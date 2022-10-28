Иранцы протестовали на Майдане против участия их страны в войне с Украиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители иранской общины осуждают действия властей Ирана, которые поддерживают путинский диктаторский режим в войне против Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции выразили солидарность с народом Украины. Они подчеркнули, что осуждают военную помощь Тегерана партнерам в России. И требуют от иранских властей прекратить поддерживать российского диктатора Путина.

Протестующие отметили, что после 24 февраля могли уехать из Украины в Европу. Но остались здесь и помогают бороться на разных фронтах за свободу Украины.

Также читайте: США призвали Иран прекратить отправлять России оружие для убийств украинцев, - Белый дом.

Они также выразили солидарность с жертвами политических репрессий в Иране. Так пожелали иранскому народу победу в войне против диктаторского режима.

Автор фото и видео Олег Богачук





















