Иранцы протестовали на Майдане против участия их страны в войне с Украиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Представители иранской общины осуждают действия властей Ирана, которые поддерживают путинский диктаторский режим в войне против Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники акции выразили солидарность с народом Украины. Они подчеркнули, что осуждают военную помощь Тегерана партнерам в России. И требуют от иранских властей прекратить поддерживать российского диктатора Путина.
Протестующие отметили, что после 24 февраля могли уехать из Украины в Европу. Но остались здесь и помогают бороться на разных фронтах за свободу Украины.
Они также выразили солидарность с жертвами политических репрессий в Иране. Так пожелали иранскому народу победу в войне против диктаторского режима.
Автор фото и видео Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Иранцы молодцы конечно. Даже эти единицы. Даже в свободном Киеве.
В Мордоре и Беларуси даже одиночных пикетов уже давно нет ...