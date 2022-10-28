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Иранцы протестовали на Майдане против участия их страны в войне с Украиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители иранской общины осуждают действия властей Ирана, которые поддерживают путинский диктаторский режим в войне против Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции выразили солидарность с народом Украины. Они подчеркнули, что осуждают военную помощь Тегерана партнерам в России. И требуют от иранских властей прекратить поддерживать российского диктатора Путина.

Протестующие отметили, что после 24 февраля могли уехать из Украины в Европу. Но остались здесь и помогают бороться на разных фронтах за свободу Украины.

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Они также выразили солидарность с жертвами политических репрессий в Иране. Так пожелали иранскому народу победу в войне против диктаторского режима.

Автор фото и видео Олег Богачук

Иранцы протестовали на Майдане против участия их страны в войне с Украиной 01
Иранцы протестовали на Майдане против участия их страны в войне с Украиной 02
Иранцы протестовали на Майдане против участия их страны в войне с Украиной 03
Иранцы протестовали на Майдане против участия их страны в войне с Украиной 04
Иранцы протестовали на Майдане против участия их страны в войне с Украиной 05
Иранцы протестовали на Майдане против участия их страны в войне с Украиной 06
Иранцы протестовали на Майдане против участия их страны в войне с Украиной 07
Иранцы протестовали на Майдане против участия их страны в войне с Украиной 08
Иранцы протестовали на Майдане против участия их страны в войне с Украиной 09
Иранцы протестовали на Майдане против участия их страны в войне с Украиной 10
Иранцы протестовали на Майдане против участия их страны в войне с Украиной 11

Иран (1807) протест (5858) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+21
молодці, дякую
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28.10.2022 14:31
+13
Нещодавно в Німеччині були величезні мітинги іранців, в тому числи проти участі їх країни в війні з Україною. В самому Ірані будт величезні і досить криваво придушені протести. Ви знаєте, іранці таки заслуговують поваги. На відміну від кацапів.
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28.10.2022 14:48
+11
Ці іранці молодці, по менталитету ближче до українців ніж араби, краще б в Ірані залишалася влада шаха. Думаю кремль таки зіграв свою роль у іранській революції коли релігійні фанатики прийшли до влади.
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28.10.2022 14:34
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молодці, дякую
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28.10.2022 14:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SNocyz1NRjA
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28.10.2022 14:44 Ответить
А кацапня й далі скиглитиме, що вони нічіво ні могут сдєлать, навіть якщо потікали від свого омону світ за очі
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28.10.2022 14:34 Ответить
Ці іранці молодці, по менталитету ближче до українців ніж араби, краще б в Ірані залишалася влада шаха. Думаю кремль таки зіграв свою роль у іранській революції коли релігійні фанатики прийшли до влади.
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28.10.2022 14:34 Ответить
Полку БоНеВтіків прибуло чи це якийсь "камінг аут" по-іранські?
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28.10.2022 14:35 Ответить
У США після Перл-Гарбора 7.12.1941 близько сотні тисяч японських емігрантів загнали у табори і втпустили лише після війни. Мали рацію.
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28.10.2022 14:36 Ответить
Сначала прочитал только заголовок и ... окуел в Тегеране - Майдан. ?!
Иранцы молодцы конечно. Даже эти единицы. Даже в свободном Киеве.
В Мордоре и Беларуси даже одиночных пикетов уже давно нет ...
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28.10.2022 14:37 Ответить
Да и в Иране неплохо так бастуют против власти. А вообще, интересно, что и на фарси есть слово майдан
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28.10.2022 14:40 Ответить
Там по другому поводу бастуют. Выяснять реальное отношение иранцев к "поддержке путлера" там некому и не как.
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28.10.2022 14:44 Ответить
Ага, но сам факт того, что они не сидят сложа руки, а бастуют - это уже намного лучше, чем северо-восточные дыры на карте . Да и не должны они пока выяснять своё мнение по поводу нас, ибо они самиэту кровавую теократию будут очень долго и нудно выковыривать
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28.10.2022 14:53 Ответить
мало їх, дуже мало.
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28.10.2022 14:47 Ответить
Нещодавно в Німеччині були величезні мітинги іранців, в тому числи проти участі їх країни в війні з Україною. В самому Ірані будт величезні і досить криваво придушені протести. Ви знаєте, іранці таки заслуговують поваги. На відміну від кацапів.
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28.10.2022 14:48 Ответить
В Ірані чоловіки і жінки «рівні» лише в тортурах.
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28.10.2022 16:22 Ответить
Как всегда в правительстве сидят упыри, а обычный народ страдает и страдают все вокруг из за этих упырей в правительстве.
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28.10.2022 18:19 Ответить
 
 