка, Яценюка, Кличка...(сам чув).
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28.10.2022 14:03 Ответить
Просто ***** ****.Ты передай военным по на значению и хлопцы разберутся что с ней делать.Хули там гадать, если зам правления приватбанка в отпуск ездит на служебном авто за границу да еще во время войны!прото ***** конченные.............................................................................
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28.10.2022 14:00 Ответить
Пусть ездит на чем хочет, если работает на оборону Украины!
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28.10.2022 14:01 Ответить
цей тимошенко метр двадцять росту та тридцять кілограм живого вєсу , для нього навіть Деу Матіз величезна машина
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28.10.2022 14:08 Ответить
Харош накидувать. Таким людям ця машина потрібна.
От треба Зеленському передати терміновий наказ для Залужного, визиває він Тимошенка давай, мовляв, швиденько - діло життя та смерті. А той,- а у мене машини нема, поїду на метро. Уявляєте що буде?
В першу чергу автомобілі мають бути у ОП, голови, заступників, радників, а вже потім, якщо щось лишилось, то передати ЗСУ.
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28.10.2022 14:35 Ответить
Ще ніхто не зрозумів, чому так?
Бо він-"національний ЗЕрой", а свій автопарк передав для потреб ЗСУ
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28.10.2022 14:48 Ответить
Зе ВЛАДА ЦЕ КЛУБ ЛЮДЕЙ БЕЗ МОРАЛІ І СУМЛІННЯ, ЦЕ ПО СУТІ ДІТИ ЯНУКОВОЩА.
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28.10.2022 14:48 Ответить
Отец Солдата.

@uspenovka19632

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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1585963733775286272 4 мин

Це-мародерство,а також,нецільове використан гуманіт допомоги.Тобто,цей мародер,ще й намагається виправдатися та залишити автівку собі?!А хіба він не був присутн на нараді по ППО ,де всі підтримали пропозицію ,ЗАБРАТИ пікапи з-під дуп комбатів ТрО,на яких вони Києвом їздять?
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28.10.2022 15:02 Ответить
Отец Солдата.

@uspenovka19632

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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1585950329379917825

Цікаво,а ту броньовану Тойоту -200,передану охороною амбасади США до ГУР,на якій було затримано екс-заступника міністра МВС Гогілашвілі,на БП "Долина",для екс-очільника Василя Бурби,вже повернули Бурбі чи амбасаді?ПоДчерк,як писала тут людина,однаковий-мародьорський.
Злі язики кажуть,що заст очільника ОПУ,ХЄРувім Тимошенко, їздить на переданому Україні(не ОПє,не ХЄРувіму) компанією Дженерал Моторз,для вивозу із зоди БД ,громадян та гуманітарних місій,позашляховику Шевроле-Тахо.Мародьорити-так мародьорити на всьому!-лозунг Зе-оточення.
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28.10.2022 15:17 Ответить
Он думает. Єто уже смешно. В то время когда волонтери со всей Европи железо тянут ребятам на передок (сплошь бронированое🤨). Его надо сюда чтоб не думал а прочуствовал.
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28.10.2022 15:28 Ответить
Всех на таврии пересадить)
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28.10.2022 15:37 Ответить
Вони ще й гуманітарку на сотні мільйонів розкрадають. Одні життя віддають, а це лайно барижить.
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28.10.2022 17:15 Ответить
Наверняка ,, пользуется ,, и деньгами фондов и гумпомощью. Вспомните его ,, подвиги,, ,послушайте интервью этого дебила и внимательно посмотрите на его наглую тупую рожу.
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28.10.2022 18:07 Ответить
Как вы залюбили, мародёры
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28.10.2022 23:18 Ответить
Просто кінчені Зе-ублюдки!!!

Бійі на гнилих старих убитих корчах, а ці напомажені покидбкь на нових ТАХО з гуманітарки????

Коли ж вже визбихнуть ці тварі дИржаної влади???
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30.10.2022 16:07 Ответить
 
 