Заместитель главы ОП Тимошенко ездит на Chevrolet, который был передан в качестве гуманитарной помощи, - Bihus.Info. ВИДЕО

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко использует в качестве служебного автомобиля, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Внедорожник Chevrolet Tahoe журналисты заметили на видео из поездок по регионам, которые Тимошенко выкладывает в соцсетях. Он начал появляться в кадрах с Тимошенко весной. Именно тогда американская компания General Motors ответила на призыв украинских властей и передала Министерству инфраструктуры Украины 50 новых Chevrolet Tahoe, которые должны использоваться для гуманитарных целей и вывозить людей из зоны боевых действий.

В дальнейшем эти автомобили были распределены между разными учреждениями. По меньшей мере, один внедорожник оказался в пользовании Государственного управления делами, которое, в свою очередь, занимается Офисом Президента Украины. Так Chevrolet Tahoe, который должен использоваться для гуманитарных целей, стал служебным автомобилем Кирилла Тимошенко.

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"Смотрите, я действительно езжу на Шевроле Тахо, это автомобиль Государственного управления делами, это не мой личный автомобиль или еще кого-то. Это на балансе государства, Государственного управления делами, которое обеспечивает автомобилями и Офис Президента", - прокомментировал Тимошенко в разговоре с Bihus. Info.

По его словам, более 100 автомобилей, уже находящихся на балансе автобазы ГУД, среди которых и многолетние Toyota Camry и Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, недостаточно, поэтому переданное General Motors авто было им нужно.

"На нем уже наездили около 40 000 километров, езжу вместе с сотрудниками Офиса, регионального департамента, потому что мы стараемся как можно быстрее ехать на деоккупированные территории, чтобы проконтролировать происходящее", - заявил Тимошенко.

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Проблемы в том, что автомобиль, который Украина просила у General Motors для одних целей, используется совсем для других на фоне существенного дефицита транспортных средств у военных, Тимошенко, по его словам, не видит.

"Эти Шевроле Тахо небронированы, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль," – заявил заместитель руководителя Офиса Президента.